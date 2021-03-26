Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке

Мир

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай стал предметом разговора в очередном выпуске программы "Точка зрения". О том, что необычного было в этой поездке и чем она интересна, Любови Степушовой рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

— Интересно было то, на каком фоне происходил этот визит. Потому что сами встречи глав внешнеполитических ведомств регулярны. Собственно говоря, весь механизм контактов межправительственных и глав государств очень хорошо отлажен.

Но именно этот визит проходил на фоне достаточно скандального обострения отношений с США. Фактически неслыханные, с одной стороны, выпады против нашего главы государства со стороны президента США, с другой стороны, совершенно неприемлемое поведение во время встречи делегации США и Китая во Флориде.

Если кто пропустил: туда ездили с китайской стороны министр иностранных дел Ван И и член Политбюро Ян Цзечи, который как раз ЦК КПК контролирует, курирует внешние связи. В прошлом он тоже был министром иностранных дел Китая.

Очень серьезная перепалка там произошла, вышедшая за рамки и протокола, и формата общения.

А все из-за того, что американцы продолжают и в отношении России, и в отношении Китая требовать, чтобы мы согласились с их правилами, которые они устанавливают в мире.

Мы же говорим: господа, с чего это вдруг? Мир давно уже ушел вперед, и он гораздо многообразнее, многополярнее, чем вам это представляется. И вы давно уже остаетесь гегемоном существующего миропорядка только в своих фантазиях.

Это основная канва конфликта — что мир поменялся, а бывший лидер пока еще сопротивляется этому, не хочет, чтобы изменения были, но Россия и Китай вполне самодостаточны для того, чтобы идти тем путем, который выбрали мы.

И как раз об этом и шла беседа между нашими — российским и китайским — министрами иностранных дел.

У них полное взаимопонимание о том, что будут и двусторонние отношения развивать, и что наше стратегическое партнерство всеобъемлющего характера вступает в новую эпоху — это серьезные проекты и в гуманитарной, и в экономической сферах, раз уж нам брошен такой вызов, то мы координируемся между собой на международной арене.

Мы намерены смотреть, как будем взаимодействовать на площадке таких структур, как ООН.

Министр Лавров отметил, что нужно, конечно, вместе с Китаем работать над тем, чтобы не расшатывалась эта структура, как хотят наши оппоненты, и выстраивать на нормах международного права все общение человечества.

Для этого очень подходит и инициатива китайцев о создании сообщества единой судьбы человечества, а также наши постоянные напоминания о незыблемости итогов Второй мировой войны и признании нашей великой победы как всемирного наследия человечества.

Вот на таких столпах мы готовы предложить миру новый порядок. Он будет более стабильным, более безопасным, что гораздо важнее — он будет справедливым.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы китай сергей лавров сергей санакоев
Новости
Звезда отреагировала на отказ москвичей сделать инклюзивную площадку
Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано
Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины
Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон
МВД предложило изменить срок действия российского паспорта
Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков
Реакции Кремля на обращение супруги Навального не будет
В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
Последние материалы
Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины
Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон
МВД предложило изменить срок действия российского паспорта
Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков
Реакции Кремля на обращение супруги Навального не будет
Реванш Поветкина и Уайта: повторится ли нокаут?
В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
Эксперт: туалетная бумага из магазинов не пропадёт
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Общество
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников