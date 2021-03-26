Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай стал предметом разговора в очередном выпуске программы "Точка зрения". О том, что необычного было в этой поездке и чем она интересна, Любови Степушовой рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

— Интересно было то, на каком фоне происходил этот визит. Потому что сами встречи глав внешнеполитических ведомств регулярны. Собственно говоря, весь механизм контактов межправительственных и глав государств очень хорошо отлажен.

Но именно этот визит проходил на фоне достаточно скандального обострения отношений с США. Фактически неслыханные, с одной стороны, выпады против нашего главы государства со стороны президента США, с другой стороны, совершенно неприемлемое поведение во время встречи делегации США и Китая во Флориде.

Если кто пропустил: туда ездили с китайской стороны министр иностранных дел Ван И и член Политбюро Ян Цзечи, который как раз ЦК КПК контролирует, курирует внешние связи. В прошлом он тоже был министром иностранных дел Китая.

Очень серьезная перепалка там произошла, вышедшая за рамки и протокола, и формата общения.

А все из-за того, что американцы продолжают и в отношении России, и в отношении Китая требовать, чтобы мы согласились с их правилами, которые они устанавливают в мире.

Мы же говорим: господа, с чего это вдруг? Мир давно уже ушел вперед, и он гораздо многообразнее, многополярнее, чем вам это представляется. И вы давно уже остаетесь гегемоном существующего миропорядка только в своих фантазиях.

Это основная канва конфликта — что мир поменялся, а бывший лидер пока еще сопротивляется этому, не хочет, чтобы изменения были, но Россия и Китай вполне самодостаточны для того, чтобы идти тем путем, который выбрали мы.

И как раз об этом и шла беседа между нашими — российским и китайским — министрами иностранных дел.

У них полное взаимопонимание о том, что будут и двусторонние отношения развивать, и что наше стратегическое партнерство всеобъемлющего характера вступает в новую эпоху — это серьезные проекты и в гуманитарной, и в экономической сферах, раз уж нам брошен такой вызов, то мы координируемся между собой на международной арене.

Мы намерены смотреть, как будем взаимодействовать на площадке таких структур, как ООН.

Министр Лавров отметил, что нужно, конечно, вместе с Китаем работать над тем, чтобы не расшатывалась эта структура, как хотят наши оппоненты, и выстраивать на нормах международного права все общение человечества.

Для этого очень подходит и инициатива китайцев о создании сообщества единой судьбы человечества, а также наши постоянные напоминания о незыблемости итогов Второй мировой войны и признании нашей великой победы как всемирного наследия человечества.

Вот на таких столпах мы готовы предложить миру новый порядок. Он будет более стабильным, более безопасным, что гораздо важнее — он будет справедливым.