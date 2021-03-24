В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию

Британские и американские массмедиа рассказали о пересмотре Букингемским дворцом политики разнообразия и инклюзивности.

Не всё могут короли

Во время нашумевшего двухчасового интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое знаменитая пара дала американской телеведущей Опре Уинфри, внезапно вылезла тема расизма. Меган Маркл тогда посетовала:

"В королевской семье задавались вопросом о том, насколько тёмным будет его цвет кожи. Переломный момент наступил, когда я поняла, что не хочу больше жить. Я рассказала об этом Гарри, мы попросили королевскую семью о помощи, но не получили её".

Ну ведь и правда интересно (и это вполне нормально для беспокойного семейства):

каким будет цвет глаз;

на кого он больше будет похож;

каким будет его первое слово и так далее.

Принц Гарри так же болезненно воспринял разговоры о своем сыне Арчи:

"Когда я видел, что происходит с Меган, я вспоминал свою мать принцессу Диану и понимал, что история повторяется — только в худшем виде: из-за расового аспекта, из-за появления соцсетей. Когда у Меган появились мысли о суициде, я был в ужасе. Я пытался найти помощь внутри королевской семьи, но не смог".

Очевидно, что не всё могут короли, но если уж принц начал бунтовать внутри благородного семейства, то и приходить в ужас не стоило бы, как и лицемерить по поводу социальных сетей. Если уж на то пошло, то удалить свои аккаунты — дело нескольких минут, но ведь из скандалов и порой выдуманных историй и складывается гешефт всех знаменитостей. Собственно, интервью Опре Уинфри — аккурат из этой темы.

Позднее было найдено подтверждение, что королева Елизавета II и её муж принц Филипп не принимали участия в обсуждении цвета кожи будущего родственника. Принц Гарри и его супруга так и не выдали публике настоящих "расистов". Вероятно, доказать Елизавете II, что она не расистка, можно будет, только отказавшись от престола в пользу приезжей африканки.

Руководитель разнообразия

Аппарат Букингемского дворца, спустя непродолжительное время после скандального интервью, озаботился пересмотром политики разнообразия и инклюзивности во всех официальных резиденциях королевы Елизаветы II, о чём сообщили источники The Daily Mail, BBC и CNN:

"У нас есть процедуры и программы (по поддержке разнообразия — ред.), но мы не заметили того прогресса, которого нам хотелось бы, и согласны, что необходимо сделать больше".

В Букингемском дворце обратили внимание, что переоценка существующих практик по поддержке разнообразия и инклюзивности началась до скандального интервью принца Гарри и его супруги. Теперь же специально обученные служащие расширят охват программы "как бы чего ни вышло" и проведут консультации с представителями:

этнических меньшинств;

ЛГБТ-сообщества;

сообщества людей с инвалидностью.

Аппарат официальной резиденции королевы, вероятно, введёт новую должность — руководителя по вопросам разнообразия:

"Рассматривается множество мер. Конечно, идею о том, чтобы кто-то возглавил эту работу… стоит рассмотреть. Но ещё слишком рано объявлять о каких-либо окончательных планах. Мы слушаем и учимся, чтобы все сделать правильно".

Мир со всех сторон

Разумеется, чтобы проникнуться тревогами Меган Маркл и принца Гарри, надо находиться с ними в одной ментальной среде и приобщиться к нюансам местного общественного сознания. С позиции человека, живущего в России, некоторые иноземные проблемы выглядят странными.

Абсолютно очевидный интерес внезапно трактуется как проявление расизма. Если бы у меня была продуктивная связь с африканской женой, то мне самому был бы очень интересен результат. Разумеется, что чужие предположения я бы не счёл проявлением расизма, а любые комментарии воспринимал бы как оригинальный тост.

Угодить всем, что стремится сделать и Букингемский дворец, невозможно. Да и смысла нет, потому что сколько на планете людей, столько и личных заморочек. Список консультантов королевских аппаратчиков по вопросам разнообразия требует заметного расширения. Неохваченными остались возможные претензии значительного количества представителей различных сообществ:

приверженцев бодипозитива;

нежелающих брить подмышки;

феминисток и сексистов;

тех, кто после первой не закусывает.

Возможно, зашкаливающий в своей радикальности тренд на нарочитое и показное проявление уважения к людям со своими особенностями или заморочками как раз и способствует не самым добрым проявлениям в обществе. В какой-то момент, вероятно, начнётся реверсивное движение, которое может обернуться тяжёлыми последствиями, ведь уже обозначены группы граждан, к которым требуется особое отношение.

Если люди на публике молчат или говорят то, что требует от них текущая конфигурация "нормальности", то это вовсе не означает, что они именно так и думают. Любые ограничения, рождённые трендами экзальтированной публики, как раз и душат идеи подлинного разнообразия, о котором говорил Гераклит Эфесский:

"Из разнообразия возникает совершенная гармония".

Безусловно, стоит стремиться к тому, чтобы на планете не осталось обиженных, униженных и оскорблённых, но всё-таки не до такой степени, чтобы перестать дышать ради тех, кто ненавидит воздух. Ещё Эрих Мария Ремарк заметил:

"Видеть мир интересно только тогда, когда можно разглядывать его со многих сторон".

Накрылись Тазом

Вероятное назначение руководителя по разнообразию и инклюзивности, конечно же, в духе времени. Правда, пока в Букингемском дворце дискутировали, в благотворительном центре по спасению диких животных в английском городе Девицес, графство Уилтшир, птенец австралийского эму по имени Таз подружился с козлятами.

Эта дивная птичка, вторая по величине после страуса, предпочла общество козлов, когда от неё отказались родители. Таз проводит время с козлятами, играет с ними и учится бегать. Козлы при этом всегда встают на защиту своего нового друга.

Владельцы центра Крис Франклин и его жена Элли не скрывают радости от проявления нешумных и подлинных примеров разнообразия и инклюзивности в природе, о чём и рассказали журналистам:

"Это очень милая дружба, и людям нравится следить за ней в соцсетях".