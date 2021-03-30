Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая

Мир

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил проанализировать, что движет Россией и Китаем. И пришел к выводу, что они используют очень похожий язык, когда говорят о Западе в целом или США в частности.

"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая

Боррель о сближении России и Китая

Боррель напомнил о визите главы МИД России Сергея Лаврова в Китай в конце марта. В Пекине российский министр и его китайский коллега Ван И заявили о намерении укрепить техническую независимость от западных стран. Кроме того, напомнил Боррель, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина.

Глава европейской дипломатии считает, что "экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество".

Собственно, ничего нового здесь Жозеп Боррель не сообщил. Китай — вторая экономика мира с претензией на то, чтобы стать первой. Что же касается повышения экономической независимости от Запада, так а какой еще вариант остается, если Запад каждый день вводит санкции?

Еще один из ключевых аспектов взаимоотношений России и Китая — энергетика.

"Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", — считает Боррель. По его мнению это будет нелегко, так как для инфраструктуры нужны огромные инвестиции. Пекин, как напомнил представитель Евросоюза, также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.

Бесспорно, это и в самом деле непростая задача, и инвестиции требуются большие. Но России требуется исправить ситуацию, когда экспорт энергоносителей идет только в Европу. То есть сейчас уже не только в Европу, конечно. Но надо сделать еще больше. Хотя бы по той причине, о которой написал Боррель. А именно, про "общую напряженность" в отношениях.

Ну и кроме того, "китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", отметил глава европейской дипломатии.

"Надо подождать"

Нельзя сказать, что тема сближения России и Китая является одной из центральных на Западе. Но все же время от времени появляются материалы, в которых подчеркивается, что это сближение не в интересах США и Европы. Впрочем, ничего особенного предпринимать не планируется.

Вот, например, французская Le Figaro приводит мнение, что разорвать отношения между Россией и Китаем будет в интересах США, но достигнуть этого будет весьма тяжело. Стало быть, надо подождать.

"Рано или поздно, но реальная сила китайцев обеспокоит и русских. Мы должны быть креативными и терпеливыми, и однажды взгляды России изменятся", — считает, например, бывший чиновник Пентагона Элбридж Колби.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы китай евросоюз жозеп боррель
Новости
Почему Евгений Пригожин отказался от исков к Навальному
Россия отказалась от подачи заявки на проведение Кубка мира по регби
Губерниев ответил Вяльбе на слова про "базарную бабу"
В ОП предложили выдать правоохранителям "пандемийную" премию
Названы три способа не дать коту сбежать весной
Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников
"Спутник лайт" планируют вводить детям
Каждый пятый россиянин уволится при получении базового дохода
Вяльбе назвала Губерниева "базарной бабой"
Российская фигуристка не подала апелляцию на дисквалификацию
Последние материалы
Губерниев ответил Вяльбе на слова про "базарную бабу"
В ОП предложили выдать правоохранителям "пандемийную" премию
Названы три способа не дать коту сбежать весной
Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников
Фальшивые свитки Библии оказались оригиналом
"Спутник лайт" планируют вводить детям
Каждый пятый россиянин уволится при получении базового дохода
Вяльбе назвала Губерниева "базарной бабой"
Российская фигуристка не подала апелляцию на дисквалификацию
В России запретят навязывать дополнительные услуги
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Василий Амирджанов Розенбаум пообещал бороться с нью-урбанизмом Василий Амирджанов Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
Как получить пассивный доход
Деньги
Как получить пассивный доход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников