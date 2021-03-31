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Автор Любовь Степушова

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Мир » Европа » Евросоюз

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Никакого взаимопонимания между Москвой и Берлином

Если посмотреть отчёт Кремля и отчёт пресс-службы правительства Германии о прошедшей накануне видеоконференции между лидерами России, Германии и Франции, то, очевидно, что общение проходило в формате: "сам дурак".

Например, DW со ссылкой на пресс-службу правительства Германии, сообщает, что "одной из тем" разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона стала "ситуация на востоке Украины". При этом, "Меркель и Макрон указали Путину на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений".

На сайте президента Российской Федерации указывается, что "Путин подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском", а также выражена "серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения.

Заметим, что Запад "указывает Путину", а Путин просто "подчёркивает". Разница в риторике налицо, и она говорит о высокомерии Парижа и Берлина, с чем оно связно, укажем ниже.

По ситуации в Белоруссии немецкий отчёт говорит о "необходимости инклюзивного (то есть, и с Тихановской) диалога для мирного разрешения конфликта в этой стране". Сайт Кремля указывает на то, что "Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства". Опять тот же требовательный тон Запада и нейтральный — России.

По Сирии: "Меркель и Макрон выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению оказания трансграничной помощи нуждающимся мирным жителям", — сообщает пресс-служба правительства Германии.

Кремль: "ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, и сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи".

Вроде бы одна позиция, но Запад ни о какой стабилизации не говорит и  вину на кризис и задачу по его ликвидации взваливает на РФ ( ведь трансграничные контакты под контролем РФ и Турции).

Казалось бы, хотя бы по вакцине с Германией должен быть консенсус, ведь Меркель заявила, что просит европейский регулятор одобрить "Спутник V". Не тут то было.

"Меркель и Макрон указали, что сотрудничество с Москвой в данной области будет зависеть от результатов анализа препарата для его последующей регистрации европейским регулятором лекарственных средств EMA. При этом европейские лидеры подчеркнули, что к "Спутнику V" будут применяться те же стандарты, что и ко всем прочим вакцинам в ЕС",  - пишет DW.

То есть, они то, вроде, за, но регулятор — такой-сякой, не позволяет. А регулятор закрывает глаза на недостатки западных вакцин, известно, что они в той же мере экспериментальные, что и российская, и были одобрены без надлежащей верификации — в экстренном порядке.

Путин подчеркнул, что он готов к сотрудничеству, если оно будет обоюдным.  У него ещё есть надежда.

Сошлись, пожалуй, в одном — надо выполнять Минские соглашения по Украине, хотя каждому даже несведущему в политике человеку ясно, что это "мертворождённый ребёнок".

Париж и Берлин заботятся о развале России

Символично, что западные и либеральные российские СМИ начинают отчет о видеоконференции с, опять же, "требования " Парижа и Берлина о "сохранении здоровья" Навальному (в кремлёвском варианте — это озабоченность), а российские — с ситуации в Донбассе. Понятно почему — у кого что "болит". Однако Запад заботится о развале России, а Россия о соотечественниках на Украине. Что называется, почувствуйте разницу.

России надо подождать: "придут и сами дадут"

Учитывая тон общения и его цель, непонятно, зачем российский президент ведёт переговоры с Меркель и Макроном, которые методично накладывают свои санкции на Россию, в последний раз — за "попытку убийства" Навального, то есть, присоединяясь к его версии и мнению Джо Байдена, что Путин — "убийца".

Вероятно, цель Путина — разделить Вашингтон и европейских тяжеловесов, потому что других прямых мер воздействия на Вашингтон нет. Но уважать Путина за это в России мало кто будет и в либеральном, и в патриотическом лагере. А на Западе мнение большинства населения совпадает с пропагандистским. 

Как говорится, не просите, сами придут и сами дадут. Когда? Возможно, совсем скоро, когда переформатируется Украина, которая находится в режиме свободного падения по всем параметрам, когда развалится Евросоюз, раздираемый "экзитами" по разным вопросам, в том числе, концептуального характера, и когда США станут, всего лишь, одной из держав, потеряв монополию либерального политического центра из-за роста влияния трампизма и сандерснизма.

Это случится в конце 20- х годов, когда Китай раздавит своей политической, промышленной, финансовой и интеллектуальной мощью Западный центр силы.

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