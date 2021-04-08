Противостояние РФ - США закончится, когда Штаты поймут: они больше не гегемон

Некоторые политические эксперты склонны считать, что максимальное ухудшение отношений между США и Россией будет происходить в ближайшие 4 года. А потом, возможно, наметятся некие позитивные сдвиги.
Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
Читайте начало интервью:
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— Почему США не готовы сотрудничать с Россией, с Китаем?
Потому что это противоречит американской идеологии, которая основана на исключительности США. Они позиционируют себя — это в их ДНК, это в их сути — как исключительная богоизбранная нация, которой самим провидением, самой судьбой предначертано светить всему остальному человечеству и перестраивать все остальное человечество в соответствии с их ценностями, которые они считают единственно правильными.
И вот эта исключительность не позволяет США иметь равноправные партнерские отношения с теми странами, которые они считают недемократическими. Это первое.
Второе: американская история вообще не имеет опыта равноправных партнерских отношений в течение длительного времени. Если посмотреть на американскую историю, мы увидим, что они перепрыгнули из изоляционизма в гегемонизм.
Они сначала не участвовали в международном порядке — доктрина Монро и все такое, а потом, после Второй мировой войны, стали формировать свой собственный мировой порядок вокруг себя, в рамках Запада. А после окончания холодной войны они попытались распространить этот свой собственный международный порядок на весь остальной мир.
О каком равноправии здесь идет речь? Они вообще не знают, как формировать международный порядок с другими.
Россия и Китай выступили против участия в этом американском международном порядке в качестве сателлитов, в качестве младших игроков — следовательно, выход один — конфронтация.
И Помпео, прошлый американский госсекретарь, говорил, а сейчас администрация Байдена подчеркивает, что целью американской политики в отношении Китая и России является победа, новая победа США.
И Байден постоянно подчеркивает, что их новая победа неизбежна.
США меняются внутри себя, и меняется мир. Чем стабильнее будет российско-китайское партнерство, чем более диверсифицированными будут оставаться внешние глобальные связи и Китая, и России, тем скорее США будут приходить к пониманию, что все-таки победить им не удастся.
Пока они рассчитывают, что могут победить в значительной степени потому, что они считают, что Россия и Китай неизбежно сами столкнутся друг с другом. Что Россия рано или поздно испугается великого Китая на своих границах и сама приползет к Западу на коленях и попросит защиты. Да, извинится за все, вернет Крым и попросит Запад защитить от большого Китая.
— Это японцы так любят рассуждать.
— США считают, что так и будет. Если еще много лет российско-китайские отношения будут оставаться стабильными, партнерскими, без всякого внутреннего напряжения, то США тоже будут приходить к понимаю, что у них ничего не получится.
Потому что победить одновременно Россию и Китай невозможно. Да и другие страны — и Япония, и Европа — тоже будут диверсифицировать свою политику.
Политика глобальной гегемонии, последним могиканином которой является сегодня Джо Байден, поддерживается американским политическим центром, который, если внимательно присмотреться, постоянно скукоживается сейчас:
То есть это американское первенство, но это не переустройство всего мира под американскую библию.
И чем слабее становится центр и чем более фундаментально будет изменяться американский внутриполитический ландшафт, тем скорее США будут вырабатывать новый внешнеполитический консенсус, новую внешнюю политику, и через какое-то время произойдёт немыслимое, беспрецедентное — они будут вынуждены пойти на равноправные партнерские отношения с теми странами, которые отказываются трансформироваться по американским лекалам и встраиваться в американскую систему.
Это будет очень тяжело. Это мучительно. США никогда такого не проходили, и для них это с идеологической точки зрения неприемлемо, но это неизбежно.
— Я надеюсь, что и санкции они потом снимут, и Крым признают российским.
— По поводу снятия санкций — это еще тяжелее, потому что, как показывает поправка Джексона-Вэника, снятие санкций американский истеблишмент рассматривает как поощрение какой-то страны за исключительную лояльность и хорошее поведение.
Что касается Крыма, тоже им будет очень тяжело пойти на его признание. Я напомню, что США никогда не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР.
А если на Украине все-таки произойдет фундаментальная трансформация — а я не исключаю этого, потому что сейчас страна просто движется в тупик, в пропасть семимильными шагами — и будет найдена какая-то формула, в рамках которой новая Украина признает Крым, то тогда и США тоже его признают.
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