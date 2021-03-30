"Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил проанализировать, что движет Россией и Китаем. И пришел к выводу, что они используют очень похожий язык, когда говорят о Западе в целом или США в частности.

Боррель о сближении России и Китая

Боррель напомнил о визите главы МИД России Сергея Лаврова в Китай в конце марта. В Пекине российский министр и его китайский коллега Ван И заявили о намерении укрепить техническую независимость от западных стран. Кроме того, напомнил Боррель, они призвали не вмешиваться в дела Москвы и Пекина.

Глава европейской дипломатии считает, что "экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге и Китай явно имеет преимущество".

Собственно, ничего нового здесь Жозеп Боррель не сообщил. Китай — вторая экономика мира с претензией на то, чтобы стать первой. Что же касается повышения экономической независимости от Запада, так а какой еще вариант остается, если Запад каждый день вводит санкции?

Еще один из ключевых аспектов взаимоотношений России и Китая — энергетика.

"Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях", — считает Боррель. По его мнению это будет нелегко, так как для инфраструктуры нужны огромные инвестиции. Пекин, как напомнил представитель Евросоюза, также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии.

Бесспорно, это и в самом деле непростая задача, и инвестиции требуются большие. Но России требуется исправить ситуацию, когда экспорт энергоносителей идет только в Европу. То есть сейчас уже не только в Европу, конечно. Но надо сделать еще больше. Хотя бы по той причине, о которой написал Боррель. А именно, про "общую напряженность" в отношениях.

Ну и кроме того, "китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", отметил глава европейской дипломатии.

"Надо подождать"

Нельзя сказать, что тема сближения России и Китая является одной из центральных на Западе. Но все же время от времени появляются материалы, в которых подчеркивается, что это сближение не в интересах США и Европы. Впрочем, ничего особенного предпринимать не планируется.

Вот, например, французская Le Figaro приводит мнение, что разорвать отношения между Россией и Китаем будет в интересах США, но достигнуть этого будет весьма тяжело. Стало быть, надо подождать.

"Рано или поздно, но реальная сила китайцев обеспокоит и русских. Мы должны быть креативными и терпеливыми, и однажды взгляды России изменятся", — считает, например, бывший чиновник Пентагона Элбридж Колби.