Белоруссия забуксовала на распутье

В ответ на вмешательство Запада МИД Белоруссии сделал заявление, в котором выражается благодарность назначенному послу США Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы…" "Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос", — посетовал белорусский МИД.

В качестве ответного шага там предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией". Тем не менее ситуация в стране остаётся непонятной. Реформы вроде бы намечаются, но до дела так и не доходят. Грозит ли Лукашенко будущее Януковича? Как надо меняться власти? Обо всем этом и многом другом рассказал лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ.

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Сергей Лущ: большинство граждан Белоруссии — за интеграцию. Вопрос в степени интенсивности

Сергей Лущ: Запад Белоруссию не отпустит

— Сергей Сергеевич, вы считаете, что у Белоруссии только один путь — тесная интеграция с Россией, тем более в нынешнем нестабильном мире, да еще учитывая негативный пример украинского пути. Но вдруг Лукашенко опять заиграется с Западом, решит, что в этом случае будет не так как у других?…

— Запад ему нормальный уход не обеспечит, это — иллюзия. Запад будет только стараться провести очередную цветную революцию.

— Говорят, у него большие деньги на Западе. Это верно?

— Но я не слежу за деньгами Александра Григорьевича.

— Просто, если бы у него там были деньги, ему надо бы волноваться. Но если у него там нет денег, то ему совершенно не надо переживать. Тем не менее, в случае его ухода в Белоруссии могут прийти к власти какие-то слишком националистические или полностью прозападные силы. Тем более, что в последнее время это повсеместно — одни и те же силы.

— Вполне могут прийти. На волне протестов националисты и планировали прийти к власти. Их программа, которая публиковалась, вполне откровенно об этом говорила, только, конечно, это не выпячивалось не первый план.

"За все хорошее, против всего плохого"

Сначала это все микшировалось очень красиво, все это — за справедливость, за правду, за все хорошее против всего плохого. Потом появилась их бело-красно-белая символика, которая — чисто националистическая и прозападная.

Сегодня у большинства все равно это осталось символом протеста. Большинство не вкладывает туда смыслы националистические, но они все равно там есть.

Это все — возвращение к национализму, путь к прибалтизации и украинизации. Вот этого я не хочу и сторонники нашей партии "Союз" категорически не хотят.

Третий белорусский путь

Мы считаем, что есть третий путь — цивилизованный, без серьезных политических и социальных потрясений. Зачем нам убивать свою экономику, зачем мы должны себе, извините, в голову стрелять?

Мы хорошо видим по многим странам, как все это делается и чем заканчивается. Все это уже много раз делалось и потом будет в общем-то по одному и тому же сценарию.

Получится небольшая прослойка элиты, а остальные пожалуйста — в Польшу на заработки. А стареющая часть населения, которая останется, будет жить на те переводы. Я такого будущего для своей страны не хочу.

— Сейчас Лукашенко как бы гарант того, что такого сценария не будет. Он жестко держит власть, силовики хорошо работают. Но что будет, когда он уйдет? Есть у него какой-то сменщик? Может ли в Белоруссии вообще произойти смена президента нормальным и цивилизованным, спокойным и законным путем?

— Я думаю, что как раз заявленная конституционная реформа — важный шаг в этом направлении. Сейчас объявлен сбор предложений. К сожалению, все идет не так быстро, и есть много непонятного. Я сторонник большей прозрачности, тем более, когда такие процессы идут.

Но по крайней мере, теперь создана конституционная комиссия. Мы свои предложения — тот пакет, который нами уже давно сформирован и доведен до сведения власти, еще раз туда направим. Там есть достаточно важные изменения, на наш взгляд.

Никто не говорит о том, что нужна совсем новая Конституция. Ныне действующий Основной закон нашими юристами и зарубежными экспертами оценивается как достаточно хорошо проработанный документ. Но то, что она требует реновации, соответствия просто духу времени, это тоже всем понятно.

— По вашему мнению, Белоруссия должна быть президентской республикой или парламентской?

— Идеальный вариант, наверное, недостижим. Мы — сторонники большей демократизации и парламентской республики.

Но объективно мы понимаем, что по симпатиям, в том числе нашего потенциального избирателя, и по общей тенденции, скорее всего, она так и останется парламентско-президентской с разделением полномочий.

Пока не совсем понятно, какие полномочия уйдут на премьер-министра, какие закрепятся за президентом. Мы считаем, что необходимо блок экономики передать премьер-министру, а за президентом закрепить безопасность, другие подобные важные вопросы, и усилить роль парламента.