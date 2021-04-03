Эксперт: Ельцин и Козырев не думали о национальных интересах России

Почему нападение США и НАТО на Югославию стало новым типом войны, к чему привели бомбардировки Белграда и в чем особенности нынешней геополитической ситуации, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

ПВО решает всё

— Игорь, 22 года назад начались бомбардировки Югославии. Тогда мы считали, что друзья с американцами, нам не нужна больше армия. Югославия показала, что заявления о дружбе мало что стоят, когда идет речь об американских интересах. Мы были готовы помочь. Но был приказ ничего не делать. Как вы то время оцениваете?

— У меня никогда не было иллюзий по поводу США. Это противник России:

геополитический,

военный,

идеологический.

Наше противоборство носит системный характер. Я побывал в Белграде в конце 1999 года, работал военным обозревателем "Независимой газеты" и входил в пул министра обороны России. Поэтому приходилось быть в резиденции президента Милошевича, когда министр обороны России проводил с ним переговоры. Приходилось быть в Косове. А если говорить про Балканы, был в Боснии и Герцеговине, в других "осколках" Югославии.

Война, которую начали США и НАТО против Союзной Республики Югославии, была беспрецедентной.

Наших частей там не было. Милошевич обращался за поддержкой, просил поставить зенитные ракетные системы С-300, поскольку сербская система ПВО базировалась еще на поставленных во времена Советского Союза старых ПВО. Для Милошевича критически важна была поставка С-300, на тот момент самых эффективных систем ПВО. Но Ельцин был уже почти недееспособен, слабо контролировал ситуацию. Многие решения зависели от других знаковых фигур в российском истеблишменте.

Попытки части руководства Министерства обороны России решить вопрос об экстренных поставках систем ПВО в Югославию окончились безрезультатно. Западное лобби в российском истеблишменте сделало все, чтобы наши военные поставки были заблокированы.

Вьетнамскую войну Вьетнам выиграл у США только за счет мощной системы ПВО. Уровень потерь американских самолетов был таков, что продолжать дальше ту войну американцы не рискнули. Хотя американские войска воевали во Вьетнаме не только в воздухе, но и на земле. Разумеется, это были советские системы ПВО, с советскими боевыми расчетами. Мы учили вьетнамцев.

Если бы мы могли помочь сербам в 1999 году, то потери натовской авиации были бы настолько масштабны, что война имела бы другой результат. Но была устроена показательная акция по уничтожению Югославии. Несколько недель войны, активное использование высокоточных средств поражения: авиация, крылатые ракеты. Уничтожались в этой войне нового типа прежде всего инфраструктура, аэродромы, мосты, был целенаправленный удар по китайскому посольству, чтобы провести акцию устрашения Пекина. Потом НАТО заявило, что это была ошибка, но все координаты готовились заранее, вводились в чипы "умных" бомб и ракет, поэтому, конечно, никакой ошибки не было.

Были локальные успехи югославского ПВО, когда старым комплексом советского производства был уничтожен новейший на тот момент американский истребитель-бомбардировщик (невидимка) F-117A. Его обломки были найдены с помощью Югославской народной армии, переправлены в Россию, в закрытый научно-исследовательский институт, который изучал возможности поражения подобного рода целей, незаметных в радиолокационном диапазоне. Югославия здесь нам здорово помогла.

Белград поставили на колени. Удары наносились по гражданским, энергетическим объектам. Впервые были использованы новые типы боеприпасов, когда произошло искусственное короткое замыкание всей системы энергоснабжения Югославии. Потом этот опыт изучался американцами, нами, другими странами.

Этот новый тип войн, когда резко повысилась необходимость ПВО. Потом у нас активно пошли разработки, которые касались ПВО.

Но дальнейшие события, к сожалению, не привели к укреплению югославской власти. Милошевич был свергнут в результате цветной революции. Дальше его ждал международный трибунал. Очень странная смерть, похожая на убийство в одиночной камере.

Опасная дезинтеграция

— Генеральный прокурор трибунала Карла Дель Понте сказала, что если бы она знала, чем будет заниматься Гаагский трибунал и как он будет судить, она бы никогда не стала во главе организации. Кстати, Хашим Тачи, убийца, который продавал органы, "великий герой". Только недавно его как-то осудили. В итоге бандиты стали во главе, а люди, которые были популярны, военачальники, были названы преступниками. Тот же Радован Караджич. Это было постыдное время. И мы на это смотрели: а что мы можем сделать?

— На самом деле могли сделать. Но не сделали. Потому что власть находилась в руках Ельцина, Козырева, которые не думали о национальных интересах России. Американцы играли свою игру. А мы наивные дурачки, благодаря которым Америка уничтожила Югославию. Дальше события носили трагический характер. Произошла дезинтеграция Союзной Республики Югославии. Черногория сегодня — член НАТО, там враждебный России режим. А Сербия единственная остается на пророссийских позициях.

— Они не 100% пророссийские. Там сильны антироссийские настроения.

— Я бы хотел отметить тип конфликта. Часть Югославии, Косово, подняла мятеж. И в нарушение норм международного права НАТО осуществила операцию, которую обозвала "гуманитарной интервенцией". Наглая интервенция против члена ООН. И никто не осудил. Ну Примаков развернул самолет. А дальше что?

Сербы — близкий нам народ, но, к сожалению, страну не сохранили. Идет опасное размывание национальной идентичности. Рано или поздно их втянут в НАТО. Потому что происходит атрофирование национальной памяти, национальное унижение воспринимается уже абсолютно по-другому.

Судьба Милошевича, жертвы агрессии, которого сделали козлом отпущения за американские и натовские бомбардировки, весьма показательна: что бывает с лидерами, которые не могут создать сильную армию, отстоять интересы страны, а дальше происходит цветная революция.

Сербам можно выразить поддержку, но страны той уже нет, дружественного нам режима нет. Происходят необратимые процессы, которые невозможно повернуть вспять.

Если 100-300 лет назад, проиграв войну, можно было в следующей войне выиграть и восстановить утраченное, то сегодня это невозможно.

Дезинтеграция государств закрепляется тем, что их "осколки" вступают в НАТО, и вернуть их в лоно прежней большой страны невозможно. Например, Прибалтика. Три страны НАТО:

Литва,

Латвия,

Эстония.

Раньше они были неотъемлемой частью Российской империи, затем Советского Союза. А теперь попробуй предъяви права на эти территории. Вот в чем особенности нынешней геополитической ситуации. Поэтому сдавать часть своей страны невозможно. Она будет потеряна навсегда. Поэтому любой сепаратистский мятеж должен подавляться максимально жестко. У нас были проблемы на Северном Кавказе. Сепаратистский мятеж и слабость федерального центра. Потом очень большой кровью приходилось восстанавливать утраченные позиции.