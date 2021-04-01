История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США

Мнение Владимира Познера об Абхазии абсолютно ничего не решает для Грузии, но для самого Познера инцидент в Грузии решает многое.

Американский паспорт не выручил Познера

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. В городе объявлен карантин по корнавирусу, но ведущий Первого канала его нарушил, собравшись с друзьями в ресторане, что стало причиной наложения штрафа — 2 тыс. лари (около $600).

О нарушении сообщили в полицию люди, собравшиеся на акцию протеста против его визита. Они забросали его гостиницу яйцами, им удалось обесточить здание, сообщает "Грузия Онлайн". Под охраной полиции Познер и его гости сели в автобус и уехали в аэропорт, после чего покинули Грузию.

Протестующие назвали приезд ведущего неприемлемым, так как, по их словам, Познер является одним из кремлевских пропагандистов и активным сторонником "оккупации и аннексии" Грузии и Украины.

Познер сообщил, что не ожидал такого приёма, так как уже третий год отмечает в Тбилиси свой праздник. Отметим, что он въезжал в Грузию по паспорту США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто посещает Грузию с паспортом США. Это был его очередной частный визит", — цитирует премьера Радио Свобода.

Как сказал "Правде.Ру" президент Фонда единения русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России, доктор экономических наук, профессор Владимир Хомерики "в принципе, господин Познер особо ничего себе не позволял такого, чтобы могло вызвать агрессию".

Владимир Хомерики подчеркнул, что Познер — гражданин США и в России о нём нелицеприятное мнение, так как он "часто сам позволяет себе нелестные высказывания о России". Поэтому "для грузин было неожиданно", что русофобы в Грузии его "не приняли под аплодисменты". Добавим, что в соцсетях россияне радовались, что "мы его (Познера) прищучить не смогли, а грузины сделали".

США жертвуют своим гражданином Познером, чтобы убрать "пророссийское правительство" Грузии

"Он (Познер) выразил своё личное мнение, вернется ли Абхазия в лоно Грузии или не вернется. И если Грузия считает себя демократичной страной, то она не может запрещать человеку самостоятельно мыслить", — отметил общественный деятель.

По словам Владимира Хомерики, протесты — это дело рук "подкупной шантрапы", которая существует за счет западного финансирования.

"Провокация устроена с подачи сил Михаила Саакашвили — "Национального движения", чтобы вернуться во власть через новую цветную революцию", — сказал он.

Общественный деятель отметил, что данный инцидент, как и происшествие двухгодичной давности с Сергеем Гавриловым, направлен, в первую очередь, на окончательное разрушение российско-грузинских отношений, "для того, чтобы сорвать уже третий туристический сезон" и "насолить" правительству.

По его мнению, это наносит огромный ущерб экономике Грузии и грузинскому населению, третья часть которого живет за счет туризма и социальной инфраструктуры вокруг туризма.

Заметим, что инцидент для Познера мог бы закончится гораздо более трагически, если бы полицейские тайно не вывели бы его из гостиницы.

Грузия хочет хороших отношений с Россией

По мнению Владимира Хомерики, инцидент не отражает настроений народа Грузии.

"Россия является неотъемлемым и многовековым другом Грузии, которая, в свое время спасла Грузию, любит Грузию и хорошо относится к грузинскому народу. Минимум 80% населения Грузии выступают за восстановление дружеских отношений с Россией, ибо они прекрасно понимают, что без России Грузия не решит ни одной своей проблемы — ни экономической, ни территориальной, ни социальной, ни геополитической", — сказал Владимир Хомерики.

У власти в Грузии находится партия "Грузинская Мечта — Демократическая Грузия", которая одержала победу на парламентских выборах 2020 года, получив 48,22% голосов. Представители "Грузинской мечты" также победили и во всех 30 одномандатных округах, в конечном счете ей достались 90 депутатских мест. Парламент Грузии состоит из 150 депутатов.

В парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%.

Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам РФ небезопасно там находиться, прокомментировал инцидент спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что, по его мнению, "история была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что "группа наших граждан решила протестовать, применив самую деструктивную силу — " Национальное движение ", подрывая международный имидж нашей страны".

Российский депутат Сергей Гаврилов во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси в 2019 году, президентом которой он является, сел в кресло спикера грузинского парламента, причём не сам, а его усадили по протоколу, и вёл собрание на русском языке. В результате в Тбилиси вспыхнули масштабные протесты радикалов. Гаврилов был обвинён в том, что участвовал в боевых действиях, убивал грузин. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария по итогам беспорядков заявил об уходе со своего поста.

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