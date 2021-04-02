Сергей Лущ: большинство граждан Белоруссии — за интеграцию. Вопрос в степени интенсивности

Про Союзное государство, обещания сближения и все остальное президент Белоруссии Александр Лукашенко благополучно забыл сразу же, как только миновала острая фаза кризиса. Но ведь он может повториться, ведь Запад продолжает наступление. А нужна ли нам такая интеграция или пора отдалиться? Является ли Республика Белоруссия и её народ нам союзником или уже нет? На все эти и многие другие вопросы ответил лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ.

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Есть ли политическая жизнь в Белоруссии

Суверенитет Белоруссии возможен только в Союзе с Россией

— Сергей, ваша партия намерена углублять интеграцию с Россией. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже все время говорит, что будет это делать, но что-то дальше слов дело не идет. Видимо, на самом деле ему нужно просто максимально снизить цены на сырье, а всерьез интегрироваться он будет, только когда жареный петух клюнет.

Вы планируете интегрироваться по плану России: сначала — постепенное объединение финансовой и налоговой систем, общие реально действующие политические институты. Кстати, ваша партия — за вход в рублевую зону?

— Мое мнение, что от этого Белоруссия бы только выиграла. Тем не менее есть реальная экономика и реальная политика. И есть один серьезный вопрос — это эмиссионные центры.

К сожалению, мы подошли к политическому кризису в атмосфере взаимного недоверия, хотя наши отношения и до августовских событий никогда не были в таких минорных тонах, а скорее с некой отрицательной суммой. Незадолго до них были достаточно резкие заявления со стороны России и Республики Белоруссия в отношении друг друга.

Российский след

Кое-кто даже сразу пытался искать российский след в организации массовых беспорядков, что, безусловно, как мы видим, совершенно не соответствовало действительности.

Наверно, так союзники поступать не должны, и первое, что нам нужно сделать для того, чтобы двинуться дальше, снова вернуть доверие друг другу, в том числе в политике, что очень сложно.

— Москве вы тоже доверяете не во всем?

— Нет, почему? Я считаю, что наша партия — это как раз один из инструментов, который поможет нам прийти к действительно правильным взаимовыгодным, решениям. Сейчас же много критики и непонимания.

Есть и заявления некоторых российских политиков в плане: а зачем России Белоруссия?… Есть же такое мнение и в России, что объединяться нам не надо.

— Есть такое, да.

— Поэтому нам наоборот нужно интенсивно вести и продолжать диалог, тем более сейчас в такой сложный период. Я рад, что есть позитивная динамика в сближении наших стран. Это показывает и перевод белорусского транзита из портов Прибалтики в Российскую Федерацию.

— Но это можно рассматривать и просто как месть Лукашенко прибалтийским странам.

— Ну, интерпретировать мы можем все что угодно, но мы высказываем свое субъективное мнение. Я — сторонник того, что за каждым заявлением должны быть какие-то прагматические шаги. И в этом случае так и есть.

Если бы мы были парламентским большинством, думаю, гораздо быстрее вопрос с союзной валютой и всем остальным решился бы.

Я думаю, что мы нашли бы именно те развязки, которые позволят это сделать, а камни преткновения мы бы с политической доски убрали. Но для этого нам придется пройти путь очень большой и серьезный.

— Но уже сейчас вы бываете в народе, что называется. Вы сказали, что много ездили, разговаривали с людьми, объясняли…

— Да, мы в регионы ездили и продолжаем.

— Какие у обычного, среднего белоруса сейчас есть опасения против союза с Россией?

— Знаете, у нас узнаваемость самого союзного проекта сейчас уже не так высока, она потеряла актуальность. И в России, как и в Республике Белоруссия, налицо такая же проблема, которую надо было бы решать в общем-то раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Во-вторых, граждане нашей страны живут, в первую очередь, наверно, как и большинство граждан России, вопросами социально-бытовыми, личными, а не политическими.

— Все-таки, конечно, есть люди, которые не хотят объединения с Россией. Какие у них аргументы?

— Нет-нет, большинство граждан нашей страны — за интеграцию. Вопрос в степени интенсивности. Действительно, у некоторых есть много определенных фобий в отношении так называемого поглощения.

Но вот Союз с наднациональными какими-то институтами, Союз двух суверенных государств был бы вполне приемлем практически для всех. Большинство граждан нашей страны оценивает это положительно.

— Даже молодежь, которая не помнит Советский Союз?

— Здесь есть проблемы. Социология показывает, что в более возрастной группе есть апелляция в пользу общего советского прошлого. У людей среднего возраста есть четкое экономическое понимание.

Зрелые опытные люди понимают, какое будущее может их ждать, если Белоруссия повторит печальный опыт соседей с юга, например. Это — очень хороший урок, многие его правильно восприняли, все это понимают.

С молодежью — сложнее

С молодежью, конечно, гораздо сложнее. Она вообще меньше вовлечена в политическую повестку. Мы не создали до сих пор какую-то привлекательную для нее модель. Молодые люди многого не понимают, хотя они сейчас — более прагматичны, но именно поэтому не понимают, для чего это нужно.

Евросоюз при всех объективных минусах гораздо лучше проводит маркетинг, и поэтому они сейчас побеждают в борьбе за молодежь, за ее умы.

Это в равной степени относится не только к Белоруссии, но и к России, и другим постсоветским странам. Над этим нам надо серьезно работать.