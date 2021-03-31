Есть ли политическая жизнь в Белоруссии

Похоже, что Запад теперь от некогда спокойной Белоруссии не отстанет. Советник госсекретаря США Дерек Шоле позвонил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею и провел с ним переговоры. Некоторые аналитики подозревают, что Макей обсуждал с Шоле сроки и условия переговоров белорусской власти с бежавшей в Вильнюс оппозиционеркой Светланой Тихановской.

В тоже время Александр Лукашенко опять заговорил о России, что дружба дружбой, но никакого объединения или глубокой интеграции быть не может.

"Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу", — сказал президент Белоруссии при посещении Минского производственного кожевенного объединения.

А есть ли там все-таки хоть какая-то политическая жизнь, кроме Лукашенко и протестов против него? Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Точка зрения" рассказал лидер новой белорусской партии "Союз" Сергей Лущ.

— Сергей Сергеевич, ваша партия наконец-то регистрируется в Белоруссии?

— Да, мы прошли все этапы.

— Как вам это удалось? Ведь в Белоруссии практически нет политических партий.

— Все-таки в Белоруссии есть политические партии, их — 15. К сожалению, с 2003 года новых политических сил, каких-то новых политических проектов не регистрировалось. Это — консервативная специфика и позиция белорусского государства в отношении таких политических институтов как политические партии.

Но политический кризис после президентских выборов в общем-то обнулил и перезагрузил эти подходы и всю ситуацию. Стало совершенно ясно, что это — неустойчивая конструкция.

Мы оказались заложниками того, что в Белоруссии — крайне низкий уровень доверия к существующим политическим институтам, а новые, которые бы могли перевести волеизъявления граждан, их политическую позицию в более приемлемые правовые нормы, не было создано.

В этом вакууме, как обычно и бывает, недовольство выплеснулось на улицу, что мы все увидели и до сих пор видим, хотя наступили достаточно жесткие последствия для тех, кто протестует. Более 500 уголовных дел заведено Министерством внутренних дел за участие в массовых беспорядках, а административных дел — вообще без счета.

Конституционная реформа

Такая жесткая реакция понятна. Государство, естественно, будет и обязано реагировать, никто не даст улице диктовать свои правила. Это было понятно изначально, но тем не менее проблемы, стоящие на повестке дня, остаются открытыми.

Поэтому уже в октябре было заявлено о конституционной реформе, о том, что будет трансформация избирательного законодательства.

Тогда мы приняли решение, собрали оргкомитет наших единомышленников, сторонников, тех, кто работал над поправками в новую Конституцию Республики Белоруссия, и сейчас эта рабочая группа у нас в партии существует.

Месяц назад мы провели учредительный съезд, а перед этим была проделана очень большая и тяжелая работа. Ведь мы сталкиваемся с тем, что люди отвыкли от политической жизни, надо объяснять самые азы — для чего, как действует этот механизм.

Союзное государство

Мы — приверженцы интеграции с Российской Федерацией, это является частью нашей программы нашей платформы. Прежде всего, это — углубление интеграции по разным трекам.

Во главе угла, безусловно, экономика, но, если мы говорим о реальном Союзном государстве, тогда мы должны делать и последовательные шаги в этом направлении:

создание единой валюты,

создание наднациональных органов,

и все остальное, что закладывалось еще в проект о союзном договоре.

Мы считаем, что это соответствует интересам Республики Белоруссия и Российской Федерации. Союзное государство — это ответ на вызовы сегодняшнего дня, которые мы видим и на внешнем, и на внутреннем контуре. Союз — одна из возможностей им противостоять консолидировано.

Это позволит скрепить и все Евразийское пространство. Успех союзного проекта однозначно послужит двигателем интеграции на Евразийском пространстве. Евразийский союз постепенно начинает свою работу, это касается германизации законодательства и выравнивания субъектов хозяйствования в своих правах.

Достаточно смело даже поговаривают о каких-то возможных наднациональных политических институтах, но для этого нужна история успеха. Этим успехом как раз может стать Союз Белоруссии и России. Мы — только "за". Тогда на Евразийском пространстве появится новый серьезный геополитический и геоэкономический игрок.

Мы уже совершенно ясно видим, как этого не хотят наши зарубежные "партнеры", как меняются из-за этого все условия, их риторика и действия в отношении стран-участниц Евразийского союза.

Мы все сегодня сталкиваемся с одинаковой дискриминационной санкционной политикой, в том числе в отношении нашего общего исторического наследия. Поэтому одна из наших задач — отстаивать убеждения, интересы граждан Белоруссии и сторонников Союзного государства.