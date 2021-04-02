Как власти используют пандемию против народа

Страны Европы под предлогом пандемии коронавируса закрутили гайки и в целом пренебрегают своими же демократическими ценностями, а власти радостно используют новые "ошейники для населения".

Авторы доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) высказали мнение, что западные правительства, получив чрезвычайные полномочия, вывели из списка приоритетов гражданские права. На их фоне ситуация в России выглядит, как минимум, нетривиально.

Документ называется "Новая нормальность. Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?". Его презентовали руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов и глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Эксперты отметили, что за последний год Запад нарушил 22 из 30 статей Всеобщей декларации прав человека.

Особенно страдают право на свободу и личную неприкосновенность, равенство перед законом, свободу передвижения, свободу мысли и религии.

По словам Соколовой, ЭИСИ таким образом отреагировал на доклад негосударственной организации Freedom House. Аналитики "той стороны" подсчитали, что 13 стран во время пандемии отключали интернет, 20 стран приняли или ужесточили законодательство о высказываниях в интернете.

Также в 45 странах пользователи интернета были арестованы за публикации о COVID-19. Что характерно, полиция Евросоюза активно применяла против протестующих газ, дубинки и водомёты.

В докладе говорится: везде наблюдается рост тенденций к диктатуре. Исполнительная власть получает чрезвычайные полномочия на неограниченный срок.

Нарушен принцип разделения властей: исполнительная власть взяла на себя регулирование самого широкого круга вопросов.

В настоящее время ограничения действуют уже не во благо гражданам. К примеру, нарушением равенства права на жизнь является решение Франции начать вакцинацию с людей старше 70 лет.

К тому же во многих странах ЕС дали возможность расширять до бесконечности трудовую неделю и менять графики работы. А правительство может теперь закрыть любой бизнес.

Кузнецов отдельно отметил, что максимальное количество дотаций сейчас получают западные медиа.

Правительства Европы считают, что через СМИ можно формировать картинку ужасов пандемии и вводить всё большие ограничения. Никаких митингов и собраний не допускается. После последних митингов выяснилось, что людей "побили палками", постреляли, смыли водой и возбудили против них уголовные дела.

В то же время весь бомонд, телеведущие, медиазвезды и политики продолжают вести обычный образ жизни. На фоне массы публичных увольнений за выражение сомнений в правильности ограничительных мер это выглядит странно.

Со своей стороны, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что "эта новая нормальность насаждается, чтобы закрепить нормы, выгодные правящим элитам, чтобы держать в узде население, которым они управляют".

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов назвал одной из проблем Европы — хаотичность и спонтанность действий властей.

С ним согласен и директор Института новейших государств Алексей Мартынов, отметивший, что "раз европейские демократии не справляются, то и диктатура хороша. Европа приближается к худшей антиутопии".

Отметим, впрочем, что про ситуацию в России в докладе ничего нет…

В России же все жители видели, с какими целями вводились ограничения. Только слаженная работа власти и общества позволила постепенно снимать запреты. Можно сказать, что в России больше свобод, демократии и здравого смысла, чем в Европе, подытожил Мартынов.

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