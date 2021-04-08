Противостояние РФ - США закончится, когда Штаты поймут: они больше не гегемон

Некоторые политические эксперты склонны считать, что максимальное ухудшение отношений между США и Россией будет происходить в ближайшие 4 года. А потом, возможно, наметятся некие позитивные сдвиги.

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Читайте начало интервью:

Байден позволяет себе хамство, чтобы доказать, что он — анти-Трамп

Байден доказывает миру: "можно идти и жевать жвачку одновременно"

Ехать или не ехать России на саммит по климату — вот в чем вопрос

Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?

Красные линии во взаимоотношениях США и России

— Почему США не готовы сотрудничать с Россией, с Китаем?

Потому что это противоречит американской идеологии, которая основана на исключительности США. Они позиционируют себя — это в их ДНК, это в их сути — как исключительная богоизбранная нация, которой самим провидением, самой судьбой предначертано светить всему остальному человечеству и перестраивать все остальное человечество в соответствии с их ценностями, которые они считают единственно правильными.

И вот эта исключительность не позволяет США иметь равноправные партнерские отношения с теми странами, которые они считают недемократическими. Это первое.

Второе: американская история вообще не имеет опыта равноправных партнерских отношений в течение длительного времени. Если посмотреть на американскую историю, мы увидим, что они перепрыгнули из изоляционизма в гегемонизм.

Они сначала не участвовали в международном порядке — доктрина Монро и все такое, а потом, после Второй мировой войны, стали формировать свой собственный мировой порядок вокруг себя, в рамках Запада. А после окончания холодной войны они попытались распространить этот свой собственный международный порядок на весь остальной мир.

О каком равноправии здесь идет речь? Они вообще не знают, как формировать международный порядок с другими.

Россия и Китай выступили против участия в этом американском международном порядке в качестве сателлитов, в качестве младших игроков — следовательно, выход один — конфронтация.

И Помпео, прошлый американский госсекретарь, говорил, а сейчас администрация Байдена подчеркивает, что целью американской политики в отношении Китая и России является победа, новая победа США.

Они уже победили, по их мнению, в холодной войне, потом что-то пошло не так, и плохой Путин пытается у них эту победу украсть, а они снова хотят победить.

И Байден постоянно подчеркивает, что их новая победа неизбежна.

Почему ситуация изменится к лучшему

США меняются внутри себя, и меняется мир. Чем стабильнее будет российско-китайское партнерство, чем более диверсифицированными будут оставаться внешние глобальные связи и Китая, и России, тем скорее США будут приходить к пониманию, что все-таки победить им не удастся.

И они будут вынуждены свою политику корректировать.

Пока они рассчитывают, что могут победить в значительной степени потому, что они считают, что Россия и Китай неизбежно сами столкнутся друг с другом. Что Россия рано или поздно испугается великого Китая на своих границах и сама приползет к Западу на коленях и попросит защиты. Да, извинится за все, вернет Крым и попросит Запад защитить от большого Китая.

— Это японцы так любят рассуждать.

— США считают, что так и будет. Если еще много лет российско-китайские отношения будут оставаться стабильными, партнерскими, без всякого внутреннего напряжения, то США тоже будут приходить к понимаю, что у них ничего не получится.

Потому что победить одновременно Россию и Китай невозможно. Да и другие страны — и Япония, и Европа — тоже будут диверсифицировать свою политику.

Внутри США не все гладко

Политика глобальной гегемонии, последним могиканином которой является сегодня Джо Байден, поддерживается американским политическим центром, который, если внимательно присмотреться, постоянно скукоживается сейчас:

усиливается левое крыло, а им не нужна глобальная гегемония, они вообще за другую американскую внешнюю политику;

усиливается правое крыло — условный Трамп, это тоже не совсем американская гегемония.

То есть это американское первенство, но это не переустройство всего мира под американскую библию.

И чем слабее становится центр и чем более фундаментально будет изменяться американский внутриполитический ландшафт, тем скорее США будут вырабатывать новый внешнеполитический консенсус, новую внешнюю политику, и через какое-то время произойдёт немыслимое, беспрецедентное — они будут вынуждены пойти на равноправные партнерские отношения с теми странами, которые отказываются трансформироваться по американским лекалам и встраиваться в американскую систему.

Это будет очень тяжело. Это мучительно. США никогда такого не проходили, и для них это с идеологической точки зрения неприемлемо, но это неизбежно.

Лишь бы не было войны

Главная задача для России — чтобы это произошло без ядерной войны. Вообще без любой войны.

— Я надеюсь, что и санкции они потом снимут, и Крым признают российским.

— По поводу снятия санкций — это еще тяжелее, потому что, как показывает поправка Джексона-Вэника, снятие санкций американский истеблишмент рассматривает как поощрение какой-то страны за исключительную лояльность и хорошее поведение.

Что касается Крыма, тоже им будет очень тяжело пойти на его признание. Я напомню, что США никогда не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР.

Соединенные Штаты — единственная страна, которая всегда считала, что Эстония, Латвия и Литва де-юре независимые и оккупированы СССР. Но это не было серьезным раздражителем в советско-американских отношениях.

А если на Украине все-таки произойдет фундаментальная трансформация — а я не исключаю этого, потому что сейчас страна просто движется в тупик, в пропасть семимильными шагами — и будет найдена какая-то формула, в рамках которой новая Украина признает Крым, то тогда и США тоже его признают.