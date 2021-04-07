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Автор Любовь Степушова

В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО

Мир » Европа » Евросоюз

Предложение Владимира Зеленского о быстрейшем принятии Украины в НАТО было встречено с энтузиазмом некоторыми аналитиками в Румынии.

В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО

Байден должен пригласить Украину в НАТО

Румынский политолог Валентин Наумеску в статье "Приглашение Украины в НАТО — большой стратегический удар США в Восточной Европе и сценарий, от которого содрогается режим Путина" на ресурсе contributors.ro в восторге от своего предложения к администрации Джо Байдена пригласить Украину в НАТО на саммите альянса в этом году.

Он характеризует этот шаг как мастерский, быстрый и смелый, стратегически необходимый в условиях "силовой" конкуренции с Россией, который "коренным образом изменит баланс Восточной Европы и российского влияния в регионе".

Восточную Европу он называет "серой зоной", созданной между Западом и Россией, которая России нужна в качестве залога безопасности от, как она говорит, агрессивности Запада.

Этот шаг также может быть "необычным сигналом силы и мобилизации США в пользу демократии и политической воли суверенного государства выбрать ценности, в которых оно хочет жить, и стратегическую траекторию, по которой оно хочет следовать", пишет Наумеску.

Сегодня не 2008 год, это совсем другое

Автор указывает, что предыдущая инициатива США пригласить Украину и Грузию в НАТО, предпринятая президентом Джорджем Бушем на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года, была отвергнута Францией и Германией. Но она была достаточной для того, чтобы Путин "запаниковал и спровоцировал" в августе 2008 года войну, которая "заблокировала Грузию на пути в НАТО".

Тем не менее профессор уверен, что на этот раз войны на территории Украины не будет. Потому что сегодняшние угрозы Путина — это болтовня.

"Но готова ли Россия, помимо рёва моторов танковых дивизий на границе с Украиной, в полной мере применить силу, воспротивившись желанию Украины вступить в НАТО? Или это, пожалуй, величайший ужас Путина, что он окажется в ситуации, когда, просчитав все последствия, ему придётся отложить винтовку?" — задаётся вопросами Валентин Наумеску.

И отвечает, что в 2008 году Европа была "уставшей от расширения", а сегодня она сплочена, неслучайно сейчас председатель Совета Европы настойчиво использует фразу "вы не одиноки", обращаясь к Украине.

"И если Россия сделает неверный шаг и откроет огонь по Украине, она прекрасно знает, что в этот момент потеряет даже надежду когда-либо продавать газ через "Северный поток — 2" и ЕС навсегда закроет проект газопровода. Путин не иррационален, он всегда знает, чем и когда стоит рискнуть", — пишет автор.

Выгоды Румынии от принятия Украины в НАТО

Зато с принятием Украины в НАТО и прохождением этой ситуации Кремлём со смирением Запад "навсегда лишит Россию возможности угрожать своим соседям ни на региональном, ни на глобальном уровне".

Румынский профессор гордится тем, что США "поставили свой флаг стратегических интересов" на территории его страны — "на противоракетном щите у Девеселу", "чётко послав сигнал России, что эта территория находится вне потенциальной угрозы России".

Озабоченности насчёт Румынии в качестве "мишени" Румынии для ответа России автор опровергает тем, что люди, которые об этом заявляют, уходят из политики.

И, наконец, выясняется личный интерес румына: "Если Украина освободится от России, то Республика Молдова также освободится".

"Я был бы счастлив видеть ЕС, особенно Францию ​​и Германию (потому что мы, конечно, не сомневаемся в Румынии и Польше), вместе с США в этот критический момент для перспектив новой Восточной Европы, ЕС и НАТО", — резюмирует автор.

Скорее Германия и Франция выйдут из НАТО, чем будут воевать за Украину

Статья откровенно слабая. И вот почему:

  1. Американская инициатива, полная альтруизма, — это нонсенс.
  2. Из статьи не понятно, в какой форме Украина вступит в НАТО: с нынешними границами де-юре или де-факто. Если она войдёт через международно признанные границы, то это будет означать немедленное начало войны между НАТО и Россией за "освобождение" Крыма и Донбасса. Вступить с фактическими границами означало бы официально признать и принять потерю Крыма и Донбасса.
  3. Потеря "СП-2" не является достаточно сильной угрозой для Кремля, чтобы он не перешёл к силовому решению проблемы Украины. Газ пригодится для Китая и других не ангажированных США стран, в том числе Восточной Европы. Путин рискует не газом, а жизнями русских и уже граждан РФ на Украине.
  4. Дешёвый, по сравнению с американским СПГ, российский газ Германии и Европе нужен, чтобы поддерживать экономику ЕС конкурентноспособной. Геополитические интересы США — на втором месте. Было бы неудивительно, если бы Париж и Берлин сделали неожиданный шаг, то есть захотели бы выйти из НАТО, а не воевать за Украину.
  5. Германия и Франция не имеют сильных армий, чтобы противостоять России. У современной Германии, например, танков меньше, чем у Румынии. США же своими солдатами жертвовать не будут, как и попыткой испытать решимость Путина на ответный удар по США. Реакция Турции будет очень интересной. Россия, как минимум, обеспечила нейтралитет Анкары после того, как она вдруг увидела в Карабахе, который считала уже своим, российские войска.
  6. Просматривается шкурный интерес Румынии по присоединению Молдавии.
  7. Решимость Путина будет расти прямо пропорционально давлению США, учитывая, что российская стратегическая доктрина чертит "красную линию" вокруг Украины и Белоруссии.
  8. Украина — это страна, генералы и адмиралы которой перешли в Крыму на сторону РФ. Есть ли в НАТО уверенность в том, что нынешним тоже можно доверять? Не исключено, что спецслужбы РФ давно реализуют планы по свержению бандеровского правительства через военный переворот в момент "часа икс".
  9. Европейское и американское лидерство находится на самом низком уровне со времён холодной войны, желание ввязываться в горячий конфликт — нулевое как в Европе, так и в Америке. Санкции не действуют, повышать их уровень Запад не решается, СБ ООН — рабочий орган с правом России и Китая на вето, например, для бесполётной зоны над Донбассом.
  10. Пандемия показала, что могут обостриться внутренние проблемы в странах НАТО. Благополучие Румынии фундаментально зависит от бесперебойной работы экономик Германии и Франции и других стран Западной Европы. Может быть, не стоит им жертвовать ради мифического "наказания Путина"?

Справка. Валентин Наумеску — профессор международных отношений на факультете европейских исследований Университета Бабеш-Бойяи в Клуж-Напока и президент аналитического центра "Инициатива европейской демократической культуры" (ICDE). С 2015 года независимый эксперт Европейской комиссии в области международных отношений. Занимал должность государственного секретаря в Министерстве иностранных дел (2005-2007) и Генерального консула Румынии в Торонто (2008-2012).

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Редактор: Елена Тимошкина
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