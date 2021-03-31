Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции

Вопрос о здоровье Алексея Навального не был главным на переговорах Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, считает политик Николай Стариков.

Во вторник состоялась видеоконференция лидеров России, Франции и Германии — президентов Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

По "Спутнику V" Меркель и Макрон не будут возражать

Как сказал "Правде.Ру" публицист и политик Николай Стариков, смысл международной дипломатии заключается в переговорах. По его мнению, по некоторым вопросам был обмен мнениями, а по другим достигнуты договоренности, например, "по продвижению и попаданию российской вакцины к жителям Западной Европы".

"Здесь, по-моему, взаимопонимание абсолютно найдено. Ни Меркель, ни Макрон не будут чинить препятствия в поступлении вакцины в их государства. Брюссельские чиновники — будут, а главы ведущих стран Европы — не будут. Это вполне себе положительный результат", — сказал Николай Стариков.

По Украине и Белоруссии договориться невозможно

По украинскому вопросу, по мнению Николая Старикова, невозможно было достигнуть договорённостей, потому что "Украина не хочет договариваться, а наоборот, параллельно с этими переговорами принимает закон об ускоренном призыве резервистов без объявления мобилизации".

Очевидно, что оценки сторон по Белоруссии — тоже "противоположные изначально". Здесь никакого консенсуса найти невозможно. Дальше Ливия, Сирия, Иран — очевидно, что и здесь консенсус "вот так сходу быть найден просто не может. Но обсудили, поговорили", добавил политик.

Тема Навального у Меркель и Макрона не главная

"Что касается Навального, тут, честно говоря, и разговаривать особо нечего, тоже мне "международная" проблема. Франция и Германия спросили — Россия ответила. Будут еще спрашивать — еще ответим", сказал Николай Стариков.

По его мнению, эту проблему не обсуждали в начале беседы, на первое место её ставят западные СМИ.

"Я думаю, что это очень плохое начало беседы. Представляете, проблема коронавируса в Европе, но мы говорили о Навальном. Как должен это оценить западный избиратель, которому голосовать за Макрона и за партию Ангелы Меркель? "У нас в Германии все закрыто, все кипит, а вы говорите о каком-то Навальном, а я даже не знаю, кто это". Я думаю, что, конечно, западные лидеры не начинали с этого вопроса, по крайней мере, в пресс-релизе пресс-службы Кремля, на который лично я ориентируюсь, Навальный обозначен конечным пунктом. На мой взгляд, там его самое место", — сказал Николай Стариков.

Читайте по теме: В ЕС отреагировали на "тревожные сообщения" о здоровье Навального

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.