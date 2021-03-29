От уйгурского сепаратизма к международному терроризму

Уйгурский народ и его борьба за независимость

Основными философско-религиозными течениями в Китае являются даосизм, буддизм и конфуцианство. Однако, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны около половины жителей исповедуют ислам. Это связано с тем, что самой многочисленной национальностью там являются уйгуры — тюркский народ, этнически родственный нациям Средней Азии.

Первоначально среди уйгуров были широко распространены и шаманизм, и зороастризм, и манихейство. В процессе передела власти в улусах, образовавшихся после распада Великой Монголии, многие из них неизбежно обращались в мусульманство, пришедшее извне.

В XVIII веке Маньчжурская империя Цин захватила государство уйгуров и обратила их в свое подданство. Это создало предпосылку к появлению движения за независимость Восточного Туркестана, а в 40-х годах XX века созданию Туркестанской исламской партии.

На протяжении всей истории насильственной ассимиляции в состав китайского общества уйгуры боролись за свою независимость и национальную идентичность. Этот период характеризуется восстаниями, антикитайскими погромами, попытками образования новых государств и даже переходом части земель в подданство Российской империи.

После подавления крупных очагов мятежей цинской армией и восстановления власти Пекина в конце XIX века Россия вернула территории Китаю.

После распада Цинской империи в результате Синьхайской революции 1911 года радикальные исламистские идеи вспыхнули с новой силой на фоне притеснений со стороны китайских властей.

При этом губернаторы Синьцзяна — этнические китайцы последовательно были лояльно настроены к советскому государству вплоть до 1942 года. После всплеска антисоветских настроений Москва приняла активное участие в формировании подполья и партизанской борьбе с правительством Чан Кайши.

К 1944 году была создана Восточно-Туркестанская республика. СССР, будучи союзником Китая во Второй мировой войне, обязался не вмешиваться в Синьцзянский вопрос. При этом в 1946 году первый президент ВТР был вывезен советскими спецслужбами в Ташкент и лишен возможности руководства.

Уйгурский сепаратизм на современном этапе

Окончательно Синьцзян вошел в состав КНР в 1949 году после прихода к власти в Китае коммунистов. В 1955 году был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район. Многие этнические уйгуры не поддерживают такое административное деление и продолжают настаивать на обретении подлинной независимости и в наши дни.

Всемирный уйгурский конгресс, продвигающий идеи уйгурского национализма, официально создан для объединения изгнанных уйгуров и представления общих интересов народности, отстаивания культурных и религиозных прав. Правительство Китая считает его основной целью подрыв территориальной целостности КНР и маркирует как организацию сепаратистов.

В связи с высокой степенью защищенности китайского интернета от внешнего влияния мировая общественность не сразу узнала о продолжающихся на государственном уровне притеснениях коренного уйгурского населения.

На территории СУАР китайские власти создали сеть лагерей тюремного типа и массово интернируют исламистов. На все обвинения правозащитников Пекин неизменно отвечает, что в лагерях занимаются переобучением и технической переподготовкой уйгуров, высказавших на это желание.

На пути к радикальному исламу

Террористическая организация "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещена в РФ), основанная в 1997 году в Пакистане — преемница Туркестанской исламской партии. ИДВТ объявило о намерении бороться с "нападками и несправедливостью" в отношении уйгуров путём джихада.

На смену первоначальному национально-освободительному лейтмотиву ИДВТ в качестве идеологической основы были заложены радикальные исламистские взгляды, что окончательно предопределило путь развития группировки как международной террористической организации.

При этом Пекин продолжал оставаться её главным врагом, что неоднократно становилось камнем преткновения с крупными террористическими движениями — запрещенными в РФ "Аль-Каидой" и "Талибаном", расценивавшими Китай в качестве невольного союзника в борьбе против США.

Вместе с тем Афганистан и Пакистан стали главными прибежищами лидеров ИДВТ. После смерти одного из них в 2004 году заместитель эмира группировки признал союзничество организации с "Аль-Каидой" еще до терактов в США 11 сентября 2001 г., а также участие своих боевиков в действиях против воинского контингента НАТО в Афганистане. Кроме того, в ходе допросов в тюрьме на базе Гуантанамо уйгурские исламисты признали финансирование ИДВТ "Аль-Каидой".

Резкий рост террористический действий в Китае произошел в 2008 году — в период проведения Олимпийских игр в Пекине. Волна терактов прокатилась по всей стране, а антиправительственные выступления в СУАР продолжались с марта по август. Наиболее резонансным из нападений террористов стала атака на пост полиции в Кашгаре, в результате которого 16 человек погибли и столько же получили ранения.

При совершении терактов боевики ИДВТ используют классическую схему джихадистов: выбирают самые многолюдные места и приводят в действие самодельные взрывные устройства. В результате совокупное число их жертв среди китайского населения идет на сотни.

В настоящее время численность группировки составляет около 5 тыс. человек. Они, как и многие другие террористические формирования, негласно поддерживаются Турцией.

Международная поддержка ИДВТ

Еще в 1995 году Реджеп Тайип Эрдоган, будучи мэром Стамбула, заявлял: "Восточный Туркестан — это не только дом тюркских народов, но и колыбель тюркской истории, цивилизации и культуры… Сегодня культура народов Восточного Туркестана систематически китаизируется… Мученики Восточного Туркестана — наши мученики".

Став главой турецкого государства, Эрдоган стал скрывать свои симпатии к уйгурским исламистам, а в 2017 году Турция официально признала ИДВТ террористической группировкой. Это не мешает беспрепятственному перемещению боевиков организации через сирийско-турецкую границу.

Сегодня террористы ИДВТ, прошедшие боевое крещение войной в Сирии, представляют серьезную угрозу не только Китаю, но и мировой стабильности в целом.

В случае их победы в СУАР сработает "эффект домино" в центральноазиатских республиках на постсоветском пространстве, и у южных границ России может возникнуть очередной халифат, подобный тому, что мы наблюдали в недалеком прошлом на территории Сирийской Арабской Республики.

Примечательно, что в ноябре 2020 года Вашингтон исключил ИДВТ из списка террористических организаций, мотивировав данный шаг отсутствием достоверных свидетельств существования группировки в течение 10 лет.

В этом поступке усматривается явное потворство боевикам и их использование в американо-китайском геополитическом противостоянии, равно как и систематические обвинения Госдепартаментом США Пекина в притеснениях и даже геноциде уйгурского народа.

На сегодня уйгурский сепаратизм и терроризм в СУАР остаются проблемой № 1 для Пекина. И если ранее ещё можно было винить китайские власти в ущемлении прав национальных меньшинств, то в настоящее время радикальная исламизация "борцов за независимость" окончательно дискредитировала идею национального самоопределения уйгуров.

А в обозримом будущем следует ожидать дальнейшей поддержки США и Турцией ИДВТ в угоду их действий на мировой шахматной доске.