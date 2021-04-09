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Автор Усам Оздемиров

Откроет ли Запад новый экологический фронт?

Мир

Тематика изменения климата перестала быть поприщем исключительно ученых-экологов и всё больше трансформируется в сюжет геополитики. На фоне жесткой гибридной войны, которую Запад ведёт против России, экология может стать особым инструментом давления.

Откроет ли Запад новый экологический фронт?

В 2017 году бывший американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения об изменении климата. Инициатива в этой сфере полностью перешла к Евросоюзу, который объявил о "Зелёном курсе" и планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Новая администрация во главе с президентом США Джо Байденом решила восстановить пошатнувшийся авторитет и заявить о своём лидерстве в борьбе с изменением климата.

И вот уже на 22 апреля назначен виртуальный саммит по климату, на который Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, в их числе президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. При этом американскую сторону, видимо, ничуть не смущает, что две эти страны объявлены врагами "всего прогрессивного человечества", против них ведётся санкционная война, а президента нашей страны Джо Байден оскорбил лично во время интервью телеканалу ABC.

Американский президент не рискнул встретиться с Владимиром Путиным в открытом диалоге, когда лидер нашей страны предложил ему обсудить важнейшие вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и многое другое. Посол России в США Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций, не вернётся обратно, пока американская сторона не предпримет какие-либо действия в сторону нормализации двусторонних отношений.

Вряд ли приглашение к виртуальному саммиту по климату можно рассматривать как демонстрацию доброй воли к улучшению отношений. Если верить заявлениям Байдена, он мастерски может "ходить и жевать жвачку", то есть делать два дела одновременно "в тех областях, где у России и США общие интересы". Пока мы видим, что лучше всего у него получается угрожать и оскорблять.

В настоящее время администрация Джо Байдена планирует ввести против России очередные санкции в связи с предполагаемой хакерской атакой на правительственные учреждения и мнимым вмешательством в американские выборы. Как на этом фоне постоянного нагнетания напряженности в отношениях совместно работать над решением любых мировых проблем — здравомыслящим людям понять трудно.

"Скромное обаяние" западных экологов

Когда западные спецслужбы подтасовывают данные в своих нечистоплотных целях или когда их журналисты применяют в пропагандистских целях откровенную ложь, нас это уже не удивляет. Они являются винтиками в отлаженной машине санкционного давления для нанесения максимально возможного ущерба нашей стране. Прискорбно наблюдать, что и сообщество западных экологов решило внести свой "скромный" вклад в дело сдерживания развития России.

Научный сотрудник Нью-Йоркского центра по связям в области внешней политики (NYCFPA) Екатерина Мур придерживается того мнения, что, в отличие от властей США и ЕС, которые принимают всё более жесткие меры по борьбе с выбросами парниковых газов, Россия де-факто пытается сохранить в этой области статус-кво. Эксперт считает недостаточно амбициозной цель сократить выбросы к 2030 году до 70% от уровня 1990 года на том основании, что на Россию приходится около 5% мировых выбросов СО2. Причем без внимания оставлен тот факт, что более 40% этих самых выбросов приходится на Китай и США.

Всем известны планы Евросоюза ввести в ближайшем будущем меры трансграничного углеродного регулирования и подзаработать, обложив пошлинами ввозимые товары и сырьё из стран, несоответствующих их представлениям об экологичности. Российские экспортёры могут на этом потерять миллиарды и миллиарды евро. Президент Байден бьёт в боевые барабаны: своим указом он назначил "социальную стоимость углерода" на уровне $51 за тонну с перспективой дальнейшего повышения.

По мнению Екатерины Мур, позитивные экологические инициативы в России тормозятся по вине угольного и нефтяного лобби. Список претензий к нашей стране довольно обширен:

  • низкий уровень развития ветряной и солнечной энергетики;
  • слабый прогресс во внедрении технологий по улавливанию и хранению углерода, в развитии системы торговли углеродными кредитами;
  • отсутствие системы контроля выбросов и т. д.

