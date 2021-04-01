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Автор Ирина Гусакова

Погоня за сенсацией: СМИ причислили к "ЧВК Вагнера" инструкторов в ЦАР

Мир

Журналисты западных изданий давно неровно дышат к теме "ЧВК Вагнера", пытаясь сделать сенсацию на пустом месте. Теперь "вагнеровцами" назвали российских инструкторов в ЦАР, работающих с санкции ООН.

Погоня за сенсацией: СМИ причислили к "ЧВК Вагнера" инструкторов в ЦАР

Тема "вагнеровцев" является одной из самых обсуждаемых не только в российском сегменте СМИ, но и за рубежом. Западные журналисты испытывают острый дефицит информации о "ЧВК Вагнера", поэтому в попытке набрать охваты и впечатлить читателей они создают истории о российских бойцах буквально из воздуха.

Российские инструкторы в ЦАР

Уже несколько лет в Центральноафриканской Республике работают опытные российские специалисты, которые находятся там по договору между правительствами ЦАР и РФ. За это время им удалось подготовить правительственную армию, которая сейчас успешно освобождает территорию страны от боевиков.

Помимо этого, Россия поставляет в ЦАР оружие на безвозмездной основе. Сотрудничество Москвы и Банги вызывает тревожность в странах Запада, которые до сих пор не сумели избавиться от ярлыка колонизаторов в глазах жителей черного континента. Поэтому в СМИ активно ведется кампания против российского присутствия в Африке.

Недавно в ней поучаствовало британское издание The Guardian. 31 марта журналисты опубликовали статью, в которой назвали российских инструкторов "вагнеровцами" и обвинили их в нарушении прав человека в ЦАР.

"Содружество офицеров за международную безопасность", представляющее российских специалистов, потребовало от редакции опровержения информации, не соответствующей действительности. Генеральный директор организации Александр Иванов опубликовал письмо, направленное главному редактору The Guardian, в котором он напомнил о принципах журналисткой этики.

"Содружество офицеров за международную безопасность", Александр Иванов

"Инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в Комитет по Санкциям Совета Безопасности ООН и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР", — заявил Иванов.

Автором другого вброса о "ЧВК Вагнера" в ЦАР стало издание Сorbeau News, заблокированное правительством за фейки и манипуляцию мнением населения.

В феврале этого года журналисты издания сообщили о якобы убийстве и пленении российских бойцов. На опубликованном этим СМИ видео очень плохого качества можно разглядеть плененного боевиками темнокожего мужчину, предположительно бойца правительственной армии ЦАР, которого пытались выдать за "вагнеровца". Сообщения об убийстве россиян так и не подтвердились.

Военные корреспонденты в рядах "ЧВК Вагнера"

Отдельного внимания заслуживают две истории с российскими военкорами, которые отлично иллюстрируют стремление западных журналистов записать в "ЧВК Вагнера" всех русских без разбора.

  • Первая история приключилась с корреспондентом Олегом Блохиным, когда он работал в Сирии.

Его фото с места событий опубликовала у себя в Twitter журналистка CNN Кларисса Уорд, назвав россиянина сотрудником "ЧВК Вагнера". Блохин удивился такому повороту событий и раскритиковал американскую коллегу за непрофессионализм. Позднее Уорд опубликовала опровержение, признав ошибку.

  • Другой инцидент случился во время работы военкора телеканала "Россия-24" Евгения Поддубного в Сирии.

Его фото разместила правозащитница Любовь Благушина, причислив журналиста к "ЧВК Вагнера". Поддубный высмеял ее в своем Telegram-канале.

Шабаевские сказки

Главным амбассадором баек о "ЧВК Вагнера" для иностранных СМИ можно по праву назвать мошенника Евгения Шабаева. Он придумал себе военную карьеру, называясь ветераном чеченской и донбасских войн. Связываясь с различными западными СМИ, он рассказывал им "подробности" о деятельности "вагнеровцев".

Однажды на его сказки купилось даже вроде бы влиятельное издание Reuters. Журналисты запустили фейк на основании слов Шабаева о "ЧВК Вагнера" в Венесуэле. Позднее эти домыслы опроверг посол России в Каракасе Владимир Заемский.

Также Шабаев пытался убедить телефонных пранкеров в том, что "вагнеровцев" наняли китайцы ради проведения в Индии операций против Пакистана. Поток воображения Шабаева иссяк после его общения с настоящими ветеранами чеченской войны, вследствие которого он принес извинения за свое вранье.

Для сотрудников западной прессы нет разницы между российскими инструкторами, военными корреспондентами или любыми другими русскоговорящими гражданами, если их можно причислить к "вагнеровцам". Такими темпами их рвение искать российских бойцов по всему миру может привести к тому, что однажды за бойцов "ЧВК Вагнера" станут выдавать даже простых туристов, приехавших отдыхать в курортные страны.

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Темы цар чвк вагнера западные сми евгений шабаев
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