Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Евросоюз сам виноват в своем упадке

Мир » Европа

Евросоюз в последние десятилетия вместо крепнущей мощи демонстрирует всему миру раскол и уязвимость. Все претензии на ведущую роль в мировой политике в исполнении Брюсселя вызывают некоторый скепсис.

Евросоюз сам виноват в своем упадке

Как напоминает издание The Spectator (Великобритания), еще во времена войны в Персидском заливе ЕС оскандалился по полной, так как Бельгия запретила поставлять боеприпасы в Британию.

В современности мало что изменилось, за исключением претензий ЕС на роль "экономического гиганта".

Евросоюз буквально на глазах слабее и скоро потеряет и пятое место в мире по размерам экономики. Уменьшается его доля в мировой торговле, снижаются почти до нулевой отметки темпы роста, и все это — следствие его же решений.

Пандемия при этом носит характер добивания. ЕС страдал от запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, не мог решить проблемы с вакцинацией, а теперь погряз в вопросе ее экспорта, в связи с чем федералист Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) назвал действия властей "фиаско".

Даже Макрон признал, что Евросоюз сделал много ошибок в вопросе вакцинации, не смог действовать своевременно и инициативно.

Европе категорически вредит превратившийся в тотем "принцип предосторожности", который сводит на нет любое рискованное предприятие. Из ложно понятого благоразумия ЕС не в состоянии быстро составлять контракты с фармацевтическими компаниями, инициативно вкладывать средства в линии по производству вакцины и понимать характер международного договорного права.

Последний запрет на экспорт вакцины, по словам экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, нанесет огромный ущерб репутации ЕС, так как просто уничтожает деловую среду для бизнеса и коммерции внутри блока.

"Европа может производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет. Это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние", — заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Европа ошиблась тогда, когда начала заниматься экспортом, не обеспечив вакцинами своих жителей. В ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин от коронавирусной инфекции и станет крупнейшим их производителем.

А еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение вакцины "Спутник V" и заявил, что ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть. Ранее он говорил, что "Спутник" может стать только дополнительной помощью — Европе в первую очередь надо развивать свое производство.

Отказ признать за европейцами право использовать иностранные вакцины говорит о том, что ЕС "поставил идеологические принципы выше прагматизма и здоровья населения", заявили в своем материале авторы проекта "Карточный домик: Европа".

Собственно, об этом и разговор — та самая "мягкая сила" ЕС, позволяющая политикам выступать с высоких нравственных позиций, никак не помогает в критических ситуациях. Брюссель только подрывает свои международные политические позиции, поистине превращаясь в "политического карлика". Проблема в том, что мягкая сила является лишь дополнением к жесткой силе.

Первым по этому поводу стал прохаживаться Китай, выставляя ЕС на посмешище раз за разом, когда речь заходит о правах человека. Европа занимается дипломатическим жестикулированием, вводит половинчатые санкции, но не отказывается от проекта "Северный поток — 2".

Со своей стороны, Россия ведет игру относительно честно: вы выслали трех дипломатов, и мы вышлем трех дипломатов. Китай в этом плане прямолинейнее и грубее. Китай регулярно ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус "военного червя".

Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно, и рядом такие монстры, как Москва и Пекин, резюмируют авторы материала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евросоюз приносит себя в жертву США
Темы евросоюз тьерри бретон жан-клод юнкер ги верхофстадт северный поток-2 эммануэль макрон вакцина от коронавируса
Новости
PayPal разрешила оплачивать покупки криптовалютой
Премьерный спектакль "Лес" покажут в МХАТ им. М. Горького в апреле
Долг по алиментам переходит по наследству
В Москве оцифрованы данные о 7 миллионах захоронений
Партия пенсионеров рассчитала, насколько реально вырастут пенсии
Иран вернулся в "большую нефтяную игру": помог Китай
"Порту" и "Челси" проведут оба матча 1/4 финала ЛЧ на нейтральном поле
Фирма президента "Ростова" выкупила часть акций клуба
Власти Берлина уточнили, какую вакцину могут получить бездомные
Половина россиян копит на "чёрный день"
Последние материалы
Партия пенсионеров рассчитала, насколько реально вырастут пенсии
Иран вернулся в "большую нефтяную игру": помог Китай
Евросоюз сам виноват в своем упадке
"Порту" и "Челси" проведут оба матча 1/4 финала ЛЧ на нейтральном поле
Фирма президента "Ростова" выкупила часть акций клуба
Власти Берлина уточнили, какую вакцину могут получить бездомные
Половина россиян копит на "чёрный день"
В УЕФА возникли трудности с голосованием по реформе Лиги чемпионов
Севморпуть совершит революцию в мировой логистике
"Это не конец": Захарова о России и информационном противостоянии
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Любовь Степушова ИГИЛ выбрал зону атаки в 2021 году - Мозамбик Любовь Степушова Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
Как получить пассивный доход
Деньги
Как получить пассивный доход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников