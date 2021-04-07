Бойкот Олимпиады в Пекине: почему у США ничего не выйдет

Руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнёрами идею возможного бойкота Олимпийских игр в Пекине. Похоже, эта музыка будет вечной — каждый раз, когда крупные спортивные соревнования проходят в государстве, с которым у США разногласия, как вновь возникает тема бойкота.

Бойкот, который не бойкот

Выступая на брифинге 6 апреля, Нед Прайс заявил, что "мы, разумеется, желаем это обсудить (участие в Играх)".

"И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнёров. Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу", — сказал он.

Истолковано это было как обсуждение идеи бойкота. Но в госдепартаменте быстро сориентировались и решили попридержать коней. Издание The Hill со ссылкой на представителя ведомства сообщило, что "администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае". И ни к какому бойкоту не призывает.

Но призывы к бойкоту уже звучат — ранее об этом говорили политики как в США, так и в ряде других стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Нельзя сказать, впрочем, что эта идея пользуется большой поддержкой среди спортивных организаций. Вернее сказать, вообще не пользуется. Но это, конечно, не препятствие для политических заявлений.

Бойкоты спортивных соревнований — достаточно давняя практика. Такое происходило и до Олимпиады в Москве в 1980 году.

Но именно для США и стран Евросоюза характерно политическое давление перед крупными соревнованиями в последние лет пятнадцать-двадцать. Достаточно напомнить, сколько было призывов бойкотировать Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу, который проходил в 2018 году в России.

Дальше слов дело не пойдёт

Летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008 году тоже призывали бойкотировать, напомнила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Перед пекинской Олимпиадой в 2008 году было то же самое: американцы абсолютно так же заявляли о нарушении прав человека в Тибете и грозили бойкотом. Причём они призывали весь мир. Но потом, насколько я помню, на них "надавили", потому что многие американские компании являются спонсорами Международного олимпийского комитета", — сказала депутат "Правде.Ру".

Сторонникам бойкота задали вопрос, как они себе представляют, чтобы Олимпиада при спонсорстве американских компаний прошла без спортсменов из США, отметила она.

"И тут же все эти политические манипуляции закончились. Когда встал вопрос о деньгах, об интересах, в том числе и своих же граждан (спортсмены — это граждане Америки в первую очередь), кто важнее? Китаю, честно говоря, в этой ситуации всё равно. Если не будет сборной США, самой сборной Китая это только на пользу — больше медалей достанется. Понятно, что этот шаг США не предпримут в итоге, просто так попугают чуть-чуть всех. Да МОК на это точно не пойдёт", — подчеркнула Светлана Журова.

К слову, идею бойкота не поддерживает Олимпийский и паралимпийский комитет США.

"Комитет выступает против бойкота, поскольку тот не повлияет на решение глобальных проблем… У США достаточно инструментов, чтобы обсуждать с Китаем вопрос о правах человека, и мы не считаем, что спортсмены должны служить инструментом в данной ситуации", — заявила президент комитета Сюзанн Лайонс.