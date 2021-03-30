Евросоюз сам виноват в своем упадке

Евросоюз в последние десятилетия вместо крепнущей мощи демонстрирует всему миру раскол и уязвимость. Все претензии на ведущую роль в мировой политике в исполнении Брюсселя вызывают некоторый скепсис.

Как напоминает издание The Spectator (Великобритания), еще во времена войны в Персидском заливе ЕС оскандалился по полной, так как Бельгия запретила поставлять боеприпасы в Британию.

В современности мало что изменилось, за исключением претензий ЕС на роль "экономического гиганта".

Евросоюз буквально на глазах слабее и скоро потеряет и пятое место в мире по размерам экономики. Уменьшается его доля в мировой торговле, снижаются почти до нулевой отметки темпы роста, и все это — следствие его же решений.

Пандемия при этом носит характер добивания. ЕС страдал от запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, не мог решить проблемы с вакцинацией, а теперь погряз в вопросе ее экспорта, в связи с чем федералист Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) назвал действия властей "фиаско".

Даже Макрон признал, что Евросоюз сделал много ошибок в вопросе вакцинации, не смог действовать своевременно и инициативно.

Европе категорически вредит превратившийся в тотем "принцип предосторожности", который сводит на нет любое рискованное предприятие. Из ложно понятого благоразумия ЕС не в состоянии быстро составлять контракты с фармацевтическими компаниями, инициативно вкладывать средства в линии по производству вакцины и понимать характер международного договорного права.

Последний запрет на экспорт вакцины, по словам экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, нанесет огромный ущерб репутации ЕС, так как просто уничтожает деловую среду для бизнеса и коммерции внутри блока.

"Европа может производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет. Это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние", — заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Европа ошиблась тогда, когда начала заниматься экспортом, не обеспечив вакцинами своих жителей. В ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин от коронавирусной инфекции и станет крупнейшим их производителем.

А еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение вакцины "Спутник V" и заявил, что ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть. Ранее он говорил, что "Спутник" может стать только дополнительной помощью — Европе в первую очередь надо развивать свое производство.

Отказ признать за европейцами право использовать иностранные вакцины говорит о том, что ЕС "поставил идеологические принципы выше прагматизма и здоровья населения", заявили в своем материале авторы проекта "Карточный домик: Европа".

Собственно, об этом и разговор — та самая "мягкая сила" ЕС, позволяющая политикам выступать с высоких нравственных позиций, никак не помогает в критических ситуациях. Брюссель только подрывает свои международные политические позиции, поистине превращаясь в "политического карлика". Проблема в том, что мягкая сила является лишь дополнением к жесткой силе.

Первым по этому поводу стал прохаживаться Китай, выставляя ЕС на посмешище раз за разом, когда речь заходит о правах человека. Европа занимается дипломатическим жестикулированием, вводит половинчатые санкции, но не отказывается от проекта "Северный поток — 2".

Со своей стороны, Россия ведет игру относительно честно: вы выслали трех дипломатов, и мы вышлем трех дипломатов. Китай в этом плане прямолинейнее и грубее. Китай регулярно ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус "военного червя".

Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно, и рядом такие монстры, как Москва и Пекин, резюмируют авторы материала.

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