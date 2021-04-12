Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей.

Клайпеда подсчитывает убытки

Издание Lietuvos rytas побеседовало с Арвидасом Вайткусом — бывшим управляющим Клайпедского порта, о последствиях потери 42% грузооборота.

Напомним, что решение о переводе транзита белорусских нефтепродуктов из Клайпеды в российский порт Усть-Луга принято Александром Лукашенко из-за вмешательства Вильнюса во внутренние дела Белоруссии в связи с протестами после президентских выборов.

Вайткус напомнил, что при нём (уволен в 2019 году) объем перевалки грузов вырос до 15 млн тонн. По его словам, одна тонна обработанного портом груза приносит в бюджет страны около 17,8 евро, и в 2018 году для казны было заработано 30 миллионов евро.

Сотрудничество с белорусами было плодотворным, указывает Вайткус, но вмешалась политика. Эксперт сетует, что в профильные ведомства пришли люди, не понимающие в работе.

"Мне хорошо известно, что многие люди, назначенные на ту или иную должность в Минтрансе тринадцать лет назад, ни дня раньше не работали на производстве. Вот как они могли разработать общегосударственную транспортную политику?", — спрашивает Вайткус.

Он призывает власти "быть осторожными и мудрыми" в отношениях с Белоруссией, потому что большая часть сырья и товаров — будь то транзит через Литву, импорт или экспорт, проходят через восточного соседа.

По словам Вайткуса деятельность Клайпедского порта очень тесно связана с Литовскими железными дорогами, транспортными, экспедиторскими, снабженческими и многими другими компаниями. Только в транспортном секторе в этой цепочке работают более 56 тысяч человек, но "ни один портовый управляющий определенно не сможет решить, как уменьшить или устранить потерю более сорока процентов груза".

По мнению эксперта, что ушло, то ушло навсегда, потому что Усть-Луге "сейчас нет равных в Балтийском море — объем его грузооборота вырос за короткое время с нескольких миллионов тонн грузов до 80 млн тонн в год".

Литве не нужна дешёвая электроэнергия из Островца

Следующим на повестке дня у литовских политиков — вопрос об отказе от закупок дешёвой электроэнергии АЭС в белорусском Островце.

Президент Гитанас Науседа, выступая перед парламентариями 19 марта, напомнил, что " строитель АЭС — Россия, не только рискует здоровьем населения стран региона, но и стремится использовать проект АЭС для своего развития (а могла бы для развития Литвы).

"Растущее насилие (!) над Белоруссией представляет прямую угрозу не только интересам Литвы, но и Украины ", — цитирует главу государства vz.lt

Науседа попросил украинские власти и население поддержать позицию Балтии в отношении Островецкой АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце.

Во исполнение этих намерений 8 и 11 апреля без объяснения причин Литва и Латвия прекратили коммерческий импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По данным оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, потоки между Литвой и Беларусью возобновились в пятницу.

Litgrid ранее заявлял, что стабильная работа литовской энергосистемы во время испытаний будет обеспечена за счет резервных соединений с Польшей, Швецией и Калининградской областью, поэтому цена на электричество за два дня не поднялась.

Сейчас перед Вильнюсом стоит задача убедить Ригу навсегда отказаться от российско-белорусского импорта. По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, страны Балтии продолжают косвенно покупать электроэнергию, произведенную на Островецкой АЭС, так как компания Интер РАО продает электричество Латвии (оттуда оно поступает в Литву) как российское.

"Они торгуют ею, как российской электроэнергией, а литовские законы не действуют на территории Латвии ", — посетовал Крейвис после заседания Государственного совета по обороне.

Советник президента Науседы по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулиешюс сказал на пресс-конференции, что страны Балтии проведут испытания изолированной энергосистемы в 2023 году.

Он надеется на самостоятельное производство "достаточного" количества электроэнергии в Литве за счёт ветряных и солнечных электростанций, в том числе, после реализации проекта строительства "амбициозной" ветровой электростанции в Балтийском море. Сейчас Литва — это энергодефицитный регион.

Российский газ не удаётся исключить из употребления

Помимо этого власти Литвы ведут пока безуспешную борьбу за отказ от российского газа. Они построили дорогостоящий терминал для приёма СПГ, заплатив за это в три раза больше, чем поляки за подобный. И в обслуживании он оказался слишком дорог для Литвы, но при этом 14 % СПГ в нём — российского происхождения.

Об этом заявила Delfi lt. менеджер по связям с общественностью компании Klaipedos Nafta (KN) Оринта Баркаускайте.

"70 % СПГ на Клайпедский терминал было поставлено из Норвегии, 16% — из США, и около 14 процентов — из России ", — сказала она.

Добавим, что ещё 30% от потребляемого Литвой газа идёт по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью 2,5 млрд куб. м в год.

Договор действует до 2025 года. В январе 2019 года в Калининграде РФ ввела в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа объёмом до 2,7 млрд куб. м газа в год, что ликвидировало риски, которые были связаны с транзитом газа в российский регион по суше через территорию других стран.

Добавим, что Литва закупает в России лес, зерно, удобрения, так что Вильнюсу есть куда стремиться в русофобском порыве, но будет ли конкурентноспособной его экономика и не снизится ли уровень жизни населения?

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