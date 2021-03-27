Урбанизация Китая – способ перестроить свою "фабрику"

В то время, когда население развитых стран мира потянулось в сельскую местность и массово мечтает о собственном доме, Китай вдруг взял курс на урбанизацию. Хотя там и без того перенаселенные города, правительство планирует их и дальше заселять и даже стимулировать переезд жителей из сельской местности какими-то специальными выплатами.

С чего вдруг?

Об этом Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня" поговорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Читайте начало интервью:

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- Там все хитрее. Когда начинались реформы в 80-х годах, в сельской местности жило 80% населения страны. В городах, соответственно, 20.

И такое соотношение сохранялось долгое время. Пока в двухтысячных годах не начался рост городов, превращение их в агломерации, когда города сливаются друг с другом, превращаются в такой один бесконечный город.

Если Вы поедете из Шанхая, например, до соседнего города Сучжоу или Ханчжоу, то на протяжении почти 70-100 километров у вас будет один сплошной город. Вы не видите, где закончился один и начался другой.

Китай долгое время не понимал, хорошо ли это или плохо, и вдруг оказалось, что на самом деле агломерации, если ими правильно управлять, это хорошо.

Почему долго этому в Поднебесной сопротивлялись, цеплялись за село? Потому что село было производителем продуктов питания. Но оказалось, что все равно оно приходит в стагнацию, потому что любой городской труд оплачивается лучше, чем в сельском хозяйстве.

К тому же оказалось, что при огромных объемах валютных запасов в Китае продовольствие выгоднее закупать, чем пытаться сохранить какие-то клочки земли, которые и так уже засорены, замусорены, не культивируются.

Пекин сказал:

Все, мы прекращаем это дело, начинаем развивать города. Умные города.

Например, в городе Ханчжоу располагается штаб-квартира известной компании Alibaba. И компания Аlibaba прямо на городе Ханчжоу и экспериментирует и потом масштабирует свои эксперименты в плане новых технологий. От умных светофоров, которые регулируют самостоятельно потоки машин в этом городе, до умных домов, которые сами знают, когда включить отопление, выключить.

То есть корпорация Аlibaba управляет, по сути дела, технологическим развитием города Ханчжоу. Есть другие города, которые управляются другими корпорациями — TANSE и прочими.

То есть города Китая, вот эти агломерации, — это умные города, и когда мы говорим о росте урбанизации, мы должны понимать, что речь не том, что они расширяются, как наша Москва — строится-строится, одни и те же дома, такие полупустые поселки, куда потом подтягивается наконец инфраструктура, детский сад и школа, а до ближайшего университета ехать много остановок на метро, если вообще можно доехать.

Нет-нет, это умный город, который по-другому вообще выстроен.

— Мы сейчас представили, какой Китай изнутри сейчас. Доминирование Китая, которое мы наблюдали в последние годы, когда это была всемирная фабрика, заканчивается или нет? И что придет ему на смену?

Какой будет Китай для внешнего мира через несколько лет?

— Китайская фабрика перестраивается. Той фабрики, которая была, когда можно было из Китая вагонами дешевые шмотки и поддельные бренды возить, больше никогда не будет.

Китай понял, что, если он будет выпускать дешевую массовую продукцию, он будет бесконечно соревноваться с Индией, Вьетнамом и другими странами.

Это значит, что он должен будет держаться на очень низком уровне зарплат, потому что иначе он проиграет конкуренцию. То есть он будет всегда оставаться страной с доходом ниже среднего.

Поэтому Китай перестраивает свою фабрику. Он сосредотачивается на выпуске высоких технологий, самых разных — от искусственного интеллекта до, например, новых технологичных машин.

Мы знаем, что, скорее всего, в ближайшее время Китай по выпуску электромобилей обгонит все западные бренды, как бы Tesla там ни старалась. Более того, кстати, самые большие продажи Tesla приходятся на Китай, потому что эта страна уже готова покупать дорогие высокотехнологичные машины.

Мы должны будем считаться с тем, что Китай начинает предлагать альтернативную высокотехнологичную реальность. Если раньше все тренды задавались США и все крупные корпорации высокотехнологичные были американские, то теперь Китай пытается занять эту нишу.

Китай попытался сначала действовать довольно примитивно — вытеснить американские корпорации китайскими. У вас есть Apple, у вас есть iPhone, отлично, а мы произведем похожие, но чуть-чуть дешевле телефоны типа Huawei, Xiaomi и вытесним Apple. Но так нельзя сделать, потому что есть лояльная публика. Грубо говоря, надо вытеснить всю систему Apple с рынка. Это непросто, и многие просто не пойдут на это.

Китай сказал:

Хорошо, это не получилось, давайте развивать супертехнологии вплоть до передачи сигналов на расстоянии, значительно более дешевые системы передачи электроэнергии и так далее.