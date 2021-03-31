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Автор Александр Шторм

Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина и Россия могут оказаться втянутыми в войну, поскольку это выгодно Америке. В истории войны начинались по разными причинам.

Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну

Войны велись и будут вестись по недоразумению, из-за неправильной оценки намерений оппонента, из-за провокации третьей силы. Но иногда случайным оказывается и сохранение мира на фоне неизбежности войны, считает эксперт по Украине Ростислав Ищенко.

Вашингтон однозначно не рвётся в конфликт с ядерной державой. Уж ему-то война нужна не просто какая-то, а в соответствующем формате. Поэтому действия американцев условно предсказуемы, заявил он в интервью "Украине.ру".

А вот выброшенные на обочину глобальной политики мелкие вассалы США в разы опаснее своим желанием продать "цивилизованному миру" войну с Россией как пропуск в хорошую жизнь.

Все брошенные американцами протектораты понимают, что они могут предложить только втягивание России в полномасштабные боевые действия, которые можно было бы превратить в войну некоей "европейской коалиции" против Москвы.

В этом случае американцы получают возможность заставить ЕС обнулить все торгово-экономические связи с Россией, "воюющей против членов НАТО и ЕС", и Китаем как её союзником.

Так США оставят за собой контроль над Европой и возможность выступать "миротворцем".

Киев в этом плане самый опасный, так как семь лет всем рассказывает, как "ведёт войну с Мордором". Имеет нерешенный военный конфликт в Донбассе и неадекватные власти. А также завалившуюся экономику, спасти которую может только война.

Париж и Берлин усиленно ничего не замечают, а поляки и прибалты радостно толкают Украину к конфликту, не желая становиться пушечным мясом и рассчитывая на территории Незалежной.

Киев-то по сути по итогам последней встречи отказался от диалога. Власти страны намерены провести в прилегающей к линии разграничения в Донбассе зоне масштабные контртеррористические учения. Как предлог для проведения развёртывания сил вторжения вполне рабочая версия.

Со своей стороны, Кремль практически открытым текстом предупредил западных партнёров, что если война на Украине будет развязана, её окончание будет далеко от любого из устраивающих Запад вариантов.

По сути, Москва открыто сказала: в случае атаки на Донбасс или Крым Украина прекратит существование как суверенное государство.

Но проблема в том, что Верховная рада закусила удила и впервые в официальном документе назвала конфликт в Донбассе "российско-украинским вооружённым конфликтом", приняла закон о мобилизации сотни тысяч резервистов, а ещё власти Украины напрямую призывают страну "быть готовой к войне".

Так что Киев прямо сказал, что у него война с Москвой. Как пояснил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, ВСУ готовы и нанести, и отразить удар вдоль линии разграничения "в случае эскалации ситуации в Донбассе".

Напомним, ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Также экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал "воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии, Франции о "дорожной карте" выполнения Минских соглашений", а также снова захотел "ввести миротворческую миссию под эгидой ООН в Донбассе". Естественно, из войск НАТО.

В целом, Киев упорно нагнетает обстановку и обвиняет Россию в том, что она является заинтересованной стороной конфликта. Кремль якобы обязан нести ответственность за развязывание вооружённой агрессии против Украины.

Так что Верховная рада признала Россию "государством-агрессором", а руководство ЛДНР, как и Крыма, — "временными оккупационными администрациями", с которыми в переговоры не вступают.

Раз нет переговоров — могут быть другие инициативы, опасные, как минимум, гражданской войной на Украине. Или войной вне её пределов. Но такого глобализма точно никому не надо.

И напоследок. После того как ВСУ стянули к границам с Крымом и ЛДНР танки, артиллерию, РСЗО и даже "Точки-У", Россия стала перебрасывать в Крым "значительные количества боевой техники". Видео с такой переброской публикуют СМИ, телеграм-каналы и местные социальные сети.

"Вооружённые силы РФ ведут ответную массовую переброску боевой техники в Крым и её размещение вблизи границ с Украиной", — пишут они.

При этом минобороны России ранее заявило, что абсолютно гарантирует безопасность Крыма — военные не допустят атаки полуострова. Его спокойствие и суверенитет РФ защищены всей мощью армии, включая ракетно-ядерное оружие России.

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Украина перебрасывает войска к Крыму
Редактор: Елена Тимошкина
Темы всу лднр крым руслан хомчак петр порошенко война в донбассе ростислав ищенко черноморский флот
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