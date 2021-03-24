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Автор Любовь Степушова

Русская семья - самый главный агент России в Латвии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Русская молодёжь в Латвии несёт те ценности, которые ей передаются в семьях, поэтому напрасно латвийская спецслужба ищет в их продвижении подрывную деятельность России.

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"Русская молодёжь в Латвии не поддалась усилиям Кремля"

Служба госбезопасности Латвии (VDD) опубликовала отчёт о деятельности за прошлый год. В одном из разделов описывается "подрывная" работа РФ среди русских в Латвии.

VDD указывает, что в прошлом году комплекс мер по "невоенному влиянию России" основывался "на защите прав так называемых российских соотечественников, консолидации "соотечественнической" молодёжи и сохранении исторической памяти".

"Целью этой работы было подорвать веру народа Латвии в конституционный строй страны, основные принципы демократии, легитимность латвийской государственности и будущее существования страны, а также союзников Латвии в НАТО и Европейском союзе", — цитирует отчёт tvnet.lv.

Однако, делает вывод контрразведка, подавляющее большинство русской молодёжи, проживающей в Латвии, на такие усилия не поддалось.

Русская молодёжь "чувствует", что принадлежит к западным ценностям, и систематические усилия России по её привлечению к концепции "русского мира" и "агрессивному и вызывающему разногласие мировоззрению Кремля", не увенчались успехом, говорится в отчёте.

Конфликт поколений из-за меркантильного интереса

Латвийская спецслужба отметила активную работу Координационного совета молодёжных общественных организаций Латвии (LJSOKP), "возглавляемого российским дипломатическим корпусом и прокремлёвским активистом Алексеем Весёлым, который постепенно расширял свою деятельность в "соотечественнической" среде".

Например, указывает VDD, в 2020 году он организовал дискуссию на тему "Латвийско-российские отношения после глобальной пандемии", где выступил российский политолог Фёдор Лукьянов.

VDD также отметила, что между старшим и молодым поколениями русских в Латвии существует борьба, связанная с "меркантильным интересом" — кому достанется больше ресурсов от Москвы.

"Обучение русской молодёжи в России — главный риск"

VDD также обеспокоена целенаправленной работой РФ по привлечению молодых людей, живущих в Латвии, для учёбы в российских вузах: "платные места в вузах России были предоставлены 115 студентам из Латвии, а отбор желающих учиться проходил под пристальным наблюдением российского дипломатического корпуса в Латвии".

Привлечение иностранной молодёжи для учёбы в России останется важным направлением деятельности российских спецслужб, на которое будут возлагаться надежды в поиске и воспитании российских агентов влияния, бьёт тревогу VDD.

Контрразведка Латвии не зря жуёт свой хлеб

В комментарии для "Правды.Ру" председатель Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии Алексей Васильев отметил, что в Латвии "эти службы" должны "как-то оправдать своей деятельностью те приличные деньги, которые в них вкладываются".

"Подобные заявления (Службы госбезопасности Латвии (VDD). — Ред.) чаще всего направлены на то, чтобы дать понять населению, государственным чиновникам, которые контролируют их службу, что они не просто так хлеб жуют, что они заняты на работе и эта работа очень плодотворная", — сказал "Правде.Ру" общественный деятель.

Русская молодёжь воспитывается в русских семьях

Что касается мировоззрения русской молодёжи в Латвии, то оно, по его мнению, основывается в первую очередь на ценностях, которые существуют в семьях.

"И если мы вместе с детьми ходим 9 мая к памятникам освободителей нашего народа, нашей земли, то, как ни кричи, что "это российская пропаганда", "путинские прихвостни", — это всё ерунда. Молодой человек потом сам возьмёт букет цветов и пойдёт 9 мая возлагать его к памятнику", — сказал Алексей Васильев.

И, наоборот, сколько ни пытайся вбить в голову этому молодому человеку западные ценности (родитель 1 и родитель 2), это не приживётся, потому что он чувствовал нежность матери и крепкую руку и плечо отца, добавил он.

Что касается меркантильного интереса, то его у русских в Латвии нет, как и денег Кремля.

"Вы разговариваете с тем самым меркантильным соотечественником, который за последние несколько лет получил от России следующие огромные подачки: благодарственное письмо за работу на ниве русского языка, русской культуры и сохранения русского языка и русской культуры на территории Латвии и годовую визу в Россию. На этом весь меркантильный интерес заканчивается", — сказал "Правде.Ру" Алексей Васильев.

По его словам, его организация много лет работает с молодёжью самостоятельно и "то, что мы делаем, не зависит от того, помогает нам Россия в этом или нет".

Например, сейчас Русская община Латвии и партия "Русский союз Латвии" подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявления от родителей в отношении дискриминационной реформы образования, которая не даёт возможность "огромному количеству" русских людей учиться на своем языке.

"И это мы делаем сами, вне зависимости от того, есть у России деньги, нет у России денег. Это наша жизнь. И мы обязаны сами за неё бороться. Конечно, мы рады, когда Россия и морально, и какими-то другими методами может нас поддержать, но это не является определяющим фактором", — сказал Алексей Васильев.

Как русские живут в Латвии

Как пишет сайт emigranto.ru, в процентном отношении в Латвии на начало 2021 года проживало 19,6% русских, в основном на востоке страны и в Риге (40,2%). 62,5% русских имеют латышское гражданство.

При этом доходы русских латышей на порядок ниже, чем местных жителей, а среди направлений деятельности чаще встречается тяжёлый физический труд.

При всей схожести менталитетов и общего исторического прошлого отношения государства с русскоговорящими гражданами назвать простыми нельзя. На русском здесь говорят многие, однако на государственном уровне это признавать отказываются, пишет emigranto.ru.

В резолюции Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), опубликованной в этом месяце, говорится, что "всё более строгие требования к знанию латышского языка" применяются практически ко всем профессиям и выборным должностям в Латвии, и в комитете назвали это "признаками ксенофобии".

В документе выражена озабоченность в связи с планами по сокращению объёма преподавания на языках нацменьшинств до 20% учебных часов в неделю с 7-го по 9-й класс и со сведениями об их изучении только на профильных занятиях по языку и культуре этих народов в 10-12 классе, сообщает ТАСС.

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Темы латвия русский мир алексей васильев соотечественники
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