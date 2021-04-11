Кто на самом деле "рулит" американским президентом?

Дональд Трамп, будучи президентом США, пытался склонить "дружить против" России Китай, а когда не вышло, предлагал "золотые горы" России за союз против КНР.

Будет ли Байден пытаться воплотить эту схему в жизнь? Или она в его администрации не получает поддержки?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" поделился президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский.

Читайте начало интервью:

Чем Байден похож на Брежнева и почему считает президентом Харрис?

Лозанский: отношения Россия – США – не аналог холодной войны, все хуже

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— Судя по всему, Байден — переходящая фигура. Понятно, что он в лучшем случае на один срок. А там есть такой военно-промышленный комплекс, который разросся, который называется истеблишмент.

Раньше это называлось ВПК, и этот термин первым озвучил президент Эйзенхауэр, которому уже тогда мешали те, кто говорил:

может быть, нам с Советским Союзом какие-то нормальные отношения выстроить, мы же были союзниками во Второй мировой войне, может быть, нам продолжать эти союзнические отношения?

ВПК был против, потому что если Советский Союз — не враг, тогда зачем такие огромные бюджеты тратить на ВПК?

А с тех пор там добавилось еще 4 буквы - ВПКРКМЦ, добавились еще конгресс — К, разведка — Р, СМИ — С и мозговые центры — МЦ.

И вот этому огромному комплексу нужен враг. Именно для того, чтобы иметь огромные бюджеты.

Зачем нам тратить деньги на это, зачем нам 800 военных баз по всему миру, когда у нас проблема со здравоохранением, у нас огромные расходы социальные, на инфраструктуру. Зачем нам тратить деньги на эти военные штуки?

А истеблишмент этого не позволит, он помог свергнуть Трампа, поскольку Трамп как раз хотел больше внимания уделять внутренним проблемам США. Для истеблишмента это исключено.

— Получается, американскими президентами пытаются управлять, а некоторыми напрямую уже управляют те силы, которые завязаны на внешнюю политику. Неужели избиратель вообще не имеет права спросить у этого истеблишмента за происходящее?

— Конечно, спрашивает.

В частности, буквально на днях вышла статья в известной газете The Hill. И там 27 американских организаций выступили с критикой администрации Байдена и этой риторики ненависти по отношению к России.

Эти люди — в основном левые структуры и организации, которые раньше занимались борьбой за мир, считалось, что они финансируются Советским Союзом.

Некоторые, возможно, да, но теперь вряд ли они финансируются. Они просто считают, что нужно больше времени и денег уделять внутренним проблемам. Так что вот такой голос появился. И есть такие, кстати, и среди правых, которые продвигают идею, что нормальные отношения с Россией выгодны для Америки.

Но они не могут конкурировать с ВПКРКМЦ. Тем более, что все СМИ американские как раз и контролируются вот этим словосочетанием из семи букв.

— Просто нас, россиян, многие годы убеждали в том, что на американских президентских выборах люди голосуют по внутренним проблемам, их они интересуют в первую очередь. Хорошо, запутал Байден американцев каким-то образом, но тогда напомните, какие лозунги, какие обещания по внутренней повестке давал Байден, что за ним пошел избиратель?

— До сих пор полстраны считает, что победил Трамп.

— Хорошо живем.

— Главным оружием демократов были не столько внутренние проблемы, а то, что Трамп является путинским агентом. Знаете, казалось бы, обычных рядовым американцев интересуют их проблемы: их дом, семья, школа, больница. А им все время говорили, Трамп — это агент Москвы, их СМИ поддерживали эту теорию.

Поэтому случился парадокс: впервые кандидата в президенты обвиняли в том, что он является агентом другой страны.

Это грандиозная афера, над сценарием которой явно работали гениальные люди, которые сумели отвлечь внимание народа от внутренних проблем, от своей семьи, дома, на какие-то скандалы, которых не было. Не было, не нашли ничего. Но это неважно, потому что все равно продолжают говорить об этом, Байден до сих пор не может никак отделаться от того, чтобы в каждой своей речи не вспомнить Трампа.

Самое смешное, что ему не удалось его убрать. Трамп по-прежнему существует, у него есть свои капиталы, и он собрал довольно много денег сейчас, когда он уже не президент, ему присылают пожертвования. Он создает свою платформу, свои СМИ, и он будет бороться. Он уже заявил, что он будет баллотироваться в 2026 году.

Так что Russiagate продолжается, опять Россия будет враг, это будет раскручиваться СМИ.

Нужно напрячься и как-то эти четыре года пережить.