Россию больше не устраивает роль "терпилы"

В ходе предвыборной кампании 2020 года Джо Байден преподносил себя как "приговор" всем противникам Америки, особенно России и Китаю. Мы понимали, что Вашингтон намерен и дальше делать всё, чтобы вредить нашей стране. Однако переход на личности и оскорбления в адрес президента России поднимают противостояние на новый и более опасный уровень.

Источники в Госдепартаменте США объявили, что в ближайшее время будут объявлены очередные санкции против России. Причиной всему доклад американского разведсообщества, согласно которому российские власти якобы санкционировали проведение операций с целью очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и Демократическую партию. Когда нас обвиняли во вмешательстве на прошлых выборах, была хоть какая-то логика: ведь тогда победил "тайный агент Кремля" Дональд Трамп. Но Россию обвиняют даже в случае проигрыша кандидата от республиканцев. Видимо, американские элиты слишком увлечены своими интригами и заговорами, чтобы заметить абсурдность ситуации.

Фактически санкции объявляют даже не за вмешательство, а за возможное влияние на мнение избирателей. Россия могла бы сказать в своё оправдание, что никому не возбраняется иметь свои предпочтения в пользу тех или иных политиков и открыто их выражать, но это не имеет смысла. Ведь в любом случае обвинения во вмешательстве в американские выборы являются лишь поводом для объявления санкций, реальная причина заключается в стратегической линии на политику сдерживания России, перед которой американские элиты испытывают безотчётный страх.

Президент Байден хочет вести сотрудничество там, где это выгодно для США, и параллельно позволяет бездоказательные обвинения в адрес России и хамские заявления в адрес её руководителя. Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президента Джо Байдена характеризует прямота, он "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Столь беспардонное поведение на международной арене должно демонстрировать всесилие "мирового гегемона" и пренебрежительное отношение к России как к этакой "терпиле", которая проглатывала обиды в прошлом, мол, утрётся и сейчас. Однако российскому терпению рано или поздно придёт конец. Отзыв посла из США для проведения консультаций — лишь первый знак.

Жесткий отпор со стороны Китая

Ковбойская прямота и несдержанность американцев, в основе которой лежит желание унизить оппонента, всё чаще дают осечку. Нечто подобное произошло в ходе встречи на высоком уровне в Анкоридже в штате Аляска, где лицом к лицу сошлись глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И с одной стороны и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с другой. Китай и США придают большое значение начатому стратегическому диалогу, который может сыграть важную роль для направления в нужное русло двусторонних отношений, которые сегодня находятся на перепутье.

Китайское издание Global Times в редакционной статье отметило: "Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние между Китаем и США, до которого за последние десятилетия обе стороны ещё ни разу не доходили".

Во вступительном слове перед началом переговоров в Анкоридже Энтони Блинкен с ходу пошёл в атаку, выразив глубокую озабоченность по поводу действий Китая в Синьцзяне, Гонконге и Тайване, а также по поводу кибератак на США и экономического давления на союзников. Прозвучала также избитая фраза об угрозе мировому порядку, основанному на правилах.

Но китайская сторона не осталась в долгу. Ян Цзечи посоветовал американцам заняться своими проблемами в области прав человека, напомнив о притеснениях чернокожего населения, улучшить свой имидж и не проецировать свои собственные пороки на другие государства.

Кроме того, дипломат дал отрицательную оценку практике применения "юрисдикции длинной руки" и привычке США злоупотреблять концепцией национальной безопасности в качестве предлога для вмешательства в торговые отношения.

"Соединенные Штаты не имеют права говорить с Китаем снисходительным тоном, китайский народ это не примет", — отметил Ян Цзечи.

США не должны пытаться заменить собой ООН, формулировать свои правила вместо международного права и использовать свои вооруженные силы для дестабилизации ситуации в разных частях мира.

Когда госдепартамент США и другие их структуры выступают под знаменем защиты прав человека и демократических свобод в любой стране мира, жди большого подвоха. Это своего рода троянский конь для подрыва ситуации в стране-жертве изнутри с целью извлечения собственных экономических и политических выгод. К счастью, многие представители международного сообщества эту американскую уловку раскусили, в России и Китае уж точно. Лучше бы американским политикам последовательно проявлять свою пресловутую прямоту, как это сделал председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес.

"Сегодня Китай бросает вызов Соединенным Штатам, — заявил Боб Менендес, — дестабилизирует международное сообщество во всех аспектах власти — политическом, дипломатическом, экономическом, инновационном, военном и даже культурном, — и предлагает альтернативную модель глобального управления, которая вызывает глубокое беспокойство".

С Россией придётся считаться

Отказавшись дезавуировать оскорбительное заявление и напустив туману вокруг предложения российского президента об откровенном разговоре в прямом эфире, Джо Байден продемонстрировал высокомерное пренебрежение и решимость продолжать политику в отношении нашей страны в столь же недопустимом ключе. Если журналисты и политики в США позволяют себе такое поведение, значит, России следует выстроить свою внешнюю (а также внутреннюю) политику таким образом, чтобы Вашингтону также приходилось платить за свои агрессивные нападки неприемлемую цену.

К сожалению, Россия не столь крепка экономически, как США и Китай, но это не значит, что у нас нет своих козырей. В общем-то, нет недостатка в рекомендациях экспертов, какую линию поведения могла бы избрать наша страна, чтобы поставить на место зарвавшегося "партнёра". В 2018 году у нас был принят закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", который вполне можно пустить в вход. Правда, в ходе нескольких чтений в Госдуме некоторые наиболее решительные меры из закона исчезли, но при желании их можно восстановить и дополнить.

Российские власти могли бы ввести определённые ограничения и барьеры в том, что касается сотрудничества в космической сфере, поставок ядерного топлива и авиадеталей из титана, запретить торговлю некоторыми американскими товарами и т. д. Имеется большое поле деятельности по теме дедолларизации нашей внешней торговли.

"Мы можем начать продавать Европе сырьё, которое мы экспортируем, не за доллары, — предлагает экономист Михаил Делягин. — И котировать не за доллары. Если европейцы откажутся, значит, будут покупать за рубли".

Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, следует комплексно, планомерно и последовательно создавать "беспокойства" для США. Чтобы кардинально изменить отношения, мы сами должны создавать проблемы Соединенным Штатам, не ожидая, пока они создадут их нам.

Очень многое зависит от проявления политической воли, и она даёт о себе знать. Говоря об отстаивании собственных интересов во взаимоотношениях с США, президент Владимир Путин заявил:

"Мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться".

Даже общественное мнение на Западе не уверено, что Байден сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Вводить всё новые санкции, изолировать и злить Россию на долгосрочную перспективу вряд ли удастся, считают эксперты в Евросоюзе. Россия слишком велика и влиятельна, чтобы обойтись без сотрудничества с ней.