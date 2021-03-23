Почему Россию откроют для трудовых мигрантов

Власти России ввели послабления на въезд трудовых мигрантов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Рабочие снова появятся на стройках и в торговых точках.

В целом, многие заинтересованные стороны называют меры недостаточными, поскольку они не касаются мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Девелоперы надеются, что вице-премьер Марат Хуснуллин примет меры и власти разрешат привозить в РФ гастарбайтеров и из этих государств.

Как пишут авторы проекта "Себестоимость событий", в страну могу въехать около двух миллионов граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Вероятнее всего, это произойдёт летом 2021 года.

По данным рассылки "Вестника миграции", граждане стран Средней Азии собираются снова работать в Москве, Санкт-Петербурге, миллионниках, а также на курортах Сочи и Крыма в туристический сезон.

Они хотят работать в:

строительстве,

благоустройстве,

такси,

торговле,

общепите,

доставке,

на транспорте.

Статистика показывает, что в пандемию (с начала 2020 года) число трудовых мигрантов в России снизилось на 40% (их даже завозили спецрейсами, так как простаивали целые отрасли).

Также власти среднеазиатских республик заявили: вернувшиеся из-за пандемии граждане "столкнулись с бедностью и безработицей на родине", из-за чего резко выросло число преступлений.

Они напомнили России, что во время Великой Отечественной "вывозили советских граждан эшелонами", и призвали "отдавать долги" за это.

Также участники рассылки "Вестника миграции" сообщают, что гастарбайтеры из Средней Азии планируют приехать на вахтовую (сезонную) работу не только в столицы — они мечтают приехать "на сезон" в Крым и Краснодарский край весной-2021.

Вероятнее всего, будущие мигранты увидели возможность заработать в сезон "до ста тысяч рублей в месяц" и узнали о прелестях жизни в тепле у моря.

По их данным, мигранты собираются работать в сфере строительства, торговли, развлечений и такси.

В проекте "Крымский" отмечают, что мигранты из стран Азии, как и предполагалось, начали приезжать в Крым для "бешеного" заработка в сезон-2020 и предлагать свои услуги по пониженным ценам. Сам порыв-то, может, и неплохой, но реализовать его получится у единиц.

Хотя тот же минсельхоз наконец-то признал, что российский АПК нуждается в иностранных работниках. Глава ведомства Патрушев сообщил на заседании правительства, что в этом сезоне необходимо привлечь к работам 35 тысяч трудовых мигрантов. В первую очередь речь идёт о помощи растениеводческим хозяйствам.

Ещё в феврале на съезде Ассоциации фермерских хозяйств (АККОР) первый замминистра Хатуов сообщил, что в 2022 году начнут активно привлекать к полевым работам даже студентов аграрных вузов. Но на практике это оказалось сложнее, чем на словах. Прошлогодний случай в Приморье, когда родители студентов подняли бунт из-за того, что их детей якобы эксплуатируют, — не единственный.

На 2021 год минсельхоз предложил смягчить требования для привлечения мигрантов в АПК. Условия сейчас довольно жёсткие — среднесписочная численность работников предприятий должна быть больше 250 человек, а доход превышать два миллиарда рублей. Малым и средним хозяйствам при таком раскладе не привлечь трудовых мигрантов.

Но тенденция понятна.