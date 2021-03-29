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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение

Мир

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Путин, Меркель и Макрон будут говорить без Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает согласование проведения видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Отвечая на вопрос, почему в списке участников нет президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Песков сказал, что переговоры готовятся не как мероприятие "Нормандского формата".

Однако Песков не исключил, что лидеры государств могут затронуть тему вооружённого конфликта на Украине, однако она не будет единственной.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине сообщил, что видеоконференция 29 марта не состоялась.

"Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас", — заявил он.

"Они вводят санкции, а мы с ними вежливо разговариваем"

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, проблема в том, что лидеры не согласовали ни повестку, ни примерные подходы.

"Это формат заинтересованных лиц. Несмотря на все пакости, которые они делают России, Россия выражает готовность с ними разговаривать. Россия настаивает на том, что она придерживается излишка или избыточности конструктивного подхода. То есть они вводят санкции, а мы с ними вежливо разговариваем. Российское руководство считает, что оно ответственно за то, чтобы ситуация, по крайней мере, не ухудшалась. И оно идёт на такие форматы, как видеоконференция с участием трёх лидеров, несмотря на то что, на мой взгляд, особо обсуждать там нечего. Очевидно, такая конференция будет иметь место, если они минимально согласуют подходы", — сказал Владимир Брутер.

Предыдущие переговоры Путина, Меркель и Макрона прошли в феврале 2020 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали обострение ситуации в провинции Идлиб в Сирии.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы владимир путин ангела меркель владимир брутер эмманюэль макрон
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