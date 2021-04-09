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Автор Любовь Степушова

Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить

Мир » Европа

Британия снова хочет стать Великой, следует из нового доклада о внешней политике правительства на следующие десять лет. Задача России — не позволить этим планам осуществиться.

Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить

Три сюрприза новой внешней политики Британии

Британское правительство заявляло, что рассматривает выход из Европейского союза как возможность "определить и расширить своё место в мире". Как именно это должно выглядеть и осуществляться, долгое время после Брексита оставалось неясным.

Но в середине марта свет увидел 114-страничный отчет по обороне и внешней политике под названием "Глобальная Британия в конкурентном возрасте: обобщённый обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики". Он даёт представление о том, куда британские элиты намерены двигать страну в ближайшее десятилетие. В этом документе есть несколько сюрпризов.

  1. Борис Джонсон и его правительство хотят увеличить ядерный арсенал впервые за десятилетия, вместо того чтобы сокращать его, как всегда планировалось. В обзоре отмечено, что Великобритания уже запланировала внедрение нового ядерного оружия на подводных лодках в 2030-х годах. Если ранее планировалось сокращение ядерных боеголовок с 225 до 180, то в данном документе ставится задача нарастить их до 260.
  2. Предполагается ускорить инвестиции в военную технику и уменьшить численность войск. Это связано, согласно документу, с тенденцией ведения войн "в серой зоне", в которой победа определяется качеством войск, а не их количеством. В соответствии с этим отмечается необходимость уделять больше внимания кибернетике, космосу, дронам и искусственному интеллекту.
  3. Королевство должно быть преобразовано в "технологическую сверхдержаву" и "сверхдержаву мягкой силы", которая будет оказывать глобальное влияние своими исследовательскими и культурными учреждениями, СМИ и монархией.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал этот план "самым радикальным" в своём роде "со времён холодной войны".

Россия — самый главный враг новой Британии

Документ называет явного врага — Россию. "Самая непосредственная угроза нашей безопасности" исходит из Москвы, пишет правительство. Отмечается, что Соединённое королевство не уважает правительство России, полагая, что оно "продуцирует весь спектр угроз". В контексте сдерживания главного врага Украине обещано продолжить помогать в развитии её вооружённых сил.

Что касается Китая, то здесь тон более осторожный, но от заявлений пятилетней давности об углублении партнерства, более тесной совместной работе по решению глобальных проблем (климат, терроризм), поддержке более глубокой интеграции КНР в ключевые международные институты не осталось и следа.

Великобритания хочет увеличить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и даже отправить туда Королевский флот для патрулирования китайского побережья, а также присоединиться к торговому соглашению Транс-Тихоокеанского партнерства (CPTPP, включает 11 стран региона, куда не входит Китай).

Борис Джонсон оправдывает это огромным экономическим значением региона и его ролью в качестве "демократического противовеса" Китаю. Китайские СМИ, анализируя доклад, говорят о колониальных пережитках Лондона, который не может принять потерю Гонконга.

Одно из белых пятен доклада касается Евросоюза. В документе при каждой возможности подчёркивается важность партнёрских отношений с ЕС для амбиций Великобритании. Тем не менее в нём очень мало информации о том, что будет сделано для восстановления отношений, которые сейчас недружелюбны.

Отношения с США описаны как приоритетные, но в дружбе против Китая и России. Признаётся утрата глобальной гегемонии США, и делается заявление о том, что Британия готова побороться за лидерство в формировании будущего мирового порядка.

Если охарактеризовать одной фразой этот план ведения внешней политики, то Великобритания:

  • будет "гадить" России,
  • вовлечена в перетягивание каната с Китаем,
  • высокомерно настроена против Европы
  • и будет поддерживать отношения с США на расстоянии вытянутой руки.

Способна ли Британия на лидерство

Конечно, британский оптимизм будет изрядно подпорчен потерями экономики в пандемию и тем, что государственный долг страны в два триллиона фунтов стерлингов находится на 70-летнем максимуме и быстро растёт.

Эксперты прогнозируют, что доход на душу населения в ближайшее десятилетие снизится на 6,4%. Брексит далёк от того, чтобы быть "завершённым". Он только сейчас начнёт преодолевать трудности перестройки, выходя из экономических, политических и гуманитарных взаимодействий с Европой. В январе экспорт британских товаров в ЕС упал на 40%, а продолжающиеся торговые споры из-за Северной Ирландии показывают, что развод был в ссоре. Впереди претензии Шотландии на новый референдум о выходе из королевства.

России надо быть настороже

Но Реджеп Эрдоган совещался с "англичанкой" при проведении операции в Карабахе и Владимир Зеленский обнадёжен её помощью в обновлении флота Украины. Так что амбиции новой Великой Британии мимо России не пройдут. Их надо тормозить.

Член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев предупреждает, что, "возможно, эти имперские потуги нынешнего английского правительства кажутся не более чем фарсом", но "важной новеллой данного документа является заявление о развороте вспять атомного разоружения".

"Британия вновь бряцает ядерным оружием, угрожает и пыжится, что создаёт реальные угрозы безопасности и самому существованию человечества. Великобританию, как и США, давно следует признать спонсором терроризма, всемирной прачечной преступно нажитых денег, пиратским государством, угрозой человечеству. Чем быстрее мы примем меры по нейтрализации английской агрессивности, тем меньше будет угроз человечеству. Меры имеются в виду чисто экономические и информационные: прекращение использования фунта, введение ограничений на использование английских инфоагентов и прочее", — написал Глазьев в своём Телеграм-канале.

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Редактор: Елена Тимошкина
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