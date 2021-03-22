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Автор Александр Шторм

Путин провозгласил новую империю

Мир » Бывший СССР

Российский президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Фактически Москва заявила, что постсоветские республики больше не имеют права на антироссийскую политику.

Путин провозгласил новую империю

Путин, по сути, обозначил, что Россия подарила огромные территории соседним странам, ставшим независимыми после распада Советского Союза. И мы готовы жить в этой новой реальности, но только с братскими народами.

Ещё раз повторимся — с братскими. По словам Путина, никто и никогда не имеет права использовать эти подарки России против неё же самой, с целью нанести вред нашей стране.

Он отдельно подчеркнул, что надеется, что последнее "будет услышано".

Намёк был яснее ясного. Сказано это было в день воссоединения Крыма с Россией. Те, кто начинает искать себе покровителей за океаном, должны понимать последствия этого.

Разумеется, эти слова суть последнее предупреждение для Киева, который активизировался в районе Донбасса после воцарения Байдена — ну так больше им никто ничего говорить не будет. Запад сегодня созывает всех желающих поучаствовать в походе на Россию, так вот нужно отдавать себе отчёт в цене этого участия.

Россия довольно долго спускала на тормозах все выходки "братьев" на постсоветском пространстве. Понятно почему — каждый спокойный квартал был на счету.

Страна за последние годы получила новые ракеты, и новые верфи, и новые танкеры и ледоколы, заводы. Были запущены новая отрасль газохимии и огромный "Ямал-СПГ", а также порт Усть-Луга. При этом запустили и "Силу Сибири", и новые самолёты, и новые полностью отечественные двигатели для них.

А своим ближайшим соседям Россия дала понять, что пока на границах адекватные государства и народы, россияне вполне готовы жить в этой новой реальности. Путин, собственно, сказал прямо: нет, мы не Европа. Мы рядом с ней, у нас много общего: культура, история, христианские ценности, — но мы это мы. Другие.

А той самой Америке, особенно нынешней Америке, нечего ответить нынешней России. Хотя та же Украина готова начать вооружённый конфликт в Донбассе по первому требованию США.

Как заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, "Европа с молчаливого согласия Владимира Зеленского ведёт Украину к войне. Украина готова начать войну по первому приказу Вашингтона".

Не секрет, что США и страны-партнёры выделяют деньги на оружие Украине, готовя её к войне.

Но при таком раскладе Украина, по мнению экспертов, может потерять Харьков, а также территории Одесской области и Запорожья. Так что просчитывать риски Киеву всё же придётся. Тем более, когда его "в лоб" об этом предупредили.

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Редактор: Елена Тимошкина
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