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Автор Антон Куликов

"Рудимент XX века": почему Россия и Китай не хотят заключить союз

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями сообщения о том, что Москва и Пекин якобы планируют создание военного союза. По его словам, такой цели нет.

"Рудимент XX века": почему Россия и Китай не хотят заключить союз

"Мы слышим спекуляции"

"Об этом мы не только говорим, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне в ходе российско-китайских саммитов, где сказано, что наши отношения достигли, наверное, лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цель создать военного союза. Мы слышим, кстати, спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями, я уже ответил", — сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Надо заметить, что заявил об этом Сергей Лавров во время визита в Индию. Отношения между этой страной и Китаем, мягко говоря, не самые простые.

Впрочем, едва ли этому факту стоит придавать большое значение. Ранее Лавров говорил, что России и Китаю не нужен военный союз, поскольку отношения Москвы и Пекина совсем другие, нежели чем, например, между странами НАТО. Причем речь об этом идет на протяжении нескольких лет. Если, например, сравнить нынешние высказывания Сергея Лавров со сказанным им же в 2019 году, то особой разницы нет.

В Пекине тоже подчеркивают, что речь о военном союзе с Россией не идет. По мнению китайских экспертов, союз означает некие обязательства, которые стороны брать не хотят.

"Союз — это рудимент XX века"

Глава Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев полагает, что союзничество — это рудимент XX века.

"Мы против политизации этого вопроса и придания большого значения именно союзническому характеру наших отношений. Потому что эту карту разыгрывают наши противники, почему-то все время как бы пытаясь нам доказать, что мы до чего-то не доросли в наших отношениях. А наша позиция заключается в том, что мы переросли союзнические формы", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Союзничество — это какой-то рудимент XX века. Уже в прошлом веке все это осталось. У нас настолько высокий уровень взаимодействия, который трудно сравнить с чем-либо что во времени, что в географии. И в истории таких отношений ни у кого не было", — уверен Сергей Санакоев.

А вот политолог Леонид Крутаков считает, что де-факто отношения между двумя странами союзнические.

"Просто не хотят раньше времени озвучивать реальную картину. Потому что-то, что новый статус был объявлен Россией и Китаем — фактически они уже действуют как единый минимум политический блок. А где политический блок, то неизбежно и военное сотрудничество. Совместные учения проводим, совместные позиции в рамках Совета безопасности ООН демонстрируем", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"А то, что его (союз — прим.) не формализуют, просто не хотят спусковой крючок нажимать. Потому что все западные страхи оживит моментально. Я думаю, что с этой стороны не хотят просто будоражить раньше времени", — сказал Леонид Крутаков.

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Темы сергей санакоев леонид крутаков
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