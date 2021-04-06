Хамство Байдена в отношении Путина — только начало. Что с этим делать?

Американские чиновники из новой президентской администрации активно, едва ли не наперегонки, стращают тем, что отношения США и России будут ухудшаться.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях сказал, что отношения между двумя странами, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания войны, но если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, эти отношения будут ухудшаться.

И Кол в своей риторике не одинок. Российские власти реагируют. Например, Николай Патрушев сказал, что "Россия ответит, если США будут создавать для нее трудные дни. Раз они предрекают, значит, они планируют, а если планируют, то могут реализовать, но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить".

Дмитрий Песков на днях заявил, что мы не позволим с позиции силы с собой разговаривать.

Как мы это не позволим? Как они — американские политики — будут нести ответственность?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

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— Действительно, в ближайшие 4 года российско-американские отношения будут ухудшаться, политико-дипломатическое и санкционное давление Соединенных Штатов на Россию будет расти.

Я думаю, что хамство Байдена в отношении Путина — это только начало. Вообще я не вижу никаких предпосылок для какого бы то ни было улучшения отношений с Соединенными Штатами.

— Просто терпилой быть надоело. А не терпеть мы не можем — я так вижу. Вы можете где-то указать, где мы можем не терпеть?

— Проблема заключается в том, что у Соединенных Штатов гораздо больше средств ударить по нам, чем у нас — ударить по ним.

В силу того, что доллар является главной мировой резервной валютой и валютой международных расчетов и Соединенные Штаты обладают глобальной системой союзов и давят на своих союзников с тем, чтобы они тоже как-то отказывались или минимизировали сотрудничество с Россией.

У нас таких возможностей нет.

Отношения уже на самом деле выхолощены практически до предела. Элементы российско-американского сотрудничества можно пересчитать по пальцам. И те кейсы сотрудничества, которые продолжаются, они выгодны самой России. Нам выгодно:

добиваться большей стабильности в Афганистане;

конструктивно участвовать в урегулировании ядерной программы Ирана;

предотвращать гонку вооружений;

уменьшать риск прямого военного столкновения с США и НАТО.

В этой связи спектр ресурсов уже очень сильно ограничен, но тем не менее, мне кажется, есть возможности.

Во-первых, нужно еще больше минимизировать двустороннюю повестку отношений с США.

Во-вторых, здесь главный российский ответ, мне кажется, должен заключаться не в области двусторонних отношений с США, а в области политики в отношении других стран и других регионов. То есть осложнить американцам жизнь в других регионах мира. Продвигая там российские интересы, действуя против США.

Это уже делается.

Ближний Восток

Сирия. Она не является областью российско-американского сотрудничества. Сирия — это область очень жесткого соперничества. Единственный аспект сотрудничества между Россией и США в Сирии — это так называемый деконфликтинг, когда военные информируют друг друга, если они вдруг наносят удары вблизи позиций друг друга. Это все. Во всех других аспектах в Сирии мы жестко соперничаем. В регионе Ближнего Востока в целом.

Обратите внимание, сейчас портятся отношения США с Саудовской Аравией, Россия тут как тут.

Мы пытаемся использовать это в наших интересах и интенсифицировать взаимодействие с Саудовской Аравией, тем самым делая ее менее удобным партнером для США.

Вот аналогичную политику необходимо проводить просто везде.

Как еще Россия делает США больно

Россия усиливает Китай. Российско-китайское сотрудничество сегодня беспрецедентно, очень интенсивно, и Россия действительно усиливает Китай в геополитическом и в военном отношении.

А Китай все-таки — это главный стратегический соперник США. И именно фактор России делает американскую политику в отношении Китая очень сложной.

Надо продолжать очень интенсивное взаимодействие с Индией, со странами Юго-Восточной Азии, пытаться все-таки улучшать отношения с Японией.

Проводить более активную критику в Африке, в Латинской Америке.

Европа — отдельная тема

Сегодня Соединенным Штатам удалось синхронизировать фактически антироссийскую политику с Европейским союзом.

Стратегически это не в российских интересах, Россия заинтересована в том, чтобы разделять США и Европу и иметь более конструктивные отношения с Европой, чем с Соединенными Штатами.