Сергей Лущ: Запад Белоруссию не отпустит

Запад не оставляет в покое Белоруссию. Советник госсекретаря США Дерек Шоле провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Президент Александр Лукашенко как и раньше делает противоречивые заявления. Макей ведёт свою игру? Лукашенко грозит будущее Януковича? Есть ли в Белоруссии настроения на объединение с Россией? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ.

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— Сергей, недавно советник госсекретаря Дерек Шоле позвонил главе МИДа Белоруссии Владимиру Макею и провел с ним переговоры. По мнению ряда аналитиков, Макей обсуждал с Шоле сроки и условия переговоров белорусской власти со сбежавшей в Вильнюс оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Некоторые политологи предполагают, что сам Лукашенко будет теперь договариваться с Западом по поводу взаимоотношений с оппозицией, чтобы найти какой-то консенсус в обмен на гарантии свой безопасности, а России скажет: до свидания, мы идем в Европу. То есть старя песня начинается снова по тому же кругу. Как вы видите возможное развитие событий?

— Действительно, пока еще довольно часто от разных лиц, с разных сторон идут заявления, что мы идем в Европу. Хотя, как мне кажется, мы туда уже сходили, поэтому ресурс именно этой комбинации в общем-то исчерпан. Мы не знаем точное содержание переговоров, поэтому я в этом случае не склонен вообще доверять таким интерпретациям и аналитикам.

Другой момент, конечно, Запад Белоруссию не отпустит. И при всей этой негативной конъюнктуре он будет искать возможности и ключики какие-то все равно постарается подбирать, потому что он заинтересован в этой стране.

Это все укладывается в их концепцию уже набившей оскомину, пресловутой Балто-Черноморской оси, которая должна заблокировать Россию от основной части континентальной Европы.

Но здесь идет наслоение многих интересов, в том числе и внутри элитных групп в США и Западной Европе, каких-то элитарных конфликтов на постсоветском пространстве и так далее. Тут — очень много всего, поэтому много можно мифологий напридумывать.

Я считаю, что было бы губительно и неправильно для Белоруссии обратно идти в ловушку так называемой многовекторности.

Роза белорусских векторов

Мы часто у себя спорим про многовекторность белорусскую. Да — кто-то ее защищает, а я говорю: вы не понимаете, что этот термин воспринимается исключительно как политический. Это — как политическое заявление, а говорить, что мы политически многовекторны — абсолютно неправильно.

У Белоруссии есть один главный, ведущий вектор, и этот вектор — на Востоке, это — ближайший союзник и партнер Российская Федерация. Такова моя принципиальная позиция.

Это, конечно, не отменяет других векторов — на цивилизованное экономическое сотрудничество, какие-то взаимовыгодные интересы. Это — абсолютно нормальное партнерство, но обычно здесь идет попытка подмены понятия, что наша многовекторность — только про экономику.

В реальности, естественно, так и обстоят дела. Но при громких заявлениях об этом многовекторность — это в общем-то уже про политику. А на политическую многовекторность как проект надо ставить жирный крест и двигаться по пути интеграции, и чем интенсивнее, тем лучше.

Мировая тряска

Тем более, что есть все больше внутреннее ощущение, что эта нестабильность общемировая нарастает все быстрее. Поэтому уже в ближайшее время мы можем столкнуться даже с самым непредсказуемым развитием ситуации.

И трудно предсказать как тогда все сложится для Республики Белоруссия.

Потому что война в интернете и реальная большая война людей — это две разные вещи. А иногда кажется, что мы можем в это просто ухнуть, если какую-то красную черту перейдем. И тогда все покатится в тартарары. Поэтому — только сближение с Россией, только интеграция.

— Есть еще целый комплекс вопросов, касающихся Лукашенко. Складывается впечатление, что он не хочет уходить. Проведя Всебелорусское народное собрание, он сам себя поставил во главе. Все же он уйдет или так и будет метаться во все стороны?

— Касательно Александра Григорьевича, он — состоявшийся опытный политик. Я считаю, что он был достаточно искренен в момент, когда сделал заявление о том, что собирается уходить.

Батькина логика

Но абсолютно логично подумать, как дальше жить. Если у тебя есть семья, ты, естественно, хочешь, чтобы она дальше жила и не переживала за собственную безопасность. А такие примеры тоже есть.

С другой стороны, это — человек волевой и консервативный, он воспринимает себя по формуле "государство — это я". Он ведь действительно поднимал страну, можно сказать, с нуля.

За это, кстати, ему вообще все благодарны. За то, что он сделал, за весь тот путь, который прошла Белоруссия, и вывез это все он в общем-то на своих морально-волевых качествах.

Я думаю, он все прекрасно понимает и очень не хочет, чтобы это было просто уничтожено и кануло куда-то в лету. Слишком свежи в памяти соседние примеры, тот же украинский путь.