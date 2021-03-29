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Автор Игорь Шатров

Будет ли Китай экспортировать социализм?

Мир

Китай, справившись с пандемией и усилив экономику, почувствовал свою силу. Сейчас уже о нем говорят как о сверхдержаве.

А не возникнет ли желания экспортировать свою модель экономическую и политическую? Не будет ли Китай экспортировать социализм, как Советский Союз его экспортировал в годы расцвета?

Об этом Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня" поговорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Читайте начало интервью:

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Урбанизация Китая — способ перестроить свою "фабрику"

— Китай усвоил опыт Советского Союза и знает, чем это закончилось. Как и о всех проблемах, которые были.

Советский опыт же в Китае изучается очень подробно, значительно более подробно, чем у нас — китайский.

Да и по менталитету национальному эта страна вообще никогда не экспортирует свои политические модели, судя по всему, ей наплевать, какое правительство находится у власти в той или иной стране. Главное, чтобы это правительство поддерживало Китай и взаимодействие с ним.

То есть за экспорт политической модели можно быть спокойным, Китай этим никогда не будет заниматься.

— Да, но тем не менее эти экономические связи все равно вынуждают к кооперации какой-то. Кооперация сталкивается, например, с правилами и порядками, которые приняты в Китае. Не будет ли он навязывать свои порядки и правила другим странам?

— В экономике, конечно, будет, вкладывая миллиарды долларов в какую-то страну, хочется, чтобы в ней была политическая устойчивость. Собственно, тогда зачем вкладывать, если все потеряешь?

Поэтому Китай всегда пытается сделать таким образом, чтобы вкладывать в те области и в ту страну, где он может контролировать хотя бы сектор экономики. И не случайно Пекин, когда создает свои предприятия, например, в Латинской Америке, сразу меняет весь менеджмент. В дальнейшем ведутся переговоры с губернатором конкретной области или мэром города, где Китай четко определяет свои интересы.

В таком виде — да, он экспортирует свою модель. Но только потому, что уже не может выживать только за счет внутреннего развития.

3-5 лет сумеет продержаться за счет внутреннего рынка, но надо выносить все это дело за рубеж:

  • если вам дорого изготавливать какие-то детали в Китае или, например, отшивать рубашки в Китае, так давайте мы сделаем китайский завод и за меньшую цену будем отшивать это, предположим, в Гондурасе или в Никарагуа.

Поэтому Китай выносит часть своей промышленности за рубеж, но не инвестирует, а покупает уже готовое предприятие — так было в США или в Латинской Америке — меняет менеджеров, берет на себя все торговые связи и сам управляет этим предприятием.

Поэтому это не экспорт экономической модели, это, скорее, экспорт экономики как таковой. Если говорить совсем уж марксистским лексиконом, это новый тип колонизации, потому что классический колонизатор ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы страна была уничтожена, зачем? Страна должна производить дешевые продукты, именно те, которые не могут производить страны центрального региона.

Не можем сделать дешево у себя? Тогда давайте будем производить в других странах, переобучим их людей, переобучим менеджмент, вложимся, научим, как правильно продавать и в конце концов воспроизведем нашу экономическую модель за рубежом.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы китай экономика алексей маслов
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