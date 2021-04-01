Зачем россиян пугают экспансией Китая

Китайская англоязычная пресса много внимания уделила визиту в КНР главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Китайские эксперты согласны с мнением экс-дипломата и старшего научного сотрудника Китайского института международных исследования Ян Сиюя, что визит Лаврова в Китай на этот раз призван укрепить стратегические связи и координацию с Китаем, что выходит далеко за рамки нацеливания на США. И что, если честно, США не так уж и важны для дальнейшего развития международных отношений.
Своим мнением на этот счет в программе "Точка зрения" поделился президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Читайте начало интервью:
Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке
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— Китай встроен не в экономику России, а российская экономика — не в экономику Китая. Китай плотно встроен в западный мир и в европейскую экономику, что уж говорить про США — там порядка $500 млрд составляет товарооборот.
— Около $600 млрд, при этом более $1 трлн — прямой долг США Китаю.
— И они говорят, что США не важны?
— Я поясню. Российско-китайские отношения развиваются не против какой-то системы. Помните, еще в 2014 году нам сказали, разворот на Восток? Якобы нас погнали с Запада, но мы повернулись к Китаю. Это тоже неправильно.
Потому что мы с 90-х годов ведем совершенно самодостаточную политику двусторонних отношений без оглядки на третьи страны.
И мы так и развиваемся. Мы развиваем наши добрососедские отношения не против кого-то, а за нашу собственную дружбу. В этом смысле китайские товарищи совершенно правы, что США совершенно тут ни при чем. Это так и есть.
— Хотелось бы видеть более тесное экономическое партнерство с Китаем. Мы, можем быть, боимся этого? Китайцы завоюют Дальний Восток, чайнатауны у нас пооткрывают везде.
— Со стороны Запада тратятся колоссальные средства, чтобы внутри российского общества культивировался страх перед Китаем.
Я извиняюсь, конечно, но вы можете себе представить, что экспортером номер один леса на китайский рынок является не Россия, а Новая Зеландия!
Если бы Китай вывез уже весь сибирский лес, то Новая Зеландия, видимо, закончилась уже просто.
Кстати, сегодня Россия экспортирует гораздо меньше леса, чем в советские времена. Все-таки это страшилка.
Я часто спрашиваю: вы знаете вообще, сколько китайцев в России проживает?
То есть это вообще ни о чем. Из них половина — это Москва и Московская область. А потом такие города, как Екатеринбург и Иркутск.
И то же самое касается экономики. Да, я так же, как и вы, желаю, чтобы у нас гораздо интенсивнее развивались наши связи. Но здесь очень много субъективного с нашей стороны.
Я слышал от одного большого чиновника, когда сам еще на госслужбе был, организовывал очень интересный проект, меня пытались тормозить, говорили: как вы не понимаете, господин Санакоев, если они с инвестициями придут в Россию, они в нашу собственность влезут. Я удивлялся и говорил: подождите, они что, в вашу квартиру влезут? Они создадут эту собственность на нашей территории и не смогут ее взвалить на плечо и увезти к себе в Китай, потому что здесь будут созданы рабочие места, налогооблагаемая база.
Среднее звено, которое гнать надо, тормозит эту работу, и мы имеем в итоге такой результат. А эти "тормоза" потом говорят: вот видите, китайцы не идут, не хотят.
А никто не задумывался, почему китайцы гораздо активнее идут в центральные азиатские республики, с той же Украиной, Белоруссией работают?
Потому что там их приветствуют, и они находят там взаимовыгодное сотрудничество. Здесь мы должны сами что-то в себе подправить, и тогда мы сможем правильно выстроить отношения, повысить их качество.
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