Украина - Россия: на пороге неизбежной войны

Украина и Россия практически закончили приготовления к вооружённому конфликту. Стороны завершили предвоенные подготовительные мероприятия и ждут следующего шага. Либо кто-то уступит, либо война станет неизбежностью.

Хотя как всё это должно происходить, неизвестно, поскольку у России с Украиной разные весовые категории?

Украина даже Донбасс завоевать не в состоянии. Если Киев всё-таки примет участие в составе группы государств в прямом столкновении с Москвой, это будет означать для Украины практически мгновенное её уничтожение как политической сущности.

С учётом того, что именно Украина является провокатором конфликта, перспективы развития ситуации довольно туманны. По идее, американцы намерены развязать европейскую войну с участием хотя бы нескольких восточноевропейских стран. Так они смогут давить на Западную Европу.

У последней свои проблемы.

Выбрать НАТО — выбрать войну, которая в таком случае вплотную приблизится по масштабам к мировой.

Выбрать Россию — потерять защиту очень сильного союзника и комфорт.

Впрочем и так понятно, что европейцы выберут США и НАТО, рассчитывая, что всё утрясется и войны не будет.

Но проблем на линии соприкосновения в Донбассе с годами меньше не стало. Да и вообще происходящее нельзя назвать украинско-российской войной. Как напомнил политолог Ростислав Ищенко, отозванный для консультаций российский посол не вернулся в США.

Понятно, что отношения с США находятся в точке замерзания, диалог не ведётся.

Ситуация, таким образом, сейчас намного хуже, чем во времена Карибского кризиса. Поэтому СМИ Европы заявили о том, что США привели свои войска в Европе в максимальную степень боевой готовности.

При этом в Италии был проведён опрос на тему: "Готовы ли вы воевать с Россией за Украину". Что характерно, его участники высказали мнение, что на самом деле речь о войне за интересы Вашингтона.

Было даже высказано пожелание, чтобы Путин выполнил своё обещание нанести удар по центрам принятия решений. Никто не хочет, чтобы американцы, спровоцировавшие всё это, традиционно отсиделись за океаном.

В Польше же заговорили о необходимости срочно создать Балтийский союз (в составе Польши, Прибалтики и скандинавских стран) для войны с Россией. Понятно, что общество (польское, прибалтийское) морально готово к войне.

А сама Украина до последнего не хотела провоцировать Россию и только после разговора между министрами обороны и президентами Украины и США пошла на обострение ситуации.

В итоге Киев вдруг затребовал совместные учения с НАТО и проинформировал Совет Безопасности ООН об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Верховная рада Украины изменила законодательство, регулирующее призыв на военную службу, так что теперь призвать могут и отслуживших в армии граждан.

Киев в последнее время перебрасывает войска к линии разграничения и на границу с Россией. Москва на это смотрела молча. После чего министерство обороны заявило, что российские войска также перебрасываются туда в рамках плановых учений.

Путин провёл видеоконференцию с Макроном и Меркель, в ходе которой российская позиция относительно текущего кризиса была доведена до Франции и Германии. Им было прямо рекомендовано не лезть в это дело от слова "совсем".

Одновременно высокопоставленные представители министерства обороны России посетили ряд союзных Москве и Пекину стран Юго-Восточной Азии и провели консультации с китайскими коллегами. Так что ситуация обостряется на глазах.

Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, вероятность полномасштабной атаки ВСУ на Донбасс довольно велика.

"Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово", — считает он.

"Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим. То, что есть политическая составляющая, мы тоже видим. Это очень чётко отражается на переговорной площадке, мы здесь фиксируем полный саботаж", — резюмировал политик.

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