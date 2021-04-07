Красные линии во взаимоотношениях США и России

Воинствующая риторика США в адрес России, местами переходящая в хамство, возмущает многих в нашей стране. И даже не очень горячие головы уже готовы увидеть, как хрупкий мир обернется новой холодной войной.

Что должно еще произойти, какие действия или заявления американских политиков могут быть расценены политиками российскими как переход за красную линию?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Читайте начало интервью:

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— Мы какие-то красные линии обозначили для США? Вот слово "убийца", брошенное Байденом в адрес Владимира Путина, — это красная линия. Байден через нее переступил… Или мы им ничего не рисуем?

— Нет, мы рисуем. Здесь проблема в том, что в политико-риторической области для американцев красные линии отсутствуют. Потому что они считают, что какой бы ни была их риторика, все равно по вопросам безопасности сотрудничество будет сохранено.

Почему — потому что это в российских интересах в не меньшей степени, чем в интересах США.

— А действия? Вот они переворот сделали на Украине — для меня это красная линия. Почему для Путина это не красная линия?

— Для него это тоже красная линия.

— Ну а где действия? Остановили же наступление ополчения в 2015 году. Значит, не красная линия. Признали Порошенко легитимным президентом, потому что попросили Париж и Берлин. Признали — значит, это не красная линия. Вот где следующая красная линия? Я, например, вижу по ракетам. Вот разместят они ракеты — мы разместим в Венесуэле ракеты в ответ?

— Я не знаю насчет Венесуэлы. Нам необязательно, кстати, размещать ракеты наземного базирования, есть ракеты морского базирования, подводного. И, безусловно, присутствие этих ракет вблизи американских территорий усилится, в случае если будут размещены ракеты средней дальности в Европе.

Но что Россия сделает, если эти ракеты в Европе появятся?

Объявит доктрину упреждающих ударов и заявит, что в случае резкой эскалации напряженности, резкого обострения политических отношений Москва, не дожидаясь пуска европейских ракет, возьмет на себя право уничтожить эти ракеты, уничтожить, соответственно, американские военные базы в Европе упреждающим ударом.

Иного варианта просто нет, потому что дальность полета ракеты средней дальности из условной Польши до Москвы — 3 минуты. Из Прибалтики до Москвы — 2 минуты.

За столь короткое время невозможно принять решение. Поэтому единственный вариант — это упреждающие удары.

— Но это неадекватный ответ. Другое дело, когда у нас на Кубе или Венесуэле будут стоять свои ракеты с дальностью подлета в 3 минуты — вот это я понимаю, какой-то адекватный ответ.

— У военных есть соответствующие протоколы, я вас уверяю.

Здесь необходимо разделять:

уничтожение американских ракет в Европе — это тактическая война;

нанесение ударов по территории США — это уже стратегическая война.

И если США нанесут удар по территории России своими ракетами средней дальности, если хоть одна ракета до России долетит, даже если будет старт американских ракет, размещенных в Европе, в российскую сторону, то Россия, как уже четко заявлял Путин, нанесет стратегический ядерный удар по Соединенным Штатам Америки.

Если Россия с условной Кубы нанесет удар по территории США, то тогда США нанесут стратегический ядерный удар по России.

И будет просто реализовано взаимное уничтожение. То есть мы просто уничтожим друг друга.

И, как сказал Путин, мы-то попадем в рай, а они просто сдохнут.

А уничтожение американских ракет в Европе и американских военных баз в Европе - это локальная, это тактическая война.

Поэтому это гораздо более рациональный шаг, нежели чем ударять по США.

Здесь как раз линии есть, и они обозначаются.

Антироссийская политика на постсоветском пространстве

Что касается антироссийской политики на постсоветском пространстве — все-таки Украина стала переломом для российско-западных и российско-американских отношений.

И именно после Украины Россия стала длительно планировать свои национальные интересы в значительной степени в антиамериканском духе.

Например, в Сирии. В Сирии одним из главных интересов для России было не допустить победы США, то есть не допустить свержения режима Башара Асада.

Да, Украину мы до сих пор не сдаем.

Российская политика с момента принятия Минском соглашений, содержание которых в целом соответствует российским интересам, остается неизменной. Другое дело, что Украина при попустительстве Запада это саботирует. Это другой вопрос. Но здесь вопрос еще, что мы можем в этой связи поделать, каков баланс издержек и выгод от этих побед.

— Но другие красные линии не обозначаются…

— Обратите внимание, в Белоруссии госпереворот не удался. И Россия, мне кажется, абсолютно откровенно заявила:

если возникнет необходимость, Россия пойдет на размещение своих вооруженных сил на территории Белоруссии.

Это как раз обозначение красной линии:

такое больше не пройдет — еще один евромайдан мы не позволим.