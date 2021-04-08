Стул для Урсулы: история с Боррелем получила продолжение

История со стулом, не доставшимся на приёме у Реджепа Эрдогана Урсуле фон дер Ляйен, продолжает будоражить умы европейских политиков и политологов.

После Борреля неуважение оказано дер Ляйен

Удивительные дела происходят с политиками из ЕС, сначала Жозеп Боррель попадает в ловушку Сергея Лаврова, а теперь Шарль Мишель — в ловушку Реджепа Эрдогана.

В первом случае главного дипломата ЕС "заставили" говорить хорошие слова о российской вакцине при "демонстрации неуважения" — выслали дипломатов стран ЕС из Москвы. Во втором — тоже заставили говорить хорошие слова о "перезагрузке отношений" при нарушении гендерного равенства в отношении Урсулы фон дер Ляйен.

Дело в том, что главе Еврокомиссии не нашлось места рядом с президентом Турции, её усадили на канапе в сторонке, а в кресло рядом сел председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, попавший таким образом в ловушку.

Ловушка для Шарля Мишеля

Об этом рассказала немецкий политолог Хельга Шмидт для ARD.

"От президента Турции иного ожидать не приходится. От Шарля Мишеля, да. Он является президентом Совета Европейского Союза, он действует от имени правительств всех 27 стран-членов, он должен представлять европейские ценности. А он идет целенаправленно, проходя мимо Урсулы фон дер Ляйен к креслу босса, устраиваясь поудобнее рядом с президентом Турции", — сказала политолог.

По её мнению это было умышленное оскорбление со стороны Турции:

"Одно можно сказать наверняка: он попал прямо в ловушку, которую устроил Эрдоган. Джентльмены-президенты на престижных сиденьях впереди, госпожа-президент на канапе на краю. Триумф Эрдогана, катастрофа для ЕС. Высокопоставленный политик ответил бы на оскорбление иначе. Он бы первым усадил коллегу и любезно указал ведущему, что нужен третий стул".

Не надо лезть во внутренние дела других стран

Вспомним, что и на Борреля обрушился шквал критики после визита в Москву- неумелый, не смог противостоять Лаврову, ничего не сделал для Навального, снёс оскорбления, опозорил Евросоюз.

Здесь, конечно, можно согласится с некоторым непрофессионализмом неизбранных лидеров ЕС, но также с тем, что не надо лезть во внутренние дела стран, с лидерами которых едешь общаться и, вроде бы, налаживать отношения.

Зачем надо было толпой дипломатов из 12 стран ЕС приходить на суд Навального и участвовать в протестных акциях? Зачем надо было критиковать Турцию за выход из Стамбульского соглашения (о гендерных правах женщин) и тоже с подчёркнутой формулировкой, что вопросы соблюдения прав человека имеют "абсолютный приоритет" для ЕС.

Лицемерие надо пресекать

Тогда почему Брюссель не заботится о правах журналистов Ассанджа и Вышинского, каталонского "сепаратиста" Пучдемона, обличителя американских нравов Сноудена, о правах русских людей (в том числе женщин) которых гнобят и убивают в Донбассе, правах неграждан (в том числе женщин) Латвии и Эстонии, перечислять не хватит места.

Можно также спросить, почему для Брюсселя не является "убийцей" саудовский принц, давший распоряжение об убийстве журналиста Хашшоги?

На лицемерие надо отвечать так, чтобы дальше неповадно было, именно это и делают руководители России и Турции. Хотите налаживать отношения? Признайте, что не только вы имеете право на принципы и убеждения и что есть общества, которые не только имеют собственные, но и не разделяют ваши. Тогда диалог возможен.

Сам Эрдоган после встречи не стал делать публичных заявлений. В сообщении пресс-службы турецкого президента лишь отмечалось, что Анкара ждет от ЕС "конкретных шагов" для поддержания позитивного развития отношений. Целью страны в дальнейшем было бы "полноценное членство" в ЕС. Однако переговоры по этому поводу были заморожены в течение последних лет, а их возобновление не было частью предложений ЕС, представленных во время встречи в Анкаре, указывает DW.

Заметим, что президент Турции — единственный из политиков стран НАТО, кто похвалил ответ Владимира Путина на оскорбление Байдена, который назвал российского президента "убийцей".

Эрдоган назвал заявление Джо Байдена недопустимым для главы государства. "Путин сделал то, что было необходимо, дав очень-очень разумный и очень элегантный ответ", — добавил турецкий лидер.

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