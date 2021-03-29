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Автор Любовь Степушова

Могут ли Россия и Китай полагаться друг на друга в противостоянии с США

Мир

В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай стало понятно: две страны почти одинаково смотрят на необходимость перемен в устройстве международных отношений.

Можно ли положиться на Пекин в противостоянии с США?

Свое мнение в эфире программы "Точка зрения" высказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Читайте начало интервью:

Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке

Есть мнение, что Лавров в ходе поездки в Китай искал какие-то контрходы против американского давления. Скажите, а Китай — наш единомышленник или все же он идет своим путем?

Мы очень эгоцентричны в этих взглядах, понимаете. Нам кажется, что весь мир вокруг России крутится.

А если бы мы поменяли ваш вопрос и спросили: а мы — надежный партнер для Китая в их борьбе с США? Не можем ли мы им изменить, например, если нам Штаты скажут: ребят, давайте так, мы сейчас признаем Крым, а вы пойдете против Пекина — мы надежны тогда в этом плане?

Это, конечно, риторический вопрос. Почему я его задал — я хочу, чтобы мы для себя осознали одну вещь:

  • сегодня спор основной в мире — между США и Китаем.

И не только потому, что это две ведущие мировые экономики, которые схлестнулись за право лидерства в мире.

Естественно, это жесткая конкурентная борьба в сфере экономики. Но прежде всего разногласия проходят по идеологическому фронту.

Китай — это социалистическая система развития. Да, пусть с китайской спецификой, да, конечно, они идут своим путем.

Кстати, когда мы говорим о пути, возникает спор: надо ли нам пойти китайским путем или нет — обычно китайские товарищи улыбаются и говорят:

"Вы какие-то странные ребята. Мы пошли вашим путем, советским. А вы теперь говорите, надо ли нам идти… Да не надо! Идите своим путем, своим, вот этим правильным советским путем, которым вы когда-то шли".

Вот о чем идет речь. Мы уронили красный флаг в 1991 году, а они его подобрали и доказали преимущество этой системы развития.

  • Как они справились с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что там все началось, сегодня это наиболее благоприятная страна во всем мире.
  • Какие результаты в экономике. Единственная страна, которая за 2020 год показала положительный рост.

Это все преимущества социалистической системы развития. А капиталистическая система во главе с американцем-гегемоном сопротивляется.

Естественно, это противостояние проходит между ними. И здесь вопрос стоит именно в том, насколько мы за справедливость.

За правду — не просто с Китаем против США, а где мы, сами каким путем идем?

И если мы отвечаем, что пойдем таким же социалистическим путем, взяв левый курс, о котором нам постоянно говорит председатель КПРФ Зюганов, тогда мы вместе с нашими китайскими товарищами выдерживаем эту линию, тогда нас не сломить. Не смогут нас одолеть США.

Но сегодня они будут тратить колоссальные средства для того, чтобы нас разобщить.

  • Да, они будут стараться подкупить китайцев против России — однажды у них это получилось, во времена Никсона.
  • Да, они будут подкупать нас против Китая, и не то что Крым — они целую Украину целиком пообещают нам вместе с Грузией, лишь бы мы пошли против Китая.

А надо ли нам идти на это? Нет, не надо.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы китай россия сергей санакоев
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