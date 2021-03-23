Пять лет назад бойцы "ЧВК Вагнера" выбили террористов из Пальмиры

Пять лет назад, 23 марта 2016 года, отряды правительственных сил совместно с бойцами "ЧВК Вагнера" выбили боевиков "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, организация запрещена в России) из Пальмиры и зашли в историческую часть города.

Игиловцы в Пальмире

Древний сирийский город Пальмира является объектом культурного наследия ЮНЕСКО и всегда имел огромное стратегическое значение для Сирии, поскольку находится в самом сердце арабской республики. В мае 2015 года в Пальмиру зашли боевики ИГ*, которые обосновались там, используя античные постройки как места для казней мирных жителей и плененных военнослужащих сирийской армии.

Террористы безжалостно относились к древнейшим памятникам архитектуры, поскольку они не соответствовали толкованию священного писания радикальными исламистами. Всего за одно лето они уничтожили знаменитую древнюю статую льва аль-Лат, датирующуюся I веком до нашей эры, взорвали храм Баалшамин, которому было 2000 лет, и Триумфальную арку эпохи Древнего Рима. Тогда стало очевидно: если Пальмира останется под контролем ИГ*, город будет обречен.

Освобождение античного города

Операция по освобождению началась еще в ноябре 2015 года, но окончательно выбить боевиков из города город удалось лишь к концу марта 2016 года. Медленное продвижение было обусловлено сложным рельефом местности и желанием сберечь исторические памятники архитектуры. Боевики понимали, что потерять Пальмиру — значит проиграть всю войну, поэтому оказывали отчаянное сопротивление.

Отряды САА и бойцы "ЧВК Вагнера" несколько месяцев последовательно зачищали окрестности Пальмиры, взяв под свой контроль три стратегически важные высоты. 22 марта был освобожден от террористов "Пальмирский треугольник", правительственные силы остановились в километре от города. 23 марта началось активное наступление на боевиков в исторической части населенного пункта.

Роль "ЧВК Вагнера"

Российским бойцам пришлось метр за метром отбивать город у обезумевших боевиков. В ходе боев обе стороны несли колоссальные потери, полевые командиры ИГ* не жалели человеческого ресурса, чтобы отстоять город. Смертники атаковали колонны военной техники и пехотные подразделения на так называемых "шахид-мобилях", радикалы прятались в домах, откуда вели огонь.

При поддержке российских ВКС удалось установить контроль в исторической части населенного пункта и 23 марта войти в Пальмиру. Сирийские источники сообщали, что САА практически не принимала участие в активных боевых действиях за освобождение Пальмиры, а всю кропотливую работу сделали бойцы "ЧВК Вагнера", которые сумели решить одну из сложнейших боевых задач за всю сирийскую кампанию.

Террористы отступили на север города, где оказывали сопротивление еще последующие четыре дня. Окончательно выбить радикалов из Пальмиры удалось 27 марта, когда террористы, не справившись с наступлением "ЧВК Вагнера", бежали в пустыню, попутно заминировав буквально каждый метр древнего города.

* организация, запрещенная на территории РФ