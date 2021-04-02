Брюссель - водитель, направляющий Евросоюз прямиком в пропасть

На самом ли деле в Европе началась третья волна коронавируса или это происки власти, которая пытается таким образом удержать граждан, в частности, во Франции?

В студии программы "Геополитическая кухня" поделилась своим мнением политический обозреватель портала "Геополитика.ру" Дарья Платонова.

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— Мне кажется, третья волна пандемии в Европе есть.

Но власть всегда будет манипулировать чем угодно. Если покопаться, мы вообще не имеем никакой частной жизни, у нас нет личного пространства, мы всю информацию рассказываем про себя — Google, Facebook — мы абсолютно в этом поле потонули.

И я думаю, что используют, но использовать можно любую ситуацию.

Теракты тоже, например, французское правительство использовало для того, чтобы усилить контроль над населением. И контролировало оно не террористов, а скорее тех правых якобы радикалов, которые им казались ненадежными.

— Получается, что пандемия подорвала, пошатнула Евросоюз, если говорить о нем в целом, а не об отдельных национальных государствах?

— Пошатнула. Особо пошатнуло метание, когда принимается сначала вакцина, потом не принимается, потом идет политический отказ от "Спутника".

И разногласия там растут. Единственная проблема, что сейчас эти "разногласия" не могут выходить на улицу. А если и выходят, то их арестовывают, как в Германии поступают с протестующими против локдауна. Поэтому здесь возникает колоссальное поле напряжения, ведь протест — единственно возможный выхлоп, а его нет.

Вот это может привести к революциям.

— Да уж, протестовать онлайн — это бессмысленно и неэффективно. Все-таки без выхода на улицу никак.



— Да, совершенно точно. Причем здесь очень важный момент — локдауны и рост напряжения, что может спровоцировать революцию.

Во Франции уже буйствуют, и железнодорожники устраивают забастовки. А парижане массово покидают свой город и уезжают в Британию жить.

Очень много недовольных. Потому что жить дорого, а работать возможности нет.

— А что думают в Брюсселе по этому поводу?

— Мне кажется, что Брюссель находится в состоянии агонии. Знаете, образ возникает в голове: машина движется в пропасть. Движется на огромной скорости, но она никак не может остановиться, потому что водитель считает, что движется в правильном направлении.

Во всем этом движении существуют какие-то личности, которые чуть-чуть замедляют ее ход или чуть-чуть ускоряют. Кто-то более радикально настроен в отношении этой поездки в бездну, кто-то менее.

Но тем не менее эта машина движется в пропасть. А Евросоюз — это та система, которая прямо сейчас разваливается, трещит по швам.

— Сергей Лавров заявил о де-факто разорванных отношениях с Евросоюзом. Во-первых, стоило ли так делать? Во-вторых, за этим ведь должно что-то следовать. От того, что мы констатировали, ничего не изменится.

Какой, на ваш взгляд, должна быть политика Российской Федерации на европейском пространстве, если мы принимаем тот факт, что с Евросоюзом отношения практически разорваны?

— Мне кажется, холодная такая повестка:

там, где ЕС начинает наступление на наш суверенитет, — резкий ответ.

И в принципе наш МИД именно такой позиции и следует.

Например, совершенно безумна ситуация, как сейчас продвигают кейс Навального, пытаются из-за этого кейса разорвать все дипломатические контакты с Российской Федерацией. Более того, в попытке спровоцировать разрыв отношений между Россией и Германией. Причем делается это руками таких агентов, которые раньше даже всерьез не воспринимались.

В судах, например, выступают журналисты Bellingcat, они же проводят с Навальным расследования.

Это уже откровенная и неприкрытая потеря Европой лица. Потому что когда вас защищают и за вас вступаются люди сомнительной репутации с мафиозным прошлым, которые связаны со спецслужбами США, то вывод однозначен.