Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко

Александру Лукашенко надо определяться, иначе его скоро свергнут не те, так другие.

Чей заказ партия "Союз" в Белоруссии?

Литва с размахом отметила праздник белорусских националистов

Штаб самопровозглашенного "лидера белорусской нации" Светланы Тихановской провел в четверг в Вильнюсе с помощью правительства Литвы марш Независимости Белоруссии.

В так называемый День Воли в столице Литвы был организовано шествие примерно тысячи человек, покрытых "бчб" флагом, при этом в Литве действует жёсткий карантин по коронавирусу, смертность по "ковиду" остаётся высокой (14 место в Европе), она выросла на 20% за год.

Тихановская была принята президентом Гитанасом Науседой. Литовский лидер выразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Белоруссии сможет официально отпраздновать "День воли" с "законно избранными представителями свободного и демократического государственного правительства".

Тихановская призвала белорусов к возобновлению протестов на улице и заявила, что сделает всё для того, чтобы выборы состоялись в сентябре.

"Весь мир верит в вас", — написала она во вторник в своем Telegram, призывая белорусов "взять будущее в свои руки" и "принять участие в демонстрациях этой весной".

"День Воли" — не праздник для белорусов

В самой Белоруссии националисты провели свой марш в Минске и ещё нескольких городах, при этом они были немногочисленными. В МВД страны подтвердили задержание более 200 человек, заявив при этом, что анонсированные "масштабные протесты не состоялись".

Как сказал "Правде.Ру" лидер белорусской партии "Союз" Сергей Лущ, "День Воли" ни в коем случае не является праздником для большинства белорусов, так как касается дня образования квазибелорусского государства, которое сразу перестало существовать и утратило свою политическую субъектность. Политик не ждёт массовых протестов и выступлений в Белоруссии, но возможны провокации, так как "ставки высоки — нашими западными геополитическими оппонентами вложены немалые средства" .

"Мероприятия в Литве — это в первую очередь политическое заявление, направленное против белорусской государственности, против белорусского народа с явным националистическим агрессивным подтекстом", — сказал Сергей Лущ.

Давление на Лукашенко будет усиливаться

Давление Запада на Александра Лукашенко будет усиливаться, потому что дестабилизация Белоруссии, как думают западные стратеги -это кратчайший путь к майдану в России и прямая военная угроза ей от нового режима.

Глава Белоруссии, между тем, продолжает занимать невнятную позицию в отношении союза с Россией, то заявляя о том, что "мы одна страна", то — что ни в коем случае не поступится суверенитетом Белоруссии.

Лукашенко так же невыгоден Москве, как и Западу. Собственно и белорусы хотели бы попробовать во власти другого человека, об этом говорят стотысячные протесты в августе, длившиеся довольно долго, но и своему народу Лукашенко не идёт навстречу, оттягивая свой уход.

Очевидно, что ему надо определяться и чем скорее, тем лучше для него лично.

Тихановская — не верная ставка Запада

Во многом он пока во власти, потому что Тихановская — это серая, безликая личность, которая протестует в тепле и сытости. Она бы завоевала симпатии белорусов, если бы 25 марта почтила память людей, сожжённых фашистами в деревнях в годы Великой Отечественной войны, в том числе в Хатыни. Даже Навальный "топит" за "Крым наш", понимая электоральные настроения избирателя, здесь же просматривается явная солидарность с теми, кто проводит ревизию итогов Второй мировой войны.

По словам Сергея Луща, Тихановская абсолютно несамостоятельная фигура, её политическое влияние сокращается по часам буквально.

"Её поддержка падает, и люди очень сильно разочаровываются в ней. Она пришла в политику случайно, ситуация так сложилась. Но она и не была готова. И, несмотря на такие большие инвестиции со стороны наших западных партнеров в ее персону, она уготованную её роль выполнить не сможет", — сказал политик.

Литовцы не оценят белорусофобии своего правительства

Что касается Литвы, то правительству этой страны грозят протесты собственного населения, недовольного отсутствием вакцин, карантином и такими показательными политическими демонстрациями по его нарушению в угоду США. Кроме того, Вильнюс теряет важный транзит из Белоруссии, это недальновидно, так как его, может быть, уже не вернуть. И было бы гораздо смелее и патриотичней устраивать марши за независимость не Белоруссии, а Литвы вместе с Виленским краем в Польше.

День Воли отмечается белорусскими националистами 25 марта в связи с провозглашением в 1918 году на оккупированной немцами территории Белорусской народной республики, она прекратила своё существование после установления в 2019 году советской власти.

Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против Белоруссии, опубликован список еще 118 чиновников, подпадающих под национальные санкции.

День Независимости в Белоруссии отмечается 3 июля, когда в 1944 году Минск освободила Красная Армия.

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