Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины

Украинские политики заигрывают с русскими на Украине в двух случаях: накануне выборов или войны.

Русский язык — украинское достояние

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в эфире телеканала "Дом", что "украинский русский" язык, — это часть культурного разнообразия " Украины.

По мнению Мендель, украинцам "пора давно самим демонополизировать русский язык" "и громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык".

В начале марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предлагал организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Аваков призвал не отдавать России русский язык и выразил уверенность, что русская языковая культура является достоянием украинского общества.

"Так что неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни", — резюмировал он.

Он был за свою позицию ошельмован националисткой Ларисой Ницой.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, участник одесского сопротивления "Куликово поле" Егор Кваснюк, Киев перегнул палку с "дебильной" украинизацией настолько, что даже те, которые поддерживают так называемую незалежность, вынуждены отступать.

Политолог считает перегибом то, что многие украинские, одесские писатели — "Ильф и Петров, тот же Катаев" писали на русском языке, а теперь этот язык под запретом.

Борьба за электорат

По его словам, первая причина "отката" от прежней позиции тотального запрета русского языка — опасение "растерять последний электорат", потому что "своими действиями националисты возбуждают ненависть народа особенно на юго-восточных территориях Украины и в Киеве".

"Ненависть начинает попахивать такой вещью как народным непослушанием, когда народ просто прекращает обращать внимание на государство и считает это государство оккупантом", — сказал Егор Кваснюк.

Политолог напомнил, что украинский язык "изначально выдумывался в городе Санкт-Петербург в журнале "Основание" еще в позапрошлом столетии" и его "доделывал псевдоисторик Грушевский уже в Львове".

"Псевдоисторики с Украины, из Канады делают вид, что Русь — это их название — Украины, а тогда есть не русский, а российский язык. Они даже говорят "русський", ссылаясь таким образом на грамоту, которая писалась до петровских языковых реформ. А Россия — это другое государство, которое пытается украсть понятие "русский" как таковой, мы — русские, а в России русских не существуют", — отметил Егор Кваснюк.

Он добавил, что есть малоросское наречие и оно присутствует не только на территории Украины, но так же на Кубани, в Волгограде, Саратове.

"А на украинском языке в Одессе говорили только приезжие с деревень, коих было меньше 1% и то, они за полгода, за год переходили на русский совершенно спокойно и совершенно симметрично", — отметил политолог.

Консолидация населения Украины перед войной

Вторая причина отката от прежних позиций — присутствует момент попытки консолидации общества накануне с "войны с Россией". Политолог напомнил, что в украинской армии "львиная доля" людей говорит на русском языке. И когда военных прижимают по языковому, религиозному вопросам, то "рано или поздно проступают скалы, сквозь которые они не могут никак пройти".

"Поэтому они начинают сейчас отступать перед попытками массовой атаки Донбасса и Крыма", заключил Олег Еваснюк.

Егор Кваснюк уверен, что запрет русского языка — это требование Запада к руководству Украины, чтобы страна существовала исключительно как антиРоссии.

"Так как наши западные партнеры не понимают, что такое Украина, откуда она взялась, они вообще малообразованные люди, они просто требуют, чтобы это происходило максимально жестко", — сказал Егор Кваснюк.

По его словам, кроме "пустых" публичных заявлений, власть не отменит законы, дискриминирующие русское население Украины.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Однако Украина так и не заговорила на украинском.

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