Суверенитет Белоруссии возможен только в Союзе с Россией

Еще совсем недавно Лукашенко обращался к Москве за помощью, говорил, что русские и белорусы — один народ, который, если придется, спиной к спине будет защищать общее пространство. Москва под эти речи помощь оказала: был реструктурирован кредит на строительство АЭС, подписаны новые договора на выгодные поставки газа и нефти, протесты снизили накал.

Есть ли в Белоруссии настроения на объединение с Россией? Возглавит ли их партия "Союз"? На эти и многие другие вопросы ведущей Любови Степушовой ответил лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ.

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— Сергей, ваша партия намерена углублять интеграцию с Россией. Если предположить, что большинство белорусов сделают ставку на вашу партию и она придет к власти, что вы еще будете делать? Что изменится для белорусов после этого? Чем жизнь станет лучше?

— Для Белоруссии, что называется win-win ситуация, то есть беспроигрышная, это — укрепление интеграции. Есть много мифологии и конспирологии вокруг поглощения, что большая Россия хочет съесть маленькую Белоруссию, а там — страшная олигархия, коррупция и так далее.

— Да, много чего, а главное — суверенитет потеряется.

— Да. На самом деле Союзное государство — тот инструмент, который помогает сохранить наш суверенитет и самобытность.

Ведь если бы не было ядерного зонтика, такого плотного взаимодействия в области оборонной политики, в системе безопасности на внешнем контуре, в противодействии современным угрозам, в том числе информационным, то Белоруссия, как многие другие, давно бы все делала по указке Запада.

Союзное государство

Союзный суверенитет

В одиночку мы бы не выстояли, давно уже стали бы просто объектом внешнего управления. И это — очевидный факт. Не было бы никакой белорусской модели.

Схлопнулась бы точно так же белорусская промышленность, как это произошло на Украине, а до этого в Прибалтике и еще ряде других стран на постсоветском пространстве и в странах социалистического блока.

Практически во всех произошла деиндустриализация, их переход на положение обслуживающего Запад персонала, это повлекло массовое разорение людей.

Я этого для своей страны не хочу и уверен, что сторонники нашей партии, наши единомышленники, граждане Республики Белоруссия, которым симпатичны наши идеи, тоже это прекрасно понимают.

Социальная повестка

Другое дело, мы предлагаем широкую социальную повестку, потому что та заявленная модель, она уникальна по-своему, но сложна в реализации. Ведь нужно обеспечить высокий уровень социальной защищенности и гарантий.

Именно укрепление Союзного государства, воссоздание тех кооперационных цепочек, создание новых проектов, прежде всего в сфере высоких технологий, позволит этого добиться. Это — реальный ответ на те вызовы которые мы имеем.

Мы можем это сделать, потому что обладаем потенциалом, чтобы это все реализовать. Это даст тот оздоровляющий экономический эффект, который и будет ответом на вопрос, как мы будем проводить нашу социально-экономическую политику.

поддержка бизнеса

Реформы и трансформации нужны и неизбежны

Безусловно, Белоруссии нужны реформы и трансформации в экономике и в самом отношении к ней. Потому что у нас и в этом есть специфические особенности, например, недавно были достаточно резкие заявления в отношении белорусского бизнеса, что предприниматели — чуть ли не пятая колонна. Так говорить нельзя.

Нет, это должен быть столп и опора для государства. Но для этого надо создать условия, и мы предлагаем широкую программу для предпринимателей. Важно создать экономическую систему, которая не мешает человеку работать, а позволяет это делать эффективно.

Потому что именно из этих росточков, из этих семян в общем-то и произрастают, создаются большие компании, а потом и большие корпорации, в том числе межгосударственные, транснациональные.

Но произрастают они от личности, от идеи. Предприниматель должен обладать уникальным ресурсом инициативы, а предпринимательскую культуру очень сложно воспроизвести, воссоздать.

Общество

Очень важны традиционные ценности, которые россиян и белорусов объединяют и покровительственная семейная политика.

Мы предлагаем ряд реальных шагов для того, чтобы стимулировать создание традиционных семей, стимулировать рождаемость. Это — наша общая проблема.

Есть хороший позитивный опыт, который реализуется в Российской Федерации, но есть то, что можно еще привнести извне. Давайте создавать условия, должны быть какие-то льготные программы.

Программа партии "Союз"

У нашей партии есть важные программные блоки:

Первый — союзная интеграция, углубление отношений как ответ на современные вызовы в сфере безопасности и экономики.

Второй — покровительственная семейная политика и приверженность традиционным ценностям.

Третий — серьезное реформирование белорусской экономики, ее реновация, переход на следующий технологический уровень.

И — покровительственная социальная политика, потому что мы ставим во главу угла человека, это — философия нашей партии. Если мы говорим, что государство — для народа, тогда нужно все делать для человека. Его жизнь и его судьба ставится в центр.