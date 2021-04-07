Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Бойкот Олимпиады в Пекине: почему у США ничего не выйдет

Мир

Руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнёрами идею возможного бойкота Олимпийских игр в Пекине. Похоже, эта музыка будет вечной — каждый раз, когда крупные спортивные соревнования проходят в государстве, с которым у США разногласия, как вновь возникает тема бойкота.

Бойкот Олимпиады в Пекине: почему у США ничего не выйдет

Бойкот, который не бойкот

Выступая на брифинге 6 апреля, Нед Прайс заявил, что "мы, разумеется, желаем это обсудить (участие в Играх)".

"И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнёров. Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу", — сказал он.

Истолковано это было как обсуждение идеи бойкота. Но в госдепартаменте быстро сориентировались и решили попридержать коней. Издание The Hill со ссылкой на представителя ведомства сообщило, что "администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае". И ни к какому бойкоту не призывает.

Но призывы к бойкоту уже звучат — ранее об этом говорили политики как в США, так и в ряде других стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Нельзя сказать, впрочем, что эта идея пользуется большой поддержкой среди спортивных организаций. Вернее сказать, вообще не пользуется. Но это, конечно, не препятствие для политических заявлений.

Бойкоты спортивных соревнований — достаточно давняя практика. Такое происходило и до Олимпиады в Москве в 1980 году.

Но именно для США и стран Евросоюза характерно политическое давление перед крупными соревнованиями в последние лет пятнадцать-двадцать. Достаточно напомнить, сколько было призывов бойкотировать Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу, который проходил в 2018 году в России.

Дальше слов дело не пойдёт

Летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008 году тоже призывали бойкотировать, напомнила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Перед пекинской Олимпиадой в 2008 году было то же самое: американцы абсолютно так же заявляли о нарушении прав человека в Тибете и грозили бойкотом. Причём они призывали весь мир. Но потом, насколько я помню, на них "надавили", потому что многие американские компании являются спонсорами Международного олимпийского комитета", — сказала депутат "Правде.Ру".

Сторонникам бойкота задали вопрос, как они себе представляют, чтобы Олимпиада при спонсорстве американских компаний прошла без спортсменов из США, отметила она.

"И тут же все эти политические манипуляции закончились. Когда встал вопрос о деньгах, об интересах, в том числе и своих же граждан (спортсмены — это граждане Америки в первую очередь), кто важнее? Китаю, честно говоря, в этой ситуации всё равно. Если не будет сборной США, самой сборной Китая это только на пользу — больше медалей достанется. Понятно, что этот шаг США не предпримут в итоге, просто так попугают чуть-чуть всех. Да МОК на это точно не пойдёт", — подчеркнула Светлана Журова.

К слову, идею бойкота не поддерживает Олимпийский и паралимпийский комитет США.

"Комитет выступает против бойкота, поскольку тот не повлияет на решение глобальных проблем… У США достаточно инструментов, чтобы обсуждать с Китаем вопрос о правах человека, и мы не считаем, что спортсмены должны служить инструментом в данной ситуации", — заявила президент комитета Сюзанн Лайонс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы олимпиада светлана журова
Новости
"Zoom никуда не денется": эксперт о запрете использования видеосервиса
Адвокат оценила состояние голодающего в колонии Навального
В костях древних рыб обнаружили встроенные "аккумуляторы"
Российских режиссеров призвали снять фильм о подвигах "ЧВК Вагнера"
С 1 мая Эрмитаж вводит льготные билеты
"Авангард" выступил с заявлением по наркотикам в организме Емелина
Россияне сняли рекордную сумму с валютных вкладов Сбербанка
В 3D-печатном биореакторе вырастили мини-мозг
После проверки Счётной палаты институты развития снизили зарплаты
Письма губернаторов перестанут считаться финансовой гарантией для РФС
Последние материалы
"Zoom никуда не денется": эксперт о запрете использования видеосервиса
Адвокат оценила состояние голодающего в колонии Навального
Донбасс справится с Украиной без России
В костях древних рыб обнаружили встроенные "аккумуляторы"
Бойкот Олимпиады в Пекине: почему у США ничего не выйдет
Российских режиссеров призвали снять фильм о подвигах "ЧВК Вагнера"
История самого сильного ударника: как Нганну стал бойцом UFC
С 1 мая Эрмитаж вводит льготные билеты
"Авангард" выступил с заявлением по наркотикам в организме Емелина
Россияне сняли рекордную сумму с валютных вкладов Сбербанка
Популярное
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо "сморгнёт" - и война станет неизбежностью.

Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Точка зрения
Угроза "СП-2" зреет внутри Германии
Правда ТВ
Предписания и запреты на Благовещение
Точка зрения
Готова ли Российская Федерация к войне?
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Мир. Новости мира
Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников