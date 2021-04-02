Брюссель - водитель, направляющий Евросоюз прямиком в пропасть

На самом ли деле в Европе началась третья волна коронавируса или это происки власти, которая пытается таким образом удержать граждан, в частности, во Франции?
В студии программы "Геополитическая кухня" поделилась своим мнением политический обозреватель портала "Геополитика.ру" Дарья Платонова.
Читайте начало интервью:
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— Мне кажется, третья волна пандемии в Европе есть.
Но власть всегда будет манипулировать чем угодно. Если покопаться, мы вообще не имеем никакой частной жизни, у нас нет личного пространства, мы всю информацию рассказываем про себя — Google, Facebook — мы абсолютно в этом поле потонули.
И я думаю, что используют, но использовать можно любую ситуацию.
Теракты тоже, например, французское правительство использовало для того, чтобы усилить контроль над населением. И контролировало оно не террористов, а скорее тех правых якобы радикалов, которые им казались ненадежными.
— Получается, что пандемия подорвала, пошатнула Евросоюз, если говорить о нем в целом, а не об отдельных национальных государствах?
— Пошатнула. Особо пошатнуло метание, когда принимается сначала вакцина, потом не принимается, потом идет политический отказ от "Спутника".
И разногласия там растут. Единственная проблема, что сейчас эти "разногласия" не могут выходить на улицу. А если и выходят, то их арестовывают, как в Германии поступают с протестующими против локдауна.
Поэтому здесь возникает колоссальное поле напряжения, ведь протест — единственно возможный выхлоп, а его нет.
Вот это может привести к революциям.
— Да уж, протестовать онлайн — это бессмысленно и неэффективно. Все-таки без выхода на улицу никак.
— Да, совершенно точно. Причем здесь очень важный момент — локдауны и рост напряжения, что может спровоцировать революцию.
Во Франции уже буйствуют, и железнодорожники устраивают забастовки. А парижане массово покидают свой город и уезжают в Британию жить.
Очень много недовольных. Потому что жить дорого, а работать возможности нет.
— А что думают в Брюсселе по этому поводу?
— Мне кажется, что Брюссель находится в состоянии агонии. Знаете, образ возникает в голове: машина движется в пропасть. Движется на огромной скорости, но она никак не может остановиться, потому что водитель считает, что движется в правильном направлении.
Во всем этом движении существуют какие-то личности, которые чуть-чуть замедляют ее ход или чуть-чуть ускоряют. Кто-то более радикально настроен в отношении этой поездки в бездну, кто-то менее.
Но тем не менее эта машина движется в пропасть. А Евросоюз — это та система, которая прямо сейчас разваливается, трещит по швам.
— Сергей Лавров заявил о де-факто разорванных отношениях с Евросоюзом. Во-первых, стоило ли так делать? Во-вторых, за этим ведь должно что-то следовать. От того, что мы констатировали, ничего не изменится.
Какой, на ваш взгляд, должна быть политика Российской Федерации на европейском пространстве, если мы принимаем тот факт, что с Евросоюзом отношения практически разорваны?
— Мне кажется, холодная такая повестка:
И в принципе наш МИД именно такой позиции и следует.
Например, совершенно безумна ситуация, как сейчас продвигают кейс Навального, пытаются из-за этого кейса разорвать все дипломатические контакты с Российской Федерацией. Более того, в попытке спровоцировать разрыв отношений между Россией и Германией. Причем делается это руками таких агентов, которые раньше даже всерьез не воспринимались.
Это уже откровенная и неприкрытая потеря Европой лица. Потому что когда вас защищают и за вас вступаются люди сомнительной репутации с мафиозным прошлым, которые связаны со спецслужбами США, то вывод однозначен.
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