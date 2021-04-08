Был бы повод: как "Спутник V" поверг в кризис европейское государство

Уже шесть недель прошло с того момента, как в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". И всё это время в стране продолжается кризис, который начался после того, как был заключен контракт на поставки вакцины.

Споры вокруг российской вакцины

А 8 апреля Словацкое фармацевтическое агентство внесло свою лепту в споры. И заявило, что партии вакцин "Спутник V", которые поставляются в Словакию, не имеют тех же характеристик, о которых говорилось в исследовании журнала Lancet.

Инициатором заключения контракта на поставку двух миллионов доз вакцин стал премьер-министр Игор Матович. Первые 200 тысяч доз были поставлены 1 марта. Однако вакцинация так до сих пор и не началась. Сам же Матович 30 марта подал в отставку с поста премьер-министра. Теперь он занимает пост вице-премьера и министра финансов. Но по-прежнему настаивает, что покупка вакцины в России — совершенно правильный шаг.

Критики же бывшего премьер-министра говорят, что российская вакцина — это "инструмент гибридной войны". Президент Словакии Зузана Чапутова ранее заявила, что речь идёт об отказе от наивысших стандартов безопасности, поскольку "Спутник V" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств. Теперь вот свою лепту внесло и Словацкое фармацевтическое агентство. Хотя сами же словацкие политики напоминают, что "Спутник V" применяется более чем в 50 странах.

Игор Матович называет происходящее "свинством". А лидер социал-демократов Роберт Фицо — "балаганом": "Что у нас происходит со "Спутником V" — это балаган. Данная вакцина применяется в других государствах, и ею хотят привиться наши граждане. Недопустимо, чтобы у нас совершенно напрасно умирали люди".

Братиславское издание Pravda привело данные опроса, который проводила Словацкая академия наук: "Из тех респондентов, которые не планируют участвовать в вакцинации, 30,6% изменили бы своё решение, если бы им предложили сделать прививки вакциной "Спутник V". Одновременно две трети опрошенных выступают за использование в республике вакцины "Спутник V" при условии её регистрации. При этом треть респондентов хочет, чтобы вакцина была одобрена европейским регулятором, а 33,9% опрошенных вполне достаточно регистрации в ГИКЛ. Ещё 11% согласны с применением "Спутника V" вообще без регистрации. Против использования российской вакцины в Словакии выступают лишь 3,8% участников опроса".

Россия предложила расторгнуть контракт

Стоит заметить, что Россия (по словам всё того же Матовича) в начале марта предлагала отменить контракт без каких-либо санкций для Словакии. Однако тогда ещё премьер-министр отказался это делать.

А 8 апреля Матович заявил, что проведёт в Москве переговоры с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По словам вице-премьера, "я сосредоточусь на главном — воспрепятствовать тому, чтобы мы лишились "Спутника V".

"Это, к сожалению, в данный момент представляется как наиболее вероятный сценарий", — добавил он.

При этом не ясно, подразумевает ли Матович противодействие в Словакии, либо же то обстоятельство, что Россия стала настаивать на расторжении контракта. Ведь уже более трёх десятков государств начали массовую вакцинацию. "Спутником V". И уж точно найдётся, кому отправить два миллиона доз вакцин, не ожидая, пока в Словакии разберутся, что именно им нужно.

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