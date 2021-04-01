Зачем россиян пугают экспансией Китая

Китайская англоязычная пресса много внимания уделила визиту в КНР главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Китайские эксперты согласны с мнением экс-дипломата и старшего научного сотрудника Китайского института международных исследования Ян Сиюя, что визит Лаврова в Китай на этот раз призван укрепить стратегические связи и координацию с Китаем, что выходит далеко за рамки нацеливания на США. И что, если честно, США не так уж и важны для дальнейшего развития международных отношений.

Своим мнением на этот счет в программе "Точка зрения" поделился президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Читайте начало интервью:

Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке

Могут ли Россия и Китай полагаться друг на друга в противостоянии с США

Китай станет "большим братом" России?

Россия и Китай готовы отказаться от доллара. А чем заменят?

— Китай встроен не в экономику России, а российская экономика — не в экономику Китая. Китай плотно встроен в западный мир и в европейскую экономику, что уж говорить про США — там порядка $500 млрд составляет товарооборот.

— Около $600 млрд, при этом более $1 трлн — прямой долг США Китаю.

— И они говорят, что США не важны?

— Я поясню. Российско-китайские отношения развиваются не против какой-то системы. Помните, еще в 2014 году нам сказали, разворот на Восток? Якобы нас погнали с Запада, но мы повернулись к Китаю. Это тоже неправильно.

Потому что мы с 90-х годов ведем совершенно самодостаточную политику двусторонних отношений без оглядки на третьи страны.

У нас своя самая большая сухопутная граница — более 4 тысяч километров, между нашими двумя огромными странами.

Наши территории определяют фактически весь контур континента Евразия.

У нас есть все с точки зрения природных богатств.

И с точки зрения технологий, людских ресурсов мы совершенно самодостаточны для развития.

И мы так и развиваемся. Мы развиваем наши добрососедские отношения не против кого-то, а за нашу собственную дружбу. В этом смысле китайские товарищи совершенно правы, что США совершенно тут ни при чем. Это так и есть.

— Хотелось бы видеть более тесное экономическое партнерство с Китаем. Мы, можем быть, боимся этого? Китайцы завоюют Дальний Восток, чайнатауны у нас пооткрывают везде.

— Со стороны Запада тратятся колоссальные средства, чтобы внутри российского общества культивировался страх перед Китаем.

Мы же все слышали, что, оказывается, Китай вывез весь сибирский лес.

Я извиняюсь, конечно, но вы можете себе представить, что экспортером номер один леса на китайский рынок является не Россия, а Новая Зеландия!

Если бы Китай вывез уже весь сибирский лес, то Новая Зеландия, видимо, закончилась уже просто.

Кстати, сегодня Россия экспортирует гораздо меньше леса, чем в советские времена. Все-таки это страшилка.

Вторая страшилка — заполонили весь Дальний Восток китайцы, уже все там захватили.

Я часто спрашиваю: вы знаете вообще, сколько китайцев в России проживает?

Меньше полумиллиона человек.

То есть это вообще ни о чем. Из них половина — это Москва и Московская область. А потом такие города, как Екатеринбург и Иркутск.

То есть, на Дальнем Востоке их практически нет.

И то же самое касается экономики. Да, я так же, как и вы, желаю, чтобы у нас гораздо интенсивнее развивались наши связи. Но здесь очень много субъективного с нашей стороны.

Я слышал от одного большого чиновника, когда сам еще на госслужбе был, организовывал очень интересный проект, меня пытались тормозить, говорили: как вы не понимаете, господин Санакоев, если они с инвестициями придут в Россию, они в нашу собственность влезут. Я удивлялся и говорил: подождите, они что, в вашу квартиру влезут? Они создадут эту собственность на нашей территории и не смогут ее взвалить на плечо и увезти к себе в Китай, потому что здесь будут созданы рабочие места, налогооблагаемая база.

Среднее звено, которое гнать надо, тормозит эту работу, и мы имеем в итоге такой результат. А эти "тормоза" потом говорят: вот видите, китайцы не идут, не хотят.

А никто не задумывался, почему китайцы гораздо активнее идут в центральные азиатские республики, с той же Украиной, Белоруссией работают?

Потому что там их приветствуют, и они находят там взаимовыгодное сотрудничество. Здесь мы должны сами что-то в себе подправить, и тогда мы сможем правильно выстроить отношения, повысить их качество.