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Автор Антон Куликов

Макрон связал с Россией "мировую войну". В Кремле заявили о "доверительном диалоге"

Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. И связал её с Россией и Китаем. В Кремле в ответ заявили о "доверительном диалоге" между президентами России и Франции, который высоко ценят.

Макрон связал с Россией "мировую войну". В Кремле заявили о "доверительном диалоге"

О чём сказал Макрон

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров стран Евросоюза Макрон заявил: Европа столкнулась с "мировой войной нового типа". По его словам, это произошло, в том числе, из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". По мнению Макрона, в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов.

Президент Франции пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объёмы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

Власти Евросоюза и отдельных европейских стран находятся под огнём критики из-за провала вакцинации. Европейские политики, в свою очередь, склонны говорить не о собственных просчётах, а обвинять в срыве поставок компании, которые производят вакцины. Основной удар сейчас приходится принимать англо-шведской компании AstraZeneca. По словам Макрона, компании Pfizer и Moderna придерживаются обязательств.

При этом правительства некоторых европейских стран, в частности Венгрия и Словакия, приняли решение о закупках российской вакцины "Спутник V". При этом в Венгрии говорят, что столкнулись с давлением чиновников Евросоюза, которые пытались затормозить решение об использовании российской вакцины.

А в Словакии разразился настоящий правительственный кризис. Оппоненты премьер-министра Игора Матовича требуют его отставки — именно он настоял на покупке российской вакцины.

Что ответили в Кремле

В Кремле, впрочем, на высказывания Макрона отреагировали весьма сдержанно. Очевидно, российские власти не хотят конфронтации из-за высказываний французского президента, который, надо заметить, вообще склонен к громким фразам (вспомнить хоть его заявления в 2019 году о "смерти мозга НАТО").

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти несогласны с заявлениями президента Франции.

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия высоко ценит доверительный диалог между президентами двух государств.

"Первое, мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным, и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога.

Второе, президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В общем, очевидно, что в Москве втягиваться в дискуссии по этому поводу не хотят. Это, конечно, вовсе не означает, что и западные лидеры постараются избегать выпадов в адрес нашей страны.

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Редактор: Елена Тимошкина
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