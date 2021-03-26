Военный путь разрешения ближневосточных проблем - тупиковый

Возможно ли решить проблемы Ближнего Востока военным путем?
Об этом Любовь Степушова в программе "Точка зрения" поговорила со старшим преподавателем Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экспертом Российского совета по международным делам, арабистом Андреем Чупрыгиным.
Читайте начало интервью:
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Сирийский вопрос: у каждой из сторон свои интересы
Проблема Сирии неразрешима, пока оппозиция не придет к согласию
— У меня складывается впечатление, что все-таки военным путем такие проблемы решаются. Невозможно решить их никакими переговорными процессами, пока одна из сторон не почувствует какую-то силу. Вы же все настаиваете на каком-то дипломатическом варианте, когда все хорошие договорятся со всеми плохими и восторжествует мир на планете! Вы верите в такой исход?
— Во-первых, все хорошие никогда не в состоянии договориться со всеми плохими.
— Тут даже оппозиция не может найти консенсус, а мы говорим о таких противоположных силах, как Башар Асад.
— И все плохие между собой тоже не могут договориться, как и все хорошие тоже часто договориться не в состоянии. У каждого свои интересы.
Мы знаем из истории, что войной военные конфликты не решались никогда.
Любое силовое решение может держаться только на силе. А сила не может быть вечной. Тем более сила всегда порождает процесс сопротивления.
Есть вопросы, которые можно решить только военным путем. Это, например, борьба с террористическими группировками, особенно когда известно, где они находятся и кто в них состоит. Это совершенно очевидный факт.
Пробовали разные вещи — ничего не получилось. Здесь военного решения никакого быть не может. Все остальное приводит к гражданской войне, а гражданская война никогда не заканчивается победой.
Гражданская война — это всегда конфликт, в котором проигрывают все. А правой себя считает каждая из сторон.
Именно поэтому мы и слышим заклинания дипломатов на каждом мероприятии, которое проводится вокруг и Сирии, и Афганистана, и Нагорного Карабаха, и Ливии, потому что нет альтернативы политическому решению вопроса.
Потому что политическое решение вопроса — это единственное решение, которое может быть в обозримом будущем достаточно стабильным и обеспечивающим пролонгацию. Военное решение стабильности не приносит.
— А можно ли сделать вывод, что сейчас, при содействии России, формируется некий арабский фронт, давление на оппозицию. Поскольку они заявили, что сепаратизма в Сирии они не допустят, то вывод — будут ставить на Башара Асада. Тем более что в Арабских Эмиратах министр иностранных дел сказал, что Сирию вернут в Лигу арабских государств, он будет за это бороться.
Если вы говорите о срочности решения проблемы, будут давить уже на оппозицию, а не на Асада сейчас, хотя бы по тому аспекту, который вы назвали, — выдвижение единого кандидата. Так?
— Будут ли давить на оппозицию — хороший вопрос.
Это очень сложный процесс.
Там проблемы другие сейчас: в чистой воде, в разминировании остатков взрывных веществ после боевых действий, в снабжении, в питании.
Это все надо решать.
И судя по всему, процесс идет. Потому что обеспечить единство оппозиции и нивелирование разногласий внутри совершенно различных группировок, которые между собой договариваться не могут, — это дорога в никуда.
А прагматичная поддержка нынешнего режима, который находится в Дамаске, помноженная на нахождение путей и способов восстановления экономики страны, равна обеспечению приличной жизни хотя бы на уровне до 2011 года (Сирия неплохо жила, между прочим).
Такая ситуация, скорее всего, в состоянии обеспечить долговременное решение сирийского кризиса.
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