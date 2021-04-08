Немцы создали себе проблемы, поссорившись из-за "Спутника V"

Берлин сам себе создал глубокие внутренние проблемы, переведя закупки вакцины "Спутник V" в политическую область.

Берлин хочет закупать "Спутник V "в обход ЕС

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что хочет добиваться поставок вакцины "Спутник V" в ходе двусторонних переговоров с Россией — без участия Евросоюза.

Еврокомиссия заявила вчера в ходе обсуждения проблемы среди министров здравоохранения ЕС, что не желает заключать какие-либо контракты на поставку вакцин из России. После этого Шпан заявил от имени Германии в Совете здравоохранения ЕС, что "мы поговорим с Россией на двусторонней основе", пишет WDR.

Шпан добавил, что будет ожидать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"Для этого Россия должна предоставить данные. Пока этого не произойдёт, не может быть одобрения", — сказал Шпан. По словам министра, цель — изменить текущую ситуацию к лучшему, поэтому "доставка должна быть произведена в течение следующих двух-четырех или пяти месяцев, в противном случае у нас в любом случае будет более чем достаточно (других) вакцин".

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф приветствовал заявление Шпана о том, что он будет добиваться предварительного контракта на покупку "Спутника V". Это "правильный путь", — заявил агентству Reuters политик из ХДС. "Я всегда говорил, что лидером здесь должен быть либо ЕС, либо федеральное правительство".

Две земли Германии решили действовать самостоятельно

Накануне два события потрясли Германию, это:

заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера о предварительном контракте с производителем российской вакцины на закупку 2,5 миллионов доз для баварцев. Причём это стало сюрпризом для немецкого регулятора по изучению и допуску вакцин.

о предварительном контракте с производителем российской вакцины на закупку 2,5 миллионов доз для баварцев. Причём это стало сюрпризом для немецкого регулятора по изучению и допуску вакцин. заявление министра здравоохранения земли Мекленбург-Передняя Померания Гарри Глау, о том, что он также ведёт переговоры с Россией о покупке около миллиона доз, причём, по его словам, переговоры согласованы с Государственной канцелярией, и заказ стоимостью около 10 млн евро будет оплачен федералами. Глау ожидает, что вакцина будет использована в конце мая-начале июня. Однако Глау, как и Зёдер, ждёт одобрения ЕМА.

Эгоизм выскочек или забота о населении?

Многие критикуют этих "выскочек". "Нам не нужны эгоистичные и добровольные индивидуальные усилия отдельных федеральных земель", — сказал министр здравоохранения Нижней Саксонии Даниэла Беренс изданию Weser-Kurier.

Сопредседатель левых в бундестаге Дитмар Барч призвал федеральное правительство вмешаться. "В кризисной ситуации вам в первую очередь нужна солидарность, а не безграничный эгоизм для продвижения собственной карьеры", — сказал он изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Между федеральными землями не должно быть гонки за вакцины, нам нужны национальные усилия по вакцинации", — сказал Барч.

Однако есть и другие мнения, так премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СПД) также может представить себе использование "Спутника V" в своей земле. По словам Войдке, для кампании вакцинации необходимо много вакцины. "Для этого следует использовать любую подходящую, надежную и одобренную вакцину", — сказал глава правительства.

"Конечно, это касается и "Спутника V", — добавил он.

Очевидно, что федеральному правительству Германии надо брать инициативу на себя, иначе жди последствий: одни будут спрашивать, почему Баварии можно, а нам нельзя, а другие будут требовать другие варианты вакцин, а то люди умирают.

"Большая неразбериха" в Европе

Как сказал "Правде.Ру" врач-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев, если поставить общий диагноз событиям, то в Европе большая неразбериха. Во-первых, большие проблемы возникают с вакциной AstraZeneca, которая вызывает осложнения — тромбозы мелких сосудов, что "очень и очень опасно", а, во-вторых, в той же Германии, одни земли за "Спутник V ", другие против, в ЕС — то же самое противостояние.

"Я думаю, что главный стимулятор — это сама жизнь. Те страны, которые закупают и которые уже используют нашу вакцину, будут являться лучшими пропагандистами ее использования", — сказал Виктор Зуев.

Россия, по его словам предоставила все необходимые данные о вакцине, в ВОЗ в первую очередь.

"А что касается Европейского союза, то мы с вами видим, что он топчется на одном месте вместо того, чтобы предпринимать какие-то серьезные шаги. Там, кроме разговоров, больше ничего серьезного нет, причем разговоров сбивчивых, противоречащих сегодня тому, что было сказано вчера, а вчера противоречило тому, что было сказано позавчера. Все это вызывало сначала недоумение, а сейчас — улыбку. Речь идет о серьезных вещах. И, как мы полагаем, этим должны заниматься серьезные люди", — сказал Виктор Зуев.

Как сообщает немецкая пресса, число пациентов интенсивной терапии, зарегистрированных в немецких больницах, продолжает расти с 12 марта. Согласно Divi Register, в четверг — это было 4458 пациента. Врачи также отмечают, что пациенты с коронавирусом становятся моложе и дольше остаются в отделениях интенсивной терапии.

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На данный момент почти 60 стран мира одобрили "Спутник V", как сообщает на своем сайте Государственный фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В ЕС препарат уже используется в Венгрии и Словакии — даже без одобрения ЕС. Чешская Республика и Австрия заявили о своем интересе.

С середины текущего года 50 миллионов человек в ЕС могут быть обеспечены "Спутником V", если EMA даст свое согласие, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Дмитриева, производственные соглашения заключены с компаниями из Германии и других европейских стран, таких как Франция, Италия и Испания.

Возможный общий объем продаж при цене в 8,40 евро за дозу оценивается в 24 миллиарда долларов США (то есть, больше, чем экспорт оружия и наравне с экспортом продукции АПК), как подсчитала "Независимая газета".

EMA не анонсирует сроков окончательного заключения по "Спутнику V".

Дмитриев пояснил, что инспекция российских предприятий по производству вакцин, запланированная EMA на середину апреля, была отложена Фондом, потому что предпочтение отдается инспекторам из других стран.

"Мы отдаем приоритет контролю со стороны стран, которые уже решили покупать вакцину в России", — сообщил он Financial Times. Само EMA не захотело комментировать запланированные или текущие проверки, сообщает FT .

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