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Автор Олег Артюков

Александр Рар: Германия постоянно учит Россию, что правильно, а что нет

Мир

Отношения между Россией и Германией в последнее время значительно ухудшились. Настолько, что впору говорить о некоем подобии "заморозки". Хотя еще совсем недавно считалось, что Москве и Берлину проще найти взаимопонимание по спорным вопросам. Основа была заложена еще в 70-80-х годах прошлого столетия, когда западногерманские политики немало сделали для улучшения отношений между СССР и Западом.

Александр Рар: Германия постоянно учит Россию, что правильно, а что нет

Германия ведет себя высокомерно

Однако в последние несколько лет эта "основа" постепенно размывалась. Причины называют разные. Свою точку зрения в только что вышедшей книге "Дерзость. Как Германия ставит под угрозу свою репутацию у русских" излагает германский политолог Александр Рар.

По его мнению, Германия ведет себя по отношению к России неоправданно высокомерно. Причем высокомерие это, если так можно выразиться, историческое. Только если в XIX веке немцы пытались учить русских "европейскому порядку", то сейчас — демократии. Хотя что 150 лет назад, что сейчас их никто об этом не просил и не просит.

Можно ли "исправить" отношения между двумя странами? И что для этого нужно сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказал Александр Рар.

Как преодолеть проблемы

По его мнению, этого очень легко достичь, если Россия и Германия начнут говорить о взаимных интересах, а не конфликтовать по вопросам ценностей.

"Здесь Европейский союз и Германия стоят на позиции, что у Запада, в принципе, в своем постмодернистском мире и правильная мораль, и правильные ценности. Германия фактически постоянно ставит России условия для дружбы, для сотрудничества, для партнерства, чтобы Россия становилась демократической страной, не нарушала бы, как здесь в Германии говорят, права человека, чтобы Россия была больше на западные европейские общества", — отметил политолог.

По его мнению, в ответ Россия говорит "перестаньте нас поучать" и в этом заключается суть конфликта.

"Конфликт можно миновать, можно решить, если будет работа по совместным интересам. Но я должен сказать, что, конечно, сейчас конфликт только идет по нарастающей. Я не вижу свет в конце туннеля. Наоборот, сейчас еще будет суд над этим Соколовым предполагаемым убийцей чеченца в берлинском парке. Здесь опять могут начаться новые санкции, новая критика России по нарушению прав человека в очень серьезной степени. И поэтому ситуация никак не успокаивается", — отметил Александр Рар.

При этом, полагает он, в Германии как народ, так и политическая элита готова к нормализации отношений с Россией.

"Проблемы Германии заключаются в том, что она встроена в контекст Запада. А тут есть страны, у которых абсолютно непримиримая позиция в отношении России. Это Соединенные Штаты Америки, которые просто словесную войну ведут с Россией и не хотят, чтобы их бывший конкурент поднялся в первую лигу мировой политики. И, конечно, поляки, прибалты со своими историческим фобиям, которые у них есть, в отношении России. И это приводит к тому, что конфликты нарастают, а не уходят", — сказал Александр Рар.

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Темы германия александр рар
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