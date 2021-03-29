Могут ли Россия и Китай полагаться друг на друга в противостоянии с США

В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай стало понятно: две страны почти одинаково смотрят на необходимость перемен в устройстве международных отношений.

Можно ли положиться на Пекин в противостоянии с США?

Свое мнение в эфире программы "Точка зрения" высказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Читайте начало интервью:

Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке

— Есть мнение, что Лавров в ходе поездки в Китай искал какие-то контрходы против американского давления. Скажите, а Китай — наш единомышленник или все же он идет своим путем?

— Мы очень эгоцентричны в этих взглядах, понимаете. Нам кажется, что весь мир вокруг России крутится.

А если бы мы поменяли ваш вопрос и спросили: а мы — надежный партнер для Китая в их борьбе с США? Не можем ли мы им изменить, например, если нам Штаты скажут: ребят, давайте так, мы сейчас признаем Крым, а вы пойдете против Пекина — мы надежны тогда в этом плане?

Это, конечно, риторический вопрос. Почему я его задал — я хочу, чтобы мы для себя осознали одну вещь:

сегодня спор основной в мире — между США и Китаем.

И не только потому, что это две ведущие мировые экономики, которые схлестнулись за право лидерства в мире.

Естественно, это жесткая конкурентная борьба в сфере экономики. Но прежде всего разногласия проходят по идеологическому фронту.

Китай — это социалистическая система развития. Да, пусть с китайской спецификой, да, конечно, они идут своим путем.

Кстати, когда мы говорим о пути, возникает спор: надо ли нам пойти китайским путем или нет — обычно китайские товарищи улыбаются и говорят:

"Вы какие-то странные ребята. Мы пошли вашим путем, советским. А вы теперь говорите, надо ли нам идти… Да не надо! Идите своим путем, своим, вот этим правильным советским путем, которым вы когда-то шли".

Вот о чем идет речь. Мы уронили красный флаг в 1991 году, а они его подобрали и доказали преимущество этой системы развития.

Как они справились с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что там все началось, сегодня это наиболее благоприятная страна во всем мире.

Какие результаты в экономике. Единственная страна, которая за 2020 год показала положительный рост.

Это все преимущества социалистической системы развития. А капиталистическая система во главе с американцем-гегемоном сопротивляется.

Естественно, это противостояние проходит между ними. И здесь вопрос стоит именно в том, насколько мы за справедливость.

За правду — не просто с Китаем против США, а где мы, сами каким путем идем?

И если мы отвечаем, что пойдем таким же социалистическим путем, взяв левый курс, о котором нам постоянно говорит председатель КПРФ Зюганов, тогда мы вместе с нашими китайскими товарищами выдерживаем эту линию, тогда нас не сломить. Не смогут нас одолеть США.

Но сегодня они будут тратить колоссальные средства для того, чтобы нас разобщить.

Да, они будут стараться подкупить китайцев против России — однажды у них это получилось, во времена Никсона.

Да, они будут подкупать нас против Китая, и не то что Крым — они целую Украину целиком пообещают нам вместе с Грузией, лишь бы мы пошли против Китая.

А надо ли нам идти на это? Нет, не надо.