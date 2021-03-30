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Автор Любовь Степушова

ИГИЛ выбрал зону атаки в 2021 году - Мозамбик

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В богатой газом провинции Мозамбика Кабу Делгаду началось масштабное наступление ИГИЛ*. Португалия отправила туда военный контингент, а США — советников.

ИГИЛ выбрал зону атаки в 2021 году - Мозамбик

Атака ИГИЛ на Мозамбик

Португалия приняла решение об отправке 60 военнослужащих для оказания помощи Мозамбику в его противостоянии группировке ИГИЛ, которая в среду взяла населённый пункт Палма — центр газодобычи на севере страны.

Об этом в интервью Telejornal сообщил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва.

Палма имеет население (преимущественно мусульмане) 42 тысячи человек (по другим данным — 75 тысяч). Там проживают около 200 рабочих газоразведывательного комплекса французской компании Total, которые в момент атаки побежали на место работы (10 км от Палмы).

При этом, по меньшей мере, семеро из местных жителей погибли в засаде, а гражданин Португалии был ранен. В столицу провинции Кабу Делгаду — город Пемба, стали прибывать беженцы, сообщающие о резне в Палме.

Как сообщает Diario de Noticias, регион стал предметом набегов боевиков группировки "Аш-Шабааб" три года назад. За это время погибли не менее 2600 человек, половина из них — гражданские лица, и почти 700 тысяч человек стали беженцами.

В прошлом году террористы начали увеличивать частоту и жестокость своих нападений и публиковать видеоролики, где присягали на верность ИГИЛ. В августе прошлого года они взяли под контроль город Мосимбоа-да-Прайя.

Государственный департамент США внес "Аш-Шабааб" в список террористических группировок, связанных с ИГИЛ и объявил, что американские военные проведут два месяца в целях обучения солдат в Мозамбике противостоять террористам.

Старший аналитик по Африке британской компании по оценке рисков Verisk Maplecroft Александр Реймакерс предположил, что боевики "использовали трехмесячный перерыв в атаках" для подготовки к операции "высокого уровня" в Палме.

"Это явная демонстрация того, что "Аш-Шабааб" постоянно наращивает свой военный потенциал, совершенствуется и поддерживает инициативу", — сказал Реймакерс Diario de Noticias.

Борьба ИГИЛ за контроль над газовыми месторождениями

Ситуация усугубляется тем, что правительство Танзании не контролирует юг страны, где обосновалась группировка, предупреждает в комментарии агентству Lusa политический аналитик Нуну Рожейру.

Он считает, что "это было чисто местное повстанческое движение", которое попало в поле зрения крупных мировых исламистских группировок, поскольку "Мозамбик стал первой полосой газет из-за месторождений газа".

"Исламское государство"* выбрало эту зону в качестве своего главного поля битвы в 2021 году", - отметил Рожейру.

Это война, рано или поздно Мозамбику придётся сказать, что для её ведения "нужны определенные средства со стороны международного сообщества", сказал аналитик агентству Lusa.

С португальским экспертом согласен заведующий Центром исследований стран Юга Африки Института Африки РАН Андрей Токарев. Он так же оценивает серьёзность ситуации и считает, что Мапуту нужно обращаться за помощью.

"Фактически там идут полноценные боевые действия, и правительство Мозамбика будет искать поддержку и помощь со стороны других стран — Российской Федерации, Китая и США, которые имеют свои стратегические интересы в этом регионе", — отметил эксперт.

Он также считает, что терроризировать население начали "с целью установления контроля за этой богатой энергоносителями территорией".

Откуда в Мозамбике исламисты?

Андрей Токарев напомнил, что Москва после провозглашения независимости Мозамбика расширяла сотрудничество с этой страной вплоть до распада Советского Союза.

Кремль сделал ставку на партию ФРЕЛИМО. А Запад — на организацию РЕНАМО — "Мозамбикское национальное сопротивление", которое "вело борьбу за власть в этой стране, устраивало теракты, организовывало вооруженные сопротивления".

После прекращения гражданской войны и подписания соглашений между двумя движениями о прекращении боевых действий, в РЕНАМО произошёл раскол, и из движения вышло радикальное вооруженное крыло, которое возобновило боевые действия, в основном, на севере страны.

По словам эксперта, когда в 2018 году скончался лидер РЕНАМО Афонсу Длакама, и "оставшиеся лидеры начали тянуть каждый одеяло на себя", в это время на шельфе Мозамбика было открыто большое газовое месторождение и месторождение нефти.

"На это наложились попытки исламистских группировок проникнуть на территорию Африки с востока, чтобы наладить наркотрафик, и эти группировки вместе с боевиками непримиримого крыла РЕНАМО начали терроризировать население с целью установить контроль за этой богатой энергоносителями территорией и за наркотрафиком", — сказал Андрей Токарев.

Португалия и Европа не справятся с ИГИЛ в Мозамбике

По мнению эксперта, Европа не сможет справиться с исламистскими группировками в Африке. Их влияние и сила связаны с тем, что население "бедное, безработное и привлекается, а, порою, даже насильно забирается в отряды".

Чтобы победить экстремизм, надо "выбивать социальную этническую базу из-под ног экстремистских группировок".

Португалия, по словам африканиста, как бывшая митрополия, чувствует определенную необходимость быть ответственной за то, что происходит в бывших владениях. Кроме того, Португалия и Мозамбик входят в состав созданного 25 лет назад Сообщества португалоязычных стран и сотрудничают в самых разных областях, включая оборону и безопасность.

*ИГИЛ, ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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