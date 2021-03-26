Как перезапуск внутреннего рынка в Китае отразится на внешней политике

Сейчас с легкой руки США Китай несправедливо получает по рукам от своих экономических партнеров. Будут ли какие-то перемены внешнеполитического характера в дальнейшем поведении КНР?

Об этом Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня" поговорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Читайте начало интервью:

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Почему Китай резко переориентировался на внутренний рынок

— Если и будет Китай что-то предпринимать, то увидят это только специалисты, которые очень внимательно за всем наблюдают, потому что Китай никогда громко не объявляет об изменении политики.

Вообще, Китай всех боится напугать своим слишком резким разворотом. Конечно, люди, которые постоянно "держат руку на пульсе", видят малейшие нюансы, все полунамеки, перестройку промышленности. Но для внешнего мира ничего не изменится.

Исключение, пожалуй, ситуация с "Мотор Сич" на Украине. Пекин, на 70% начал финансировать "Мотор Сич", как и собирался, подписал все документы, но в самый последний момент ему говорят: нет, нельзя. Причем без объяснений.

И компания Skyrizon, которая с китайской стороны занималась этим делом, подала в суд на Украину, на украинские власти. Чтоб другим неповадно было.

Там, например, некоторые африканские страны, латиноамериканские, европейские пытаются уйти от выполнения контрактов с китайцами, а Китай же все распланировал.

Китай больше не намерен позиционировать себя как экспортера. И уже начинает перестраиваться в крупнейшего импортера целого ряда продукции.

Даже активно двери для импорта открывает и говорит:

приходите к нам, создавайте свои предприятия, боритесь за китайский рынок, но приходите к нам не с какой-то чепухой, а приходите с высокими технологиями, с органически чистыми продуктами питания, с дешевыми и качественными продуктами.

Американцы сразу ворвались с новым видом продукции, несмотря на все противоречия. Россияне пока боятся — у нас медленно машина крутится.

И что показательно, Пекин выбирает. Австралийцы попытались увеличить поставки угля, а им сказали:

нет-нет, ребята, вы плохо себя вели по отношению к нам, поддержали американскую политику, мы будем искать новые рынки угля.

— Он создает образ современного Китая, где уже давно рис плошками не едят, а используют экологически чистые продукты.



— Посмотрите, что Китай сам о себе рассказывает. Он четко начинает говорить:

у нас есть экологически чистая продукция, у нас есть зеленая экономика, вы нас очень долго ругали, что мы загрязняем природу, и мы исправились;

вот целый ряд технопарков, каждый из которых специализируется на определенном виде продукции: кто-то на биофарме, кто-то на высоких технологиях в компьютерной технике;

выбирайте, приходите к нам, мы вам даже выделяем абсолютно чистые квартиры для проживания, чистый офис; вот список материалов, из которых построены эти дома.

Посмотрите, еще года два-три назад обсуждался вопрос, не перевести ли целый ряд производств в другие страны, которые, как говорится, пожиже, но подешевле. Во Вьетнам, например, в Индонезию, в Таиланд. Там тоже хорошие условия, там тоже есть специальные экономические зоны. И часть компаний вывели свои подразделения во Вьетнам.

И тут же Китай сказал:

Зачем вы так поторопились. Да, у нас, может быть, подороже производства и уровень жизни, но посмотрите, как у нас классно жить. Если вы приедете сейчас в любую специальную экономическую зону или в зону высоких технологий, вы увидите, что там город-сад: построены искусственные озера, есть высокие, красивые дома, над этим работают хорошие архитекторы.

То есть картинка, которую транслирует о себе Китай через эти зоны, она удивительно привлекательна.

Не могу не сравнить с российскими зонами опережающего развития, где картинка на самом деле угнетающая.

— Да, это просто территория со складскими помещениями, как правило, и все. И ничего вокруг.

— Да, абсолютно точно. Хотя, казалось бы, в России правильно выбраны стимулирующие меры, освобождение от налогов, упрощенная регистрация предприятия, в теории все сделано правильно.

Но на пустую площадку не приедет китаец.

Китай как развивается в этом плане: он создает корпорации, через корпорации вкладывает государственные деньги в развитие этой территории, от садов и складских помещений до офисов и, например, больниц, детских садов.

Потом открывает и говорит:

Приезжайте, арендуйте. Более того, мы на какое-то время вас не только освобождаем от налогов и уменьшаем вам коммунальные платежи на 50%, мы даем вам стимулирующие выплаты. Например, есть такое понятие "стимулирующие выплаты на объем годовой зарплаты". Вот у вас работает 10 сотрудников в вашем новом высокотехнологичном офисе, должны они получить в год, предположим, миллион юаней, вам тут же в кредит миллион юаней выдают и все.

И человек говорит:

Слушайте, это отлично, прокредитовали всю зарплату, мне дали практически бесплатное помещение, я, конечно, поеду в Китай работать и производить.

Вот так Китай возвращает себе картинку привлекательности. Потому и выравнивается после кризиса, и растет ВВП.