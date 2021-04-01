Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?

Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать, считает эксперт Владимир Оленченко.

Боррель обвинил Москву в "агрессии" против него

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель никак не может успокоиться, давая всё новые отрицательные характеристики России.

В интервью France24 в среду он заявил, что во время своего визита в феврале в Москву он столкнулся с российской "агрессией".

"Когда во время визита высылают дипломатов — это не дипломатия. Это не оскорбление, это агрессия. Это дипломатическая ошибка (России), означающая, что отношения между Россией и ЕС зашли в тупик", — сказал Боррель.

Ранее в интервью Der Spiegel европейский политик заявил, что, сравнение из уст главы МИД РФ Сергея Лаврова дела Алексея Навального с делом инициаторов референдума о независимости Каталонии ( считается там политическим преследованием - Ред.), его возмутило, но он "не хотел лезть на рожон".

Боррель выразил убеждённость, что в этой ситуации он проявил в Москве "спокойствие", а не "беспомощность", "как могло некоторым показаться". Если такая ситуация с господином Лавровым возникнет ещё раз, "я брошусь, как на красную тряпку", добавил главный дипломат ЕС.

В случае с Россией политики должны действовать в трёх направлениях: оттеснять, сдерживать, вести переговоры, сказал он и даже попробовал пригрозить.

"Мы живём в опасном мире, и что ЕС заинтересован в том, чтобы проявлять военную инициативу — главным образом там, где этого не делает НАТО".

Боррель завёл отношения России и ЕС в тупик

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, Жозеп Боррель до того, как стал европейским чиновником, был министром иностранных дел Испании, занимался там внутренней политикой, поэтому сказать, что Россия для него — это какое-то новое явление, нельзя.

Эксперт отметил, что, ещё будучи испанским политическим деятелем, Боррель был необъективен по отношению к России, допускал выпады в её адрес, поэтому сегодняшнее его поведение — "это продолжение поведения Борреля прежнего".

"На данный момент эта риторика усилена, в целом, позицией руководства Евросоюза, которое занимает откровенно антироссийскую позицию. С другой стороны, в том, что наши отношения с Евросоюзом снизились практически до нуля, есть и заслуга Борреля", — сказал Владимир Оленченко.

По его словам, будучи в Москве, он вел разговор как профессиональный дипломат, а не как антироссийский пропагандист, но затем к нему и посыпались претензии со стороны коллег по Евросоюзу, из Европейского парламента и других институтов Европы. Поэтому, "он всё ещё хочет обелить себя перед другими русофобами и продолжает активно негативно высказываться в адрес России".

Две проблемы ЕС, которые не видит Боррель

Корень проблемы эксперт видит в том, что за последние "лет 5 или 10" отношения в мире стали более прагматичными, требующими более адекватных решений, что особенно стало ясно в пандемию, и ситуация "требует улучшения международного сотрудничества".

Кроме того, Россия "сильно окрепла" на международной арене, укрепила свою экономику, ясно сформировала свои задачи. Это не та Россия, которая была в начале XXI века, и даже не та Россия, которая была в начале второго десятилетия 2000 года, заметил Владимир Оленченко.

Эти два главных обстоятельства Евросоюз ещё не осознал и пытается разговаривать с Россией "языком назиданий, держать менторский тон и пытаться приспособить Россию под свои узкокорыстные, комплементарные цели", продолжил эксперт.

"Эта инертность, малая компетентность, в целом, присуща сегодняшнему Евросоюзу и отчётливо видна в проваленной кампании по вакцинации. Поэтому Брюсселю надо меняться и находить пути своей адаптации к действительности", — заключил Владимир Оленченко.

МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Это произошло 7 февраля во время визита главы европейской дипломатии в Москву.

За время трехдневного визита Боррель встретился с представителями российских правозащитных организаций, провел переговоры с главой МИД РФ Лавровым, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его "отравления". Перед отъездом европейский дипломат посетил Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен российский политик Борис Немцов.

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