"В целом складывается ощущение, что на сегодняшний день ни российский бизнес, ни власти, ни общество не понимают, что такое проблема климата и почему о нем нужно заботиться", — заявляет эксперт из Нью-Йорка.

Финский профессор Вели-Пекка Тюнккюнен не замечает у руководства России желания или способности отказаться от экономической и государственной системы, которая опирается на ископаемое топливо. Ученый ссылается на "проклятие" обилия нефти, угля и газа, а также зависимость администрации Владимира Путина от властных структур, связанных с производством и экспортом полезных ископаемых. На этом основании профессор Тюнккюнен призывает Европу как крупнейшего потребителя российской нефти и газа применить имеющийся у неё рычаг и "скорректировать импорт таким образом, чтобы перемены в производстве и потреблении энергии происходили и в России".

Американский ученый-эколог Оливия Лазард восхваляет предложенный Байденом план по борьбе с глобальным потеплением. США вместе с союзниками собираются на предстоящей в конце этого года конференции ООН в Глазго добиваться удвоения показателей, которые послужат ориентирами в будущей борьбе против изменения климата. Байден собирается прибегнуть к решительным мерам для поощрения одних и наказания других в зависимости от их вклада в дело защиты окружающей среды. Госдепартаменту будет поручено разработать новую форму отчетности, с тем чтобы отчет о глобальном изменении климата был сопоставим по статусу с отчетами о торговле людьми и нарушениях прав человека.

"Поддерживая свою зависимость от добычи углеводородов, загрязняющих окружающую среду, российская экономика сама роет себе могилу", — заявляет Оливия Лазард.

Экология и геополитика

Западные эксперты предупреждают: открытие нового экологического фронта может угрожать российским энергокомпаниям больше, чем санкции. И тут им можно доверять. В свойственной политикам США ковбойской манере они постараются оседлать экологическое движение, навязать всему миру свою модель энергетического перехода и провозгласить себя лидерами в этой области.

Что интересно, даже спецпосланник президента США по климату Джон Керри ранее выражал обеспокоенность по поводу намерений ЕС ввести пограничные налоговые сборы, отметив, что такая мера должна применяться лишь в исключительных обстоятельствах. Бывший министр финансов Австралии Матиас Корман, который в июне вступит в должность генерального секретаря ОЭСР, не является сторонником введения односторонних пошлин в отношении стран, которые проводят иную климатическую политику.

"Введение новых сборов точно будет иметь последствия для торговли и мировой экономики в тот момент, когда мы хотим максимизировать восстановление после коронавируса", — заявил он.

Страны могут вести различную политику для достижения целей по сокращению выбросов с учетом их особых обстоятельств, считает Матиас Корман. Вместо применения непродуманных односторонних мер политик предлагает заключить глобальное соглашение по вопросу налогообложения транснациональных компаний.

Требуя от России вклада в борьбу с изменением климата, западные эксперты и политики ломятся в открытую дверь. Начнём с того, что в рейтинге стран по эмиссии СО2 мы занимаем 4-е место (после Китая, США и Индии), при этом на территории России находится 22% площади мировых лесов. Несправедливо считать, что у нас не занимаются развитием солнечной и ветряной энергетики. В силу многих причин мы отстаём в этом от развитых стран, однако к 2035 году планируется довести её долю до 4%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете страны неуклонно снижается и уже составляет меньше трети.

Согласно разрабатываемой Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года планируется в 2 раза снизить углеродоёмкость российского ВВП. Коллапс промышленности в 90-е годы и торможение экономического развития из-за санкционного давления со стороны Запада, к сожалению, не дают возможности применения у нас более интенсивного сценария перехода в "светлое экологическое будущее".

Если США и их европейские союзники действительно озабочены изменением климата, а не извлечением собственных выгод, то им следует отказаться от закоснелой политики времён холодной войны и начать выстраивать с Россией взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения во имя решения насущных мировых проблем.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы санкции джо байден россия и сша владимир путин парижское соглашение
